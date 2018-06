Schwarzenegger gjør narr av Trumps forsøk på å redde kullindustrien

– Det er tullete å bringe tilbake latterlig, utgått teknologi, sier skuespiller og tidligere California-guvernør Arnold Schwarzenegger i en video han har lagt ut på Twitter.

Videoen er laget av medieselskapet ATTN: og lagt ut i sosiale medier flere steder.

Skuespiller og tidligere California-guvernør, Arnold Schwarzenegger, refererer til The Terminator (actionfigur han har spilt) når han forsøker å forklare president Donald Trump at man bare skal reise tilbake i tid for å beskytte fremtidige generasjoner.

– Din administrasjon forsøker å reise tilbake til fortiden for å redde kullindustrien, som er en trussel mot fremtidige generasjoner.

Den tidligere actionhelten belærer Trump om alle skadevirkningene fra brenning av kull, som forurenser luften, bakken og vannet og gjør at folk blir syke og dør.

– 80-tallet var veldig bra for oss begge. Men nå er du USAs president. Så det er på tide å se til fremtiden i stedet for fortiden, og å begynne å investere i fornybar energi.

Til slutt skryter han av sin egen stat California, som har gjort forhenværende oljearbeidere om til lykkelige solkraftarbeidere.

Trump vil redde nedleggingstruede kullkraftverk

Tidligere i sommer ga Trump ordre til energiminister Rick Perry om å forberede akutte virkemidler for å hindre at ulønnsomme kull- og atomkraftverk stenges ned.

Et notat fra Perry, som ble lekket til Bloomberg, viser et forslag om å tvinge nettoperatører til å kjøpe strøm fra nedleggingstruede kullkraftverk i to år framover.

Det skulle muliggjøres ved å ta i bruk et lovverk om beredskap som vanligvis er forbeholdt kriser og naturkatastrofer.

Energiminister i USA, Rick Perry Foto: Andrew Harnik / AP

Men mange nettoperatører har reagert kraftig og sier de har mer enn god nok beredskap og at strømleverandørene overhodet ikke er avhengige av strøm fra kull- og atomkraft.

Trumps administrasjon har også diskutert å bruke forsvarsproduksjonsloven fra 1950, noe som tillater føderale myndigheter å gripe inn i privat industri for å trygge nasjonal sikkerhet.

President Harry S. Truman brukte loven til å pålegge prisregulering av stålindustrien under koreakrigen.

Men juridiske eksperter sier at ingen av ovennevnte lover ble laget for å gi ulønnsomme næringer økonomisk støtte.

The New York Times skriver at de lekkede forslagene fra energiministeren ikke nevner klimaendringene i det hele tatt.

I stedet sier de at det vil true nasjonal sikkerhet dersom kull- og atomkraft blir borte, siden landets forsvarsinstallasjoner er helt avhengige av energi derfra.

Men tross iherdig innsats for å redde kullindustrien, har minst 25 kullanlegg blitt avviklet etter at Trump kom til makten. De er blitt presset ut av konkurrenter som naturgass, vind og solenergi.