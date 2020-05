Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Han er kjent som forskningens ansikt når det gjelder covid-19 i USA. Anthony Fauci blir ofte sett ved siden av president Donald Trump når han holder sine daglige pressekonferanser om korona.

Lederen for USAs smittevernarbeid må til stadighet rette på det presidenten sier om koronaviruset og sykdommen smitten medfører, covid-19.

I et intervju i National Geographic taler han presidenten og utenriksministeren midt imot.

Det er i et intervju med National Geographic at Anthony Fauci begrunner hvorfor koronaviruset ikke kan ha oppstått i et laboratorium i Kina. Foto: Brendan Smialowski / AFP

– Hvis du ser på utviklingen av viruset i flaggermus og hva som fins av det der ute, så viser forskningen at viruset ikke kan være kunstig og planlagt manipulert, sier smitteverneksperten.

– Alt vi ser om den trinnvise veksten av viruset over tid, viser at det er utviklet i naturen og at det hoppet fra et vesen til et annet, sier Fauci.

Han er direktør for Det nasjonale instituttet for allergi og smittsomme sykdommer.

Basert på forskning vil Fauci heller ikke støtte en annen teori, den om at noen fant koronaviruset i naturen og brakte det til et laboratorium, og at viruset deretter kom på avveie ved et uhell.

Trump: «Viruset slapp ut av et laboratorium»

De siste dagene har både presidenten og utenriksministeren kommet med en rekke verbale utfall mot Kina. De mener begge at koronaviruset oppstod i et laboratorium i Wuhan i Kina.

Presidenten har de siste dagene kommet med verbale angrep på Kina. Han mener koronaviruset oppstod i et laboratorium i byen Wuhan. Foto: Brendan Smialowski / AFP

Trump hevder at han har sett klare bevis på det og at viruset slapp ut av laboratoriet ved en feil.

Nå sier han at han vil vurdere å kreve økonomisk erstatning fra Kinas myndigheter for titusener av amerikanere som er døde av covid-19.

Den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo sier at USAs etterretningstjenester har samlet «betydelig bevismateriale» for at viruset i utgangspunktet kom fra et forskningslaboratorium i Wuhan.

WHO: «Spekulativt»

Reuters skriver at Verdens helseorganisasjon mener at det den amerikanske utenriksministeren hevder om at viruset oppstod i et laboratorium, er «spekulativt».

WHO ber om en forskningsbasert gransking av koronavirusets opprinnelse. Kinesiske myndigheter nekter fortsatt å gi forskere fra WHO og USA adgang til laboratorier i Wuhan.

Kinesiske myndigheter anklager USAs president for å skylde på Kina i et forsøk på å avlede oppmerksomheten.

Kineserne viser til at Trump har fått kritikk på hjemmebane fordi mange mener at han reagerte for seint på advarslene om koronapandemien.

Helseministeren: «Pompeo vet mer»

Pompeo legger til at det ikke er noen grunn til å tro at kinesiske myndigheter slapp viruset ut med vilje.

Nyhetsbyrået Reuters skriver tirsdag kveld at USAs helseminister Alex Azar i et intervju med TV-stasjonen Fox News ble spurt om Fauci er på kollisjonskurs med Pompeo.

– Jeg tror ikke det er forskjell på dem. Selvfølgelig har Pompeo adgang til informasjon som doktor Fauci trolig ikke har, så det er ikke nødvendigvis noen uenighet mellom dem, sa helseministeren.