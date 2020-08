Svart mann skutt sju ganger i ryggen av politimann i USA – mens barna så på

To politimenn i Wisconsin er permittert etter at en video som viser en eller begge skyte en svart mann i ryggen flere ganger ble delt på sosiale medier.

Mannen som ble skutt, 29 år gamle Jacob Blake, er kritisk skadd men i stabil tilstand, sa Wisconsins guvernør Tony Evers mandag.

Familiens advokat sier Blakes tre barn på tre, fem og åtte år, satt i bilen og så på mens faren ble skutt da han forsøkte å sette seg i forsetet.

På videoen kan man høre politiet skyte Blake sju ganger. Deretter høres et langt tut fra Blakes kropp som ligger over lydhornet. En kvinne som ser hendelsen hopper opp og ned og roper i fortvilelse.

Flere demonstrasjoner i vente

Demonstranter utenfor rådhuset i New York i sommer, etter George Floyds død. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Hendelsen førte til store demonstrasjoner og opptøyer i byen Kenosha søndag kveld.

Demonstranter skal ha knust vinduer og sprayet graffiti på en administrativ bygning i byen i protest, ifølge den lokale nyhetskanalen WISN. Bilene til en lokal bilforhandler skal ha blitt satt fyr på. Det er allerede planlagt flere demonstrasjoner i andre amerikanske byer.

Etter at George Floyd døde av kvelning under en pågripelse i Minneapolis i slutten av mai, har store demonstrasjoner mot politivold mot svarte preget amerikanske byer.

Skuddene mot Blake ble avført i et boligområde søndag ettermiddag. Politimennene rykket ut etter et varsel om en hendelse i et hjem i området. Jacob Blake skal ha forsøkt å roe ned en krangel mellom to kvinner, ifølge the New York Times.

Før skuddene ble avfyrt forsøkte politiet å stoppe Blake fra å sette seg i bilen ved å dra i den hvite trøya hans, viser videoen som sirkulerer på sosiale medier.

Det er uklart hva som fikk politiet til å skyte Blake.

Episoden kommer en dag etter at nye demonstrasjoner brøt ut i Lafayette, Louisiana, der en svart mann, Trayford Pellerin, ble skutt av politiet utenfor et supermarked.

DREPT: Bilde av Breonna Taylor som ble drept av politiet mens hun sov i sin egen seng har blitt et symbol på Black Lives Matter-bevegelsen. Her fra Maryland. Foto: Patrick Smith / AFP

– Svarte frykter for livet

Raysean White, som filmet hendelsen, sier at han ble så forbannet og traumatisert av det han så at han ikke fikk sove natt til mandag.

– Politiet vil at alle skal vite at de er ute i gatene for å beskytte og tjene folket. Men vi vil ikke ha dere rundt fordi vi frykter for livene våre. Dere kommer for å roe ned en krangel og denne svarte mannen blir skutt. Det skal ikke være sånn, sier White til CNN.

Den lokale politiforeningen ber folk om å la være å trekke konklusjoner før all informasjonen om hendelsen er kjent.

– Som vanlig, viser ikke videoen alle detaljene i det som skjedde under en svært handlingsrik hendelse. Vi ber om at dere lar være å trekke konklusjoner før all fakta er kjent, sa Pete Deates, leder av Kenosha Professional Police Association.

Wisconsins guvernør beklager det som har hendt og sier det skjer «for ofte» i delstaten og i USA.