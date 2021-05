– Jeg tror at på sikt mener Kina at de både kan og vil bli det mest dominerende landet i verden, sier Blinken til CBS News.

CBS viser til at kinesiske jagerfly sees på vingene over Stillehavet i større grad enn før.

Sist uke viste president Xi Jinping fram tre nye krigsskip som skal patruljere Sør-Kinahavet.

En ung representant for uigurene demonstrerer mot Kinas overgrep mot den muslimske minoriteten. Bildet er fra en demonstrasjon i Washington D.C 19. februar. Foto: Leah Millis / Reuters

Kina har allerede verdens største marinestyrke som kan bli brukt til å invadere Taiwan som lenge har vært en alliert av USA, skriver CBS.

– Det pågår et folkemord

Kinas myndigheter har gjentatt at situasjonen for den muslimske minoriteten i Xinjiang- regionen og forholdene i Hongkong er noe omverdenen ikke skal bry seg om.

Det er å blande seg inn i kinesisk innenrikspolitikk.

– Vi har gjort det klart at det pågår et folkemord mot uigurene i Xinjiang, sier Blinken.

– Mer enn en million mennesker er plassert i, velg hva du vil kalle det; konsentrasjonsleir, omskoleringsleir, interneringsleir, sier utenriksministeren.

– Når Beijing sier «det er en terrortrussel», som vi ikke kan se. Det kan ikke komme fra en million mennesker, fortsetter Blinken.

Kina ser på menneskerettigheter som en eksistensiell trussel, skriver Human Rights Watch.

Organisasjonen skriver at Det kinesiske kommunistpartiet ser på politisk frihet som en trussel mot grepet om makten som partiet har i Kina.

Kinas utenriksansvarlige, Yang Jiechi, mener USA ikke er kvalifisert til å komme med kritikk av Kina ut fra styrke. Foto: Carolyn Kaster / AP

– Vi har de siste årene vært vitne til at Kina opptrer stadig mer undertrykkende hjemme og mer aggressivt i utlandet. Det er et faktum, sier Blinken i intervjuet med CBS.

– USA ikke kvalifisert til å snakke ut fra styrke

Sist Anthony Blinken var like direkte i sin kritikk av Kina, fikk han svar på tiltale.

Det skjedde da han møtte sin kinesiske motpart ansikt til ansikt for første gang under et møte i Alaska i mars, ifølge BBC.

– USA er ikke kvalifisert til å snakke fra en posisjon av styrke, sa Kinas høyest rangerte utenriksansvarlige, Yang Jiechi.

Han anklaget USA for å bruke sine militære styrke og økonomiske makt til å undertrykke andre land.

Blinken på sin side sa at USA er dypt bekymret for Kinas måte «å opptre på», melder BBC.

– Ikke fare for krig

Anthony Blinken mener likevel at det ikke er fare for en militær konfrontasjon mellom USA og Kina.

Utenriksminister Blinken forteller at han var til stede da presidentene Biden og Xi snakket sammen på telefon i to timer 10. februar. Bildet viser Biden i Beijing da han var visepresident og er tatt 4. desember 2013. Foto: Lintao Zhang / AFP

– Det er helt imot både Kinas og USAs interesse at det skal komme til det punktet, eller at det skal gå i den retning, sier Blinken.

USAs mål er ikke å bremse Kina og holde landet nede, understreker Blinken.

– Det er å opprettholde et regelbasert system, noe Kina utfordrer. Vi kommer til å stå opp mot alle som utfordrer et slikt system og vil forsvare det, sier USAs utenriksminister.

I intervjuet forteller Blinken at han var til stede da president Biden og president Xi snakket sammen på telefon i to timer 10. februar, skriver BBC.

Biden skal ha vært svært direkte i sin kritikk av menneskerettsbruddene i Kina. Overgrep mot den muslimske minoritetsbefolkningen uigurene og den harde behandlingen av demokratiforkjempere i Hongkong, skal ha vært sentrale temaer i samtalen.