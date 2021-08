CNN sier opp uvaksinerte ansatte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

CNN har tidligere i år sagt at bare vaksinerte ansatte får lov til å gå på arbeidsplassen.

Selskapet har hatt et tillitsbasert system i stedet for å kreve at de ansatte skal dokumentere at de er vaksinerte.

– Den siste uken har vi blitt kjent med at tre ansatte kom til kontoret uten å være vaksinert. Alle tre er blitt sagt opp, skrev CNN-sjef Jeff Zucker i et notat til de ansatte, ifølge New York Times.

– La meg gjøre det klart. Vi har nulltoleranse overfor slikt, skrev Zucker.

Oppsigelsene kommer samtidig som USA er inne i en kraftig økning i antall smittede skriver

Over 100.000 nye tilfeller registreres nå hver dag. Ikke siden februar har smittetallene vært like høye.

Mange krever vaksinering

Amerikanske myndigheter sa i mai at det var lovlig for arbeidsgivere å kreve at ansatte var vaksinert dersom de var fysisk til stede på arbeidsplassen, skriver BBC.

President Biden har gitt ordre om at 2 millioner statsansatte enten må vise bevis på at de er vaksinert eller undergå obligatorisk testing og bruke munnbind.

CNNs krav om at ansatte må vaksineres er en del av voksende trend, skriver AFP.

Selskaper har lenge vært skeptiske til å innføre vaksinekrav, i frykt for politiske reaksjoner.

Google og Facebook er blant selskapene som de siste dagene har forlangt vaksinebevis av ansatte som vil komme på kontoret.

Også slakterigiganten Tyson, som tidlig under pandemien hadde store smitteutbrudd, forlanger nå vaksinebevis.

Kraftig nedgang i vaksinetempoet

USA kom tidlig i gang med vaksineringen og var lenge blant landene med flest vaksinerte.

De siste ukene har imidlertid tempoet i vaksineringen falt kraftig. Tall fra Our World in Data viser at den siste uken er det bare satt 0,21 vaksinedoser per 100 innbygger per dag.

Til sammenligning er det i Frankrike satt 0,82 vaksinedoser per 100 innbygger per dag – nesten fire ganger så mange.

Fredag ble det kjent at 50 prosent av amerikanerne nå er fullvaksinert, men landet ligger likevel bak de store landene i Vest-Europa i antall vaksinerte.

Målinger viser at en av fem amerikanere tror at det er mikrochiper i koronavaksinen og vaksinemotstandere har spredd sine påstander i lang tid.

Flere dør av covid-19

Nedgangen i vaksinetempoet skjer samtidig som deltavarianten blir stadig mer dominerende i USA.

Deltavarianten er kjent for både å være mer smittsom og å kunne føre til mer alvorlig sykdomsforløp.

Resultatet er at antall covid-19-døde mer enn doblet i løpet av den siste måneden.

Fredag ble det registrert 750 døde i USA. Selv om det er langt unna de verste tallene med over 4000 døde per dag i januar, er tallet det høyeste på en enkelt dag siden midten av mai.

Kurvene over antall døde peker rett til vers, så amerikanske myndigheter frykter at dødstallene vil stige ytterligere i dagene og ukene som kommer.