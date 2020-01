USAs mest folkerike delstat er på kollisjonskurs med Trump

De står for den sjette største økonomien i verden, med en guvernør på kollisjonskurs med president Donald Trump i spissen.

På ett år har guvernør og demokrat Gavin Newsom signert 1200 nye lover som tar California i en annen retning enn president Trumps visjoner for USA.

– En av de største nyhetene som ikke har fått full mediedekning, er presidentens angrep på det amerikanske folket som bor i den største delstaten i Amerikas forente stater.

Det sa Newsom nylig til USA Today.

Han er ansvarlig for nær 40 millioner mennesker som leder av USAs mest folkerike delstat, og skjelles regelmessig ut av presidenten.

Men påstanden hans kan diskuteres.

President Donald Trump besøkte California i november 2018 da voldsomme branner ødela store områder i delstaten. Her sammen med den gang viseguvernør Gavin Newsom under et besøk i Paradise. Foto: Evan Vucci / AP

Twitter-kampen

Det har ikke skortet på overskrifter som følge av feidene mellom presidenten i Det hvite hus og både guvernør Newsom og hans forgjengere i «The Golden State».

Felles for de stridende er at budskapet går rett hjem hos deres egne kjernevelgere. Slik tjener begge parter på å holde Twitter-kampen gående.

2020 blir intet unntak.

California holder stø kurs som «annerledeslandet» i et splittet USA med 1200 nye lover i år. Slik viser de igjen andre løsninger på vei inn i fremtiden, til glede og frustrasjon for amerikanere landet rundt.

Det går ikke upåaktet hen.

De nye lovene tegner et tydelig bilde av Californias unike tilnærming til demokratisk styring, og staker ut en annen kurs enn politikken som føres av Det hvite hus på en rekke områder:

Guvernør Jerry Brown gikk sammen med flere andre delstater rettens vei for å stanse president Donald Trumps innreiseforbud i 2017, men tapte i Høyesterett i 2018. Foto: POOL / Reuters

Demokratenes California

Da Trump sikret republikanerne et sterkt valgår i 2016, var California den største av fem delstater der Det demokratiske partiet kom seirende ut.

Demokratene fikk kontroll i begge kamrene i delstatsforsamlingen i Sacramento, og guvernør Brown markerte seg tydelig ved å tale president Trump midt imot.

For det har ikke skortet på emner å diskutere.

Schwarzenegger: – Trump vil være meg

Muren mot Mexico, innreiseforbudet for statsborgere fra hovedsakelig muslimske land, praksisen med såkalte «sanctuary states» for illegale migranter, og klimatiltak har vært noen av kildene til opphetede diskusjoner og twitterfeider mellom politikere i California og president Trump.

Også Browns forgjenger, republikaneren Arnold Schwarzenegger, ble raskt en kjent kritiker av presidenten fra hans eget parti.

Det er spesielt når det gjelder klimatiltak at Schwarzenegger er uenig med Trump. Da den svenske miljøvernaktivisten Greta Thunberg besøkte California i fjor, var Schwarzenegger en av dem som tok henne imot.

Presidenten har selv gått hardt ut mot Thunberg etter at hun ble kåret til årets person i Time Magazine, og er kritisk til mange av Californias tiltak på området.

Skogbranner, klima og hjemløse

For ett år siden tok demokraten Gavin Newsom (52) over da Brown (81) gikk av med pensjon. Newsom kom opprinnelig fra næringslivet, tilknyttet vinindustrien i California, men kastet seg for alvor inn i politikken på 1990-tallet.

I 2004 ble han borgermester i San Francisco, og fra 2011 til 2019 var han så viseguvernør under Jerry Brown.

I løpet av Newsoms første år som Californias leder, har ikke president Trump vært nådig.

Skogbranner, boligkrise, klimatiltak og et skyhøyt antall hjemløse er blant utfordringene guvernøren har måttet håndtere. Ifølge presidenten står Newsom til stryk.

Andre mener California har tatt Trump på sengen.

En nåværende og en tidligere guvernør i California; demokraten Gavin Newsom og republikaneren Arnold Schwarzenegger, under et møte ved en flybase i Sacramento i høst. Felles for begge er misnøyen med president Trump og ønsket om å føre en grønn politikk i California. Foto: Daniel Kim / AP

Gikk i direkte dialog med bilprodusenter

Da fire av verdens største bilprodusenter inngikk en ny utslippsavtale med California i fjor sommer, fikk delstaten raskt presidenten på nakken. President Trump ønsket å reversere flere av president Obamas klimatiltak for å sikre arbeidsplassene innen sektoren.

Men både en rekke bilprodusenter og delstater ville det annerledes.

Ford Motor Company, Volkswagen of America, Honda og BMW gikk derfor i direkte, hemmelig dialog med flere delstater. Slik sikret bilprodusentene en forutsigbar fremtid, mens delstatene på sin side fikk beholde noen av klimatiltakene.

Det falt ikke i god jord hos presidenten, som siden har kjempet imot.

Skyhøye boligpriser

Det anlås at om lag 25 prosent av USAs rundt 600.000 hjemløse bor i California.

Delstatens boligpriser ligger i gjennomsnitt på rundt det dobbelte av landsgjennomsnittet. Det gjør det vanskelig for mange å sikre tak over hodet.

De skyhøye boligprisene har også ført til at en rekke middelklassefamilier har forlatt delstaten de siste årene.

En hjemløs mann ligger på fortauet i San Francisco nær Oakland Bay Bridge i desember 2019. Guvernør Newsom la før jul frem planer om en krisepakke på 650 millioner dollar for å få bukt med krisen med hjemløse i delstaten. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Krisen har vært en av guvernør Newsoms største utfordringer, og en rekke tiltak blir nå iverksatt for å få bukt med problemene.

Det vil blant annet ikke bli mulig å øke husleien med mer enn fem prosent i året og det blir vanskeligere å kaste folk ut. Enkelte boligbyggere skal dessuten få unntak fra klimakrav for å få fart på nye boligprosjekter med rimelig leie.

Men presidenten er ikke fornøyd, og har gjort striden om hjemløse til en kjernesak før presidentvalget i 2020.

Tett trafikk inn mot sentrum av Los Angeles i morgentimene. Foto: Mike Blake

Klandrer hjemløse for dårlig vannkvalitet

Trumps administrasjon har gått hardt ut mot delstatens håndtering av krisen, og blant annet knyttet det skyhøye antallet hjemløse til Californias dårlige vannkvalitet. Dette er blitt tilbakevist av både delstaten og en rekke forskere.

Guvernør Newsom har tro på tiltakene, og synes lite om presidentens visjoner for USA.

– California blomstrer til tross for ham, sier Gavin Newsom til USA Today.

Californias historie, økonomi, klima og befolkningssammensetning gir andre svar på USAs store spørsmål enn løsningene som nå serveres fra Det hvite hus, mener demokraten.

Flere kriser er utgangspunkt for de nye tiltakene, blant dem meslingutbruddet som ikke bare har rammet California, men barn verden rundt.

Demokraten Gavin Newsom var borgermester i San Francisco fra 2004 til 2011. Deretter ble han viseguvernør i delstaten California fra 2011 til 2019 da Jerry Brown var guvernør. Foto: Jeff Chiu / Jeff Chiu

Meslingutbruddet i Disneyland

Det var i januar 2015 at alarmen gikk i California.

En 11-åring var blitt innlagt på sykehus med utslett i USAs mest folkerike delstat. Legen mistenkte meslinger og meldte fra til helsemyndighetene.

Noen minutter senere mottok de nok et varsel. Så et til. Og et til. Og slik fortsatte det.

På få timer var det klart at California var rammet av et meslingutbrudd. Felles for alle pasientene var at de hadde besøkt Disneyland.

Vaksinemotstandere har mobilisert mot de nye lovene som nå trer i kraft i California. Her ved guvernørens kontor i Sacramento høsten 2019. Foto: Rich Pedroncelli / Rich Pedroncelli

Obligatorisk vaksinering

Meslingutbruddet i Disneyland smittet over 150 mennesker og førte til en intens vaksinedebatt i California.

Flertallet av Republikanerne ville sikre foreldrenes rett til å velge fritt, mens majoriteten blant Demokratene ville stramme inn for å sikre flokkimmunitet.

Delstaten hadde allerede noen av landets strengeste lover på området, men debatten endte med innføring av obligatorisk vaksinering.

Alle barn ved offentlige eller private skoler og barnehager skulle nå vaksineres mot blant annet meslinger og kikhoste. Foreldre hadde tidligere kunnet søke om unntak av personlige eller religiøse årsaker, men fra 2015 skulle det kun gis unntak av medisinske årsaker.

Vaksineskeptiker Trump snudde på hælen

Donald Trump er blant dem som i en årrekke har ment at det er en sammenheng mellom autisme og vaksiner, og som var aktiv i vaksine-debatten på Twitter lenge før han ble president.

Kort tid før Trumps innsettelse som president i 2017, opplyste en kjent vaksineskeptiker, Robert F. Kennedy Jr., at Trump planla en ny gjennomgang av USAs vaksineprogram.

Det er det ikke blitt noe av, og da Verdens helseorganisasjon i fjor slo alarm på grunn av den dramatiske økningen i rapporterte meslingtilfeller, snudde Trump på hælen.

Over 700 tilfeller var blitt rapporter fra 22 stater da Trump endret holdning og oppfordret folk til å vaksinere barna sine.

California går i 2020 ett skritt lenger og skjerper loven igjen. Nå vil myndighetene holde nøyere øye med leger som gir familier unntak.