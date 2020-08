USAs president Donald Trump vil sende føderale politistyrker til Kenosha

Det skriver Trump i en Twitter-melding onsdag. Han skriver også at Wisconsins guvernør, demokraten Tony Evers, har takket ja til føderal bistand.

Evers bekrefter ifølge Reuters at han har godkjent at det settes inn 500 medlemmer av nasjonalgarden for å styrke lokalt politi onsdag kveld. Guvernøren sier at det samtidig jobbes med å få ytterligere bistand fra andre delstater.

Protestene i Kenosha brøt ut etter at afroamerikanske Jacob Blake (29) ble skutt i ryggen sju ganger mens han var på vei inn i en bil søndag.

Ifølge familiens advokat satt hans tre sønner i bilen da han ble skutt. Blake overlevde, men er ifølge familien blitt lam fra livet og ned.

To demonstranter drept – 17-åring pågrepet

Natten til tirsdag gjorde demonstranter skade på flere bygninger og startet mer enn 30 branner i sentrum av byen i Wisconsin.

Uroen i Kenosha toppet seg foreløpig natt til onsdag, da to personer ble skutt og drept på åpen gate. Politiet har jaktet på en antatt hvit mann med halvautomatisk rifle etter angrepet som ble filmet med mobiltelefon.

– Jeg har akkurat drept noen, sier den unge mannen med rifle i videoen, ifølge Reuters.

Onsdag kveld melder politiet i landsbyen Antioch at en mindreårig er pågrepet, siktet for drap.

Antioch ligger om lag 25 kilometer fra Kenosha. Politioverbetjent Norman Johnson bekrefter at den pågrepne er en ung mann, man vil ikke gi ytterligere opplysninger fordi han er under 18 år.

Gikk forbi politiet med våpen

Flere vitner forteller at tenåringen forlot åstedet med en rifle hevet over hodet, uten at politiet grep inn. Disse observasjonene støttes også av videoer i sosiale medier, ifølge Reuters.

Dette til tross for at flere demonstranter skal ha ropt til politiet at den unge mannen måtte bli pågrepet, fordi han hadde skutt noen.

Demonstranten Devin Scott sier til The Chicago Tribune at han holdt et av de livløse ofrene i armene sine etter skytingen. 19-åringen sier til avisa at han ikke tror vedkommende overlevde.

Scott forteller også at han etter alt å dømme så gjerningsmannen flykte fra stedet like etter skytingen.

– Vi ropte alle sammen Black lives matter ved en bensinstasjon, og så hørte vi «boom, boom, boom». «Det der er ikke fyrverkeri», sa jeg til vennen min, forteller Scott.

– Så kom denne fyren med et digert våpen løpende forbi oss midt i veien, og folk ropte: «Han skjøt noen! Han skjøt noen!» Alle prøvde å ta ham og løp etter ham, og så begynte han å skyte igjen, sier Scott.