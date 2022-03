USA sender «kamikaze-dronar» til Ukraina

Det er snakk om dronane Switchblade 300 og den større Switchblade 600, som er produsert av amerikanske AeroVironment.

300-versjonen kan treffe mål på ein knapp mils avstand, medan den større har rekkjevidd på godt over tre mil.

Veg 2,5 kilo

Dronane er utstyrte med kamera og rakettar. Dei veg berre 2,5 kilo og kan fraktast i ein liten ryggsekk. Militære ekspertar meiner dei vil gi Ukraina ein heilt ny moglegheit i kampen mot Russland.

Begge dronemodellane kan setjast opp og takast i bruk på kort tid og kan brukast mot til dømes stridsvogner, artilleri eller bilar.

Onsdag kunngjorde president Joe Biden at USA skal sende militærhjelp til Ukraina for til saman over ein milliard dollar, noko som svarar til vel 9 milliardar norske kroner.

Sendinga markerer eit skifte i den amerikanske våpeneksporten. Primært har det vorte sendt defensive våpen, som panservernvåpen og antiluftskyts.

Politico, som er blant dei mange media som har skrive om droneleveransen, skriv at dei kan vere i lufta i opptil 30 minutt før dei blir styrte mot målet av ein operatør på bakken.

Brukt i Afghanistan

Våpenet vart først teke i bruk av amerikanske spesialstyrkar i Afghanistan. Storbritannia er mellom landa som har teke slike dronar i bruk.

I tillegg til Politico har òg mellom anna NBC News, CNN og nyheitsbyrået AP fått opplyst at USA sender dronane til Ukraina.

LES OG: Kyivs forsvararar: Vi risikerer å bli skotne av våre eigne folk

Nytt hastemøte i FN

Torsdag skal Tryggingsrådet i FN ha eit nytt hastemøte om den humanitære situasjonen i Ukraina.

Det er Noreg, Storbritannia, USA, Albania, Frankrike og Irland som har bede om eit nytt hastemøte.

– Over 3 millionar menneske har flykta frå Ukraina, og dei menneskelege lidingane blir verre for kvar dag som går. Vi har bede om møtet for å sikre at alle medlem i Tryggingsrådet er oppdaterte om situasjonen for dei sivile og konsekvensane av denne forferdelege krigen, seier Noregs FN-ambassadør Mona Juul i ein kommentar til NTB.

– Noreg vil halde fram med å legge hardt press på Russland for å stanse krigshandlingane, seier ho.

Verdas helseorganisasjon, FNs høgkommissær for flyktningar og FNs politiske kontor (UNDDPA) skal halde innlegg under møtet.

– Russland gjer krigsbrotsverk og retter åtak mot sivile, tvitra Storbritannias FN-delegasjon onsdag.

– Russlands ulovlege krig i Ukraina er ein trussel mot oss alle, skriv britane.