USAs visepresident trapper opp ordkrigen mellom USA og Kina

The Washington Post har fått talen på forhånd, og trukket ut de mest oppsiktsvekkende delene der Mike Pence angriper kinesiske myndigheters aggressive tone den siste uken.

– Kina bruker sin makt på en mer proaktiv måte for å blande seg inn i amerikansk politikk, står det i talemanuset til Pence.

Mike Pence skal også si i talen at Kina prøver å undergrave president Trump. Det er i Hudson-instituttets tenketank i Washington Pence holder sin tale.

Svært dramatisk situasjon

Hendelsen som har ført de to supermaktene på kollisjonskurs skjedde sist søndag.

Bilder frigjort av den amerikanske marinen viser at det amerikanske fartøyet USS Decatur måtte foreta en brå unnamanøver for å unngå kollisjon med det kinesiske fartøyet. Foto: U.S. Navy

Fotografier frigjort av det amerikanske forsvaret, viser at marinefartøy fra USA og Kina var «sekunder fra» en kollisjon i Sør-Kinahavet.

Situasjonen var mer dramatisk enn tidligere kjent.

Den amerikanske jageren USS Decatur ble sendt retning Spratlyøyene, en omstridt øygruppe som Kina og flere andre stater hevder tilhører dem.

Der var jageren sekunder fra å kollidere med et kinesisk marinefartøy som ble sendt ut for å tvinge USS Decatur vekk fra området.

Visepresidenten kommer med krass kritikk i sin tale og CNN skriver at de frykter at innholdet i talen er som å legge ved på et allerede flammende bål.

CNN har snakket med eksperter med erfaring fra den amerikanske marinen som mener bildene viser at situasjonen var svært alvorlig og langt mer dramatisk enn det som har vært kjent tidligere.

– Kina vil ha en annen president

The Washington Post skriver at visepresident Mike Pence anklager Kina for å prøve å undergrave Donald Trump som har innført nye tøff retorikk overfor kinesernes handel, økonomi og utenrikspolitikk.

Pence sier ifølge avisa, at Kina nå har gått over til å bruke sin makt og innflytelse for å forsøke å påvirke USAs innenrikspolitikk.

– Kina ønsker en annen president i USA, skal Mike Pence si i talen.

Ordkrigen har allerede skapt en svært spent situasjon mellom de to supermaktene USA og Kina.

USS Decatur. jageren på patrulje i Sør-Kinahavet. Bildet er fra 21. oktober 2016. FOTO: PETTY OFFICER 2NDCLASS DIANA QUI / AFP Foto: Petty Officer 2ndclass Diana Qui / AFP

Talsmannen for det kinesiske forsvarsdepartementet, Wu Qian forsvarte den militære manøveren sist tirsdag. Han fortsatte med å anklage amerikanerne for å true kinesernes suverenitet og sikkerhet ved å sende krigsskip inn i området.

– Vi vil fortsette å forsvare våre militære interesser. Og vi vil gjøre alt som står i vår makt for å bevare stabiliteten i området, sa Wu for få dager siden.

Kineserne er provosert

Kina ber USA beklage sine «provoserende handlinger».

Det er ikke uvanlig at amerikanske marinefartøy patruljerer dette området av Sør-Kinahavet.

Kina har plassert ut militære styrker på de omstridte Spratlyøyene i Sør-Kinahavet. Dette er en av øyene. FOTO: HANDOUT . / REUTERS Foto: Handout . / Reuters

Kina hevder at landet har kommet til enighet med andre stater i Sørøst-Asia om hvordan situasjonen skal håndteres.

Men USA anerkjenner ikke at Kina skal ha kontroll over Spratlyøyene.

Området rundt Spratlyøyene er i stigende grad blitt et hett tema hos mange land som er misfornøyd med den økende kinesiske interessen i og rundt øyene.

Sterk rivalisering rundt Spratlyøyene

Havområdet inneholder fiskeressurser og man antar at havet skjuler olje og gass.

I tillegg har øyene en stor militær strategisk betydning.

Gjennom å kontrollere havområdet kan Kina styrke sin rolle som stormakt og i større grad utfordre USA.

Landene i regionen som er involvert i rivaliseringen er Kina, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Taiwan og Vietnam.

LES OGSÅ: Kina ruster opp marinen - viser muskler i Sør-Kinahavet – NRK Urix – Utenriksnyheter og -dokumentarer

Kinesiske medier: Trump risikerer krig med Kina