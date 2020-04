Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Covid-19 har nå tatt livet av 25.529 personer i USA, ifølge Johns Hopkins University.

Det tilsvarer rundt en femtedel av samtlige koronadødsfall på verdensbasis, som per nå er 124.196.

Dermed har USA forbigått Italia, som tidligere var episenteret for koronadødsfall. Der er 21.067 koronadødsfall så langt registrert som døde av SARS-CoV-2.

Selv om Italia og andre land som for eksempel Spania og Belgia har flere dødsfall per antall innbyggere, har antallet bekreftet dødsfall steget raskt på kort tid i USA.

En positiv utvikling er i det minste at kurven over antallet nye smittede i USA ser ut til å være på vei ned.

New York hardest rammet

Flest dødsfall er knyttet til New York. Ifølge New York Times har i over 10.000 mennesker i New York City mistet livet, på grunn av koronaviruset.

Tallet gikk i været da de lokale helsemyndighetene tirsdag la til mer enn 3700 dødsfall, som ikke har blitt testet, men som man likevel antar skyldes viruset.

– Bak ethvert dødsfall er en venn, et familiemedlem, en som er elsket. Vi ønsker å sikre at enhver newyorker som døde på grunn av covid-19 skal telles med, sa Dr. Oxiris Barbot i de amerikanske helsemyndighetene, ifølge Reuters.

Advarer mot å åpne USA for tidlig

Koronapandemien har rammet USAs økonomi hardt. Rundt 16 millioner arbeidsplasser har gått tapt som følge av strenge påbud som sosial distansering.

President Donald Trump har ivret for å få økonomien i gang igjen, og håpet først å lette på restriksjonene etter påske, men ønsker nå å delvis åpne landet igjen i slutten av april.

Flere smitteverneksperter, blant annet Dr. Anthony Fauci, har advart mot å åpne opp landet for tidlig, fordi de frykter det vil føre til en ny smittebølge.

Ifølge Fauci mangler USA både test- og smittesporingsrutiner som må til for at man kan begynne å åpne opp for næringslivet.

Studie: Kan bli nødvendig med sosial avstand i to år

Tirsdag la forskere fra det prestisjefylte, amerikanske universitetet Harvard fram en modell som sier at det kan bli nødvendig med sosial distansering flere ganger fram til 2022.

Å stenge samfunnet i to år til kan være lutet som må til for at ikke sykehusene i USA skal bryte sammen.

Studien, som er publisert i tidsskriftet Science, legger til grunn at koronaviruset kan utvikle seg til et sesongvirus, som sprer seg hyppigst i vintermånedene.

– I mangel på andre behandlinger, ser det ut til at det blir nødvendig med flere perioder med sosial distansering, sier en av forfatterne Stephen Kissler, ifølge AFP.

Forskerne sier samtidig at dersom man utvikler en vaksine eller et legemiddel mot SARS-CoV-2, kan man lette på graden og hvor lenge man stenger samfunnet.

Forfatterne understreker at modellen er usikker, ikke minst fordi forskerne ennå ikke vet i hvilken grad pasienter som blir friske av covid-19 i ettertid blir immune mot ny sykdom.