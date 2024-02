Det amerikanske forsvarsdepartement Pentagon bekrefter i en kort uttalelse at de har angrepet minst 85 mål i Syria og Irak fra lufta.

Nyhetsbyrået Reuters skriver at 125 mål ble angrepet fredag kveld.

Minst 18 proiranske krigere skal være drept, melder AFP.

– Svaret vårt begynte i dag. Det vil fortsette der vi måtte ønske, når vi måtte ønske, heter det i en uttalelse fra president Joe Biden.

Han sier videre at USA ikke ønsker noen konflikt i Midtøsten eller andre steder i verden.

– Men alle som ønsker å skade oss, bør vite dette: Hvis du skader en amerikaner, vil vi svare.

En talsperson for det irakiske militæret fordømmer angrepet, og kaller det et brudd på landets suverenitet.

– Det utgjør en trussel som kan lede Irak og regionen mot forferdelige konsekvenser, sier talspersonen ifølge Reuters.

Ifølge Irak har angrepene vært rettet mot landets grenseområder.

Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Kirby, hevder i en uttalelse fredag kveld at irakiske myndigheter ble varslet i forkant av angrepene.

USAs president Joe Biden har lovet hevn etter angrepet i Jordan. Foto: AP

Tre amerikanske soldater drept

USA skal blant annet ha brukt langtrekkende bombefly og droner under angrepet, som skal ha skjedd klokka 22 norsk tid.

Blant målene skal det ha vært kommandosentre, raketter, missiler og dronelagre.

Torsdag meldte Reuters at USA hadde godkjent planer for et angrep over flere dager.

President Joe Biden lovet hevn etter at en iranskstøttet gruppe angrep en amerikansk base i Jordan natt til søndag 28. januar.

The Islamic Resistance i Irak, en paraplygruppe av Iran-støttede militante grupper, har hevdet at de står bak angrepet.

Tre amerikanske soldater ble drept og over 30 ble skadd.

Det var soldatene William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) og Breonna Alexsondria Moffett (23) ble drept i angrepet.

Biden har tidligere hevdet at Iran er medansvarlige for angrepet.

– Jeg holder Iran ansvarlig, i den forstand at de leverer våpnene til menneskene som gjorde det, sa Biden tidligere denne uka.

Det skal ha vært den militære utposten kalt Tower 22 i Jordan, helt ved grensen til Syria, som ble angrepet. Her sees den på et satellittbilde tatt den 12. oktober 2023 Foto: Planet Labs PBC / AP

Iran hevder de ikke var involvert

Det er første gang amerikanere blir drept i et angrep i regionen siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober.

Det har ført til frykt for at konflikten skulle eskalere ytterligere.

Iran hevder å ikke ha noe med angrepet å gjøre og avviser USAs anklager om at de støtter militsgruppene som sier de står bak angrepet.

Jordan har fordømt angrepet mot den amerikanske militærleiren, og har kalt det et terrorangrep.

Ifølge Jordan kom angrepet fra Syria, skriver AFP.

Statlige syriske medier skriver at det er ørkenområder i landet som er angrepet, deriblant langs grensen til Irak, og at flere skal være drept. Det skriver Al Jazeera.