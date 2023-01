USA sender stridsvogner til Ukraina

Det har lenge vært spenning knyttet til om amerikanerne også ville sende avanserte stridsvogner til Ukraina. Det dreier seg om 31 Abrams M1 stridsvogner. Det utgjør en ukrainsk stridsvogn-bataljon.

Biden sa at dette vil styrke ukrainernes mulighet til å manøvrere i åpent terreng.

– Dette er avgjørende for Ukraina, sier Joe Biden, som la til at USA vil sørge for opplæring av ukrainske styrker.

– Dette er ikke en trussel mot Russland, men dreier seg om at Ukraina skal kunne forsvare seg. Vi kan ikke godta at Ukrainas suverenitet er krenket, sa Biden.

USAs president Joe Biden. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Leveringen kan skje i løpet av noen måneder, og opplæringen av ukrainske styrker kan starte så fort som mulig, fortsatte Biden. Pentagon har tidligere vært skeptiske på grunn av at stridsvognene er kostbare, avanserte og krever betydelig opplæring.

Bidens pressekonferanse kommer etter at det ble klart at Tyskland sender 14 avanserte Leopard 2 stridsvogner til Ukraina. Stridsvognen er kjent for å ha en enorm slagkraft.

Fakta om Abrams M1-stridsvogner Ekspandér faktaboks * Abrams M1 har turbinmotor og kan benytte både bensin, diesel og flybensin. * Stridsvognene har et mannskap på fire og veier rundt 60 tonn, omtrent det samme som tyske Leopard 2-stridsvogner. Men de bruker drøyt 80 prosent mer drivstoff, rundt 6.500 liter per dag. * Abrams M1-stridsvognene ble tatt i bruk av det amerikanske forsvaret i 1980, men har siden gjennomgått flere oppgraderinger. * Det er bygd over 10.000 av dem, og USA har benyttet dem både i Irak og Afghanistan. * Flere land har denne typen stridsvogner i sitt arsenal, blant dem Egypt, Kuwait, Saudi-Arabia og Australia. (NTB)

Tyskland sender Leopard 2-stridsvogner

Etter å ha nølt i flere uker har Tyskland ikke bare besluttet å sende Leopard 2-stridsvogner til Ukraina, men vil også tillate andre land å gjøre det, sier en talsmann for regjeringen.

I første omgang sender Tyskland 14 Leopard 2 til Ukraina. Målet er å sende to bataljoner, det vil si opp mot 100 stridsvogner.

Tyskland vil levere både ammunisjon og tilby ukrainerne opplæring.

– Denne avgjørelsen følger vår velkjente linje for å støtte Ukraina etter beste evne. Vi koordinerer dette tett internasjonalt, heter det i en kunngjøring fra statsminister Olaf Scholz.

Også Norge har bestemt seg for å sende noen av sine Leopard 2 stridsvogner til Ukraina.

Stoltenberg: – kan vinne

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker president Joe Bidens beslutning om å sende Abrams-stridsvogner til Ukraina velkommen.

– De Nato-allierte står samlet i støtten til Ukrainas selvforsvar, skriver Stoltenberg i en Twitter-melding.

– Sammen med leveransene av britiske Challenger og tyske Leopard 2, kan dette utgjøre en stor forskjell i evnen til å slå Russland tilbake, fortsetter Nato-sjefen.

Nato-sjef Jens Stoltenbergs uttalelser etter at Tyskland annonserte nyheten om å sende Leopard 2 tyder på at forsvarsalliansen har vurdert den risikoen nøye. Det er åpenbart at Nato har satt inn et nytt gir, og ikke lar seg skremme av det som ser ut til å være et svekket Russland.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: ANDRE PAIN / AFP

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier de tyske stridsvognene kan hjelpe Ukraina med å vinne.

– Disse stridsvognene vil kunne hjelpe Ukraina forsvare seg selv, vinne krigen, og igjen stå fram som en uavhengig nasjon, sier Stoltenberg.

Ifølge den norske oberstløytnanten Geir Hågen Karlsen, som er hovedlærer på Stabsskolen, så er den storstilte militærhjelpen som nå er annonsert, en videreføring av en trend vi har vært vitne til lenge.

– Krigens gru har gått opp for vestlige ledere. Jo verre og mer brutalt Russland farer fram, jo mer og tyngre våpen får Ukraina, sier Hågen Karlsen til NRK.

For få dager siden kunngjorde amerikanske myndigheter ytterligere en ny pakke med våpen og ammunisjon til Ukraina verdt 2,5 milliarder dollar. Våpenpakken består blant annet av 59 Bradley kampvogner, et stort antall pansrede personellkjøretøy, luftvernsystemet Avenger, samt flere ulike typer ammunisjon.

Stor betydning for Ukraina

Fra før har Ukraina mottatt mange gamle, men moderniserte stridsvogner fra vestlige land. Leopard 2 vil gi Ukraina en helt annen slagkraft for å trenge igjennom de russiske linjene på slagmarken.

President Volodymy Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak ønsker Tysklands beslutning velkommen, men ønsker seg 300 stridsvogner totalt.

– Første steg er nå tatt. Det neste er en stridsvogn-koalisjon. Vi behøver mange Leoparder, sier Jermak.

Beskjeden om stridsvogner fra både Tyskland og USA kommer samme dag om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bursdag. Han fyller 45 år onsdag, kunne Biden fortelle på sin pressekonferanse.

Putin lar seg ikke skremme

Russland kaller Tysklands beslutning om å sende stridsvogner til Ukraina «ekstremt farlig».

– Denne ekstremt farlige avgjørelsen tar konflikten til et nytt nivå av konfrontasjon og er stikk i strid med uttalelser fra tyske politikere om at Tyskland ikke vil bli trukket inn, sier Russlands ambassadør i Berlin Sergej Netsjajev i en kunngjøring.

Den russiske ambassadøren i Berlin hevder at den tyske regjeringen med sin beslutning har fraskrevet seg sitt historiske ansvar overfor Russland, et hint til det tyske naziregimet krigsforbrytelser overfor Russland under andre verdenskrig.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sa tidligere onsdag at beslutningen om å sende stridsvogner er feilslått, og at Vesten overvurderer «potensialet».

– Disse stridsvognene vil i likhet med alle andre brenne. De er bare svært kostbare, og det er europeiske skattebetalere som må ta regningen, sa han.

Ifølge det statlig eide russisk nyhetsbyrået RIA Novosti sier han også at situasjonen i verden, særlig i Europa er veldig foruroligende.

– Den er usedvanlig spent. Og med den linjen som den nordatlantiske alliansen under USAs ledelse har valgt, finnes det ingen tegn til avspenning.

Andre land klare til å følge etter

Storbritannia og Polen, som allerede har bestemt seg for å sende stridsvogner til Ukraina, ønsker Tysklands beslutning velkommen. Polen og Storbritannia vil sende 14 stridsvogner hver.

Nederland og Spania sier de står klare til å levere stridsvogner til Ukraina dersom Ukraina ønsker det, mens Frankrike foreløpig nøyer seg med å sende lettere pansrede kjøretøy.

Men med leveringen av Leopard 2 så sender Nato og Tyskland et tydelig signal i dag. Det kan få flere til å følge etter. Spania sier de er åpne for å levere Leopard 2.

– Spania er klare for å samarbeide med våre allierte, om det så gjelder å sende Leopard 2 eller bistå med opplæring eller vedlikehold, sier forsvarsminister Margarita Robles til spansk TV.