Den føderale dommeren John D. Bates i District of Columbia har gjennom en kjennelse sørget for at programmet Deferred Action for Childhood Arrivals, også kjent som DACA, kan bli gjenopprettet.

Programmet skal beskytte såkalte «dreamers», barn som ble brakt inn i USA på ulovlig vis, fra å bli sendt ut av landet.

Fakta om DACA Ekspandér faktaboks DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals.

Ordningen ble innført av tidligere president Barack Obama i 2012.

DACA gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

For å få tillatelse må man ha vært under 31 år juni 2012, ha fullført videregående eller ha tjenestegjort i militæret og ha plettfritt rulleblad.

Programmet har beskyttet de nesten 800.000 fra å bli deportert fra landet.

I slutten av januar 2018 oppholdt 683.000 personer seg i USA som en del av ordningen, åtte av ti var fra Mexico.

I september 2017 kunngjorde president Donald Trump at han vil skrote ordningen. (NTB)

Har 20 dager på seg

USAs justisminister Jeff Sessions kunngjorde i september i fjor at Trump-administrasjonen ønsket å oppheve DACA. Avgjørelsen gjorde at ingen kunne søke fornyelse av arbeidstillatelse via programmet, eller søke om å bli en del av ordningen.

Kunngjøringen førte til demonstrasjoner.

Dommer John D. Bates mener at avgjørelsen om å legge ned ordningen ble bestemt på ulovlig vis, ifølge US Today.

BRUKT I VALGKAMP: Trump har tidligere vist antydning til sympati overfor demonstrantene, men lovte imidlertid under valgkampen at han ville legge ned programmet. Foto: Evan Vucci / AP

Justisdepartementet, som har ansvar for programmet, skal ha mislykkes med å rettferdiggjøre nedbyggingen godt nok, mener dommeren i Columbia.

Bates forsøkte først å stanse nedleggelsen i april. Han ga da administrasjonen 90 dager på seg til å gjøre begrunnelsen for nedleggelsen av programmet bedre.

Fredag kunngjorde han igjen at begrunnelsen må komme innen 23. august 2017, altså innen 20 dager.

Kan komme i konflikt med annen avgjørelse

Trump-administrasjonen har møtt på flere hindre i sitt arbeid med å legge ned programmet. Nedleggelsen har blant annet blitt utsatt av USAs høyesterett tidligere i år.

Føderale dommere i Brooklyn og San Francisco har hatt samme reaksjon som Bates.

Det er ventet at det vil komme en kjennelse også fra en føderal dommer i Texas. Den kan komme i konflikt med Bates kunngjørelse, ifølge The New York Times.

Obama startet programmet

Trump har tidligere uttalt at han er åpen for å starte opp ordningen igjen, dersom Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren mot Mexico.

Administrasjonen til USAs forrige president, Barack Obama, stod bak oppstarten av programmet i 2012 etter en direkte presidentordre.

DACA-programmet gjorde det mulig for barn som ble tatt med ulovlig inn i USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse eller studere ved universiteter.

Målet var å beskytte barn som ble brakt inn i landet uten dokumentasjonspapir, fra å bli deportert.