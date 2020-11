Arbeiderpartiet peker altså på 36 år gamle Jørgen Watne Frydnes til å overta etter den politiske veteranen Thorbjørn Jagland.

Han blir det yngste medlemmet på fast plass noen sinne, og har en helt annen bakgrunn enn mannen han skal erstatte.

Ville ha en ny generasjon

Thorbjørn Jagland har vært tidligere statsminister og utenriksminister og leder av Europarådet. Han ledet også komiteen i årene fra 2009 til 2014.

Jørgen Watne Frydnes har vært ansvarlig for gjenreisningen av Utøya etter terrorangrepet i 2011. Han har også vært prosjektleder i Leger uten Grenser og er styremedlem i Den Norske Helsingforskomité.

– Vi har vært opptatt av å få inn en ny generasjon i Nobelkomiteen når vi nå skulle fylle posisjonen etter Jagland, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han mener Nobelkomiteen bør være satt sammen av ulike personer som utfyller hverandre i kunnskap.

– Vi har snakket mye om Utøya-generasjonen og Jørgen har med seg en erfaring vi tror er viktig når komiteen skal diskutere ulike perspektiver ved å skape fred. Han vet hvordan man skal komme seg videre etter at terror har rammet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Thorbjørn Jagland ledet Nobelkomiteen i årene fra 2009 og frem til 2014. Siden har han vært vanlig medlem. Foto: Andersen, Aleksander / SCANPIX

Flere på valg

Komitevervet regnes som ett av de mest gjeve i den norske offentligheten. Medlemmene pekes formelt ut av Stortinget, på bakgrunn av navneforslag fra partigruppene.

Det er flere enn Jagland som er på valg i år:

Thorbjørn Jagland – fast plass

Anne Enger Lahnstein – fast plass

Henrik Syse – fast plass

Kristin Clemet – på varaplass

Inger Skjelsbæk – på varaplass

Sofie Høgestøl – på varaplass

Høyre ønsker ikke å uttale seg til NRK om hvem de vil nominere, eventuelt renominere.

Senterpartiet bekrefter at de vil renominere Anne Enger for en ny periode. Enger ble valgt som medlem etter at Kaci Kullmann Five døde i 2017. Enger ble da valgt for to år, ut Fives gjenværende periode. En normal periode i komiteen er seks år.

SV sier at de ønsker at Inger Skjelsbæk fortsatt skal inneha en av varaplassene.

Den siste varaplassen er det Kristelig Folkeparti som har overtatt «nominasjonsretten» på, etter en avtale med Venstre.

Den nåværende Nobelkomiteen består av Thorbjørn Jagland (t.v.), Henrik Syse (nestleder), Berit Reiss-Andersen (leder), Asle Toje (t.h.) og Anne Enger. Ved siden av Toje er Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad. Foto: Heiko Junge / NTB

Nye regler etter Hagen-bråket

De politiske partiene foreslår navn til Stortingets valgkomité, som igjen legger frem forslagene for plenumsavstemning i Stortinget. Normal er dette for «stempel prosedyre» å regne.

Men i 2017 ble det furore da Fremskrittspartiet ønsket å få inn tidligere Frp-leder Carl I. Hagen som erstatter for Inger-Marie Ytterhorn. Hagen var da vararepresentant på Stortinget.

Praksisen har lenge vært at sittende stortingsrepresentanter ikke kan velges til å sitte i komiteen, i likhet med regjeringsmedlemmer.

Etter bråket rundt Hagens kandidatur, ble retningslinjene om hvem som kan eller ikke kan, bør eller ikke bør velges til Nobelkomiteen gått opp på nytt.

Stortinget endte med å bli enige om at heller ikke vararepresentanter kan velges til medlemmer av komiteen, på linje med faste stortingsrepresentanter. Noe som satte en stopper for Hagens nobeldrøm.

I stedet ble det Nobelinstituttets daværende forskningsdirektør Asle Toje som gikk inn på Frps plass. Han gikk av som forskningsdirektør og inn som komitémedlem.

Det ble også bestemt at heller ikke ledere i internasjonale organisasjoner som består av nasjonalstater, kan velges til Nobelkomiteen. Noe som fremover setter en stopper for dobbeltrollen Thorbjørn Jagland hadde, som leder av Europarådet og medlem av Nobelkomiteen.

Også personer med ledende stillinger i embetsverket, som departementsråd eller ambassadør, er utelukket.

Stortinget ble også i enige om at de som blir medlemmer av Nobelkomiteen, kan gjenoppnevnes kun én gang. Det betyr at komitémedlemmene kan sitte til sammen i 12 år.

Det gjør at den kommende prisutdelingen til Verdens matvareprogram i desember blir den den siste Jagland får med seg, etter 11 år i den prestisjetunge komiteen.

En av de mest kontroversielle fredsprisene i Thorbjørn Jaglands tid i Nobelkomiteen, var prisen til Barack Obama. Foto: POOL / POOL

Utelukker ikke politikere i fremtiden

Jonas Gahr Støre utelukker ikke at Arbeiderpartiet neste de gang de skal foreslå et nytt medlem vil velge en med politisk bakgrunn.

Etter at Kina ble rasende på Norge etter at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiabo, og puttet oss i den diplomatiske fryseboksen, har noen tatt til orde for at kun fageksperter bør sitte i komiteen.

Det er ikke Støre – som var utenriksminister og fikk merke den kinesiske vreden – enig i.

– Denne gangen mente vi det trengtes noe annet. Noe nytt. Neste gang kan det være annerledes. Jeg mener at politisk kompetanse og direkte erfaring med å styre, som Thorbjørn Jagland har representert, er viktig.

– Denne kompetansen innehar Anne Enger nå. Så får vi se hva vi mener trengs om tre år, sier Støre.