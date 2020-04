Bill Gates vil bygge syv vaksinefabrikker – bare én eller to av dem vil kunne brukes

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bill & Melinda Gates Foundation er blant verdens største humanitære stiftelser. Bak stiftelsen står Microsoft-milliardær Bill Gates og hans kone som nå åpner lommeboka i håp om å utvikle en effektiv vaksine mot koronaviruset så raskt som mulig.

Det var på det populære amerikanske TV-programmet «The Daily Show» forrige uke at 64-åringen fortalte om planene om å bruke milliarder av dollar på vaksineproduksjon.

– For å sette en stopper for sykdommen trenger vi en sikker og effektiv vaksine. Hvis vi gjør alt riktig kan vi ha en vaksine klar på mindre enn 18 måneder. Aldri har en vaksine blitt utviklet så fort, sier Gates i et innlegg i Washington Post.

– Hver måned teller

Gates forklarer at stiftelsen vil finansiere byggingen av syv fabrikker som skal jobbe med ulike koronavaksine-kandidater. Etter hvert vil de velge én eller to av de syv kandidatene og videreutvikle disse.

Dermed er den søkkrike amerikaneren innstilt på at milliarder av dollar blir «kastet bort». Men ettersom man nå taper trillioner av dollar på verdensbasis på grunn av pandemien, er «noen milliarder for å hjelpe verdt det», ifølge 64-åringen.

– Selv om vi ender opp med å plukke ut maks to av dem, kommer vi til å finansiere fabrikker for alle syv. Dette for ikke å kaste bort tid på å finne ut hvilken vaksine som fungerer og deretter bygge fabrikken.

– Vi kan spare måneder, og hver måned teller, sier han og påpeker at stiftelsen hans kan mobilisere raskere enn hva myndighetene kan i kampen mot koronaviruset.

Grunnen til at de må bygge syv ulike fabrikker er at hver vaksine krever helt unikt utstyr.

REKORDTID: Utviklingen av en vaksine har aldri før skjedd så fort som nå, og med massiv økonomisk støtte fra Bill Gates kan kanskje en vaksine bli klar på rekordtid. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

– Viktige investeringer

Allerede siden januar har forskere kartlagt genene i det nye koronaviruset Sars-CoV-2, og på rekordfart startet man testing av ulike vaksiner på mennesker. Et selskap i Seattle i USA leverte den første dosen av en mulig koronavaksine til testing 16. mars.

Med Gates-stiftelsens økonomiske støtte kan en koronavaksine forhåpentligvis komme på markedet enda tidligere enn den ellers ville gjort.

OPTIMISTISK: Fungerende helsedirektør Svein Lie tror vi kan ha en koronavaksine klar om et drøyt år. Foto: Terje Bendiksby

Det amerikaneren gjør nå betyr veldig mye, mener fungerende helsedirektør Svein Lie.

– Dette er veldig viktige investeringer samfunnsmessig fordi det er store tap når vi ikke kan håndtere det. Men det er også stor usikkerhet når det gjelder hvilken vaksine vi kan bruke, derfor må dette skje på en skikkelig vitenskapelig metode, forteller han.

Lie forklarer at det per nå er to vaksiner i første uttesting-fase, fase én, og cirka 60 på forberedende nivå. Utprøvingen skal først vise om vaksinen er skadelig for den som tar den, så om den gir effekt og har store gruppeeffekter. Derfor tar utviklingen av en slik vaksine tid, men Lie tror likevel det er realistisk å ha en vaksine klar om under 18 måneder slik Gates hevder.

– Det stemmer jo med det jeg hører i andre sammenhenger. Den er ikke rett rundt hjørnet, men i løpet av et drøyt år; ja.