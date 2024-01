Tre amerikanske soldater drept i Jordan

Droneangrepet skal være det første angrepet som tar amerikanske liv i Midtøsten siden krigen startet mellom Hamas og Israel i oktober.

CNN meldte først om angrepet som skal ha drept tre amerikanske soldater.

USAs president Joe Biden bekreftet så at tre personer var drept.

Biden: Iran-støttede grupper står bak

– Radikale iranskstøttede grupper i Syria og Irak står bak, sier Biden søndag ettermiddag.

Han slår dette fast i en uttalelse, men understreker samtidig at de fortsatt samler fakta om det som har skjedd.

President Joe Biden uttaler at han sørger sammen med alle berørte. Foto: KENT NISHIMURA / AFP

Anonyme kilder i det amerikanske forsvaret sier til CNN at droneangrepet skal ha kommet inn mot basen fra Syria.

– I dag er USAs hjerte tungt. I går kveld ble tre av våre soldater drept, og mange skadd, i et angrep fra en ubemannet drone, sier Biden.

Presidenten uttaler at han og kona føler med de som er døde og skadede, og alle deres pårørende. Han opplyser at dette var soldater som bidro i kampen mot terror.

President Joe Biden lover søndag at USA vil svare med «gjengjeldelse».

– La det ikke være noen tvil. Vi vil se til at alle som står bak dette holdes til ansvar. Det vil vi gjøre på et sted og en tid som passer oss, sier Biden.

Det hvite hus opplyser at presidenten ble informert om hendelsen søndag morgen amerikansk tid.

Tre drept – minst 25 skadet

Angrepet skal ha skjedd med en ubemannet drone natt til søndag.

USAs kommando for Midtøsten (CENTCOM) bekrefter at tre personer ble drept og 25 skadet.

– Den 28. januar ble tre av våre tjenestegjørende drept og 25 andre skadet i et angrep med en drone mot en base nordøst i Jordan, skriver Centcom.

De opplyser at basen ligger tett på grensen til Syria.

Senere søndag kveld meldes det at tallet på skadede kan stige. Militære talsmenn opplyser at minst 34 soldater undersøkes for mulige hodeskader.

Basen som er angrepet kalles for Tower 22, og er omtalt som en militær utpost. Den militære forlegningen brukes av amerikanerne til å trene opp lokale styrker til å kjempe mot terror i regionen.

Det er uklart hvorfor luftvernet ikke klarte å avskjære dronen.

Nyhetsbyrået Reuters melder at angrepet skal ha truffet deler av den militære utposten som ble brukt til opphold og overnatting, og at dette kan være deler av årsaken til de høye tallene på drepte og skadde. Militærkilder sier til nyhetsbyrået at flere soldater er fløyet ut av området for ytterligere medisinsk behandling.

Økt spenning i regionen

Drapene ved Tower 22-leiren i Jordan, nær grensen til Syria, er en betydelig eskalering av en allerede prekær situasjon i Midtøsten.

I tiden etter at krigshandlingene startet i Midtøsten har en rekke grupperinger gjennomført angrep både mot sivile handelsskip og mot koalisjonsstyrker fra USA og Storbritannia. Blant annet fra den iranskstøttede houthi-militsen i Jemen.

CNN skriver at det har vært over 158 ulike angrep mot amerikanske og andre koalisjonsstyrker, men fram til nå hadde ingen av dem ført til tap av liv på USAs side.

USA har en rekke ganger den siste tiden avvist at de ønsker en eskalering og økning av spenningene som kan føre til en regional krig.

USAs forsvarsdepartement ble spurt på en pressekonferanse i forrige uke om de mente at iranskstøttede grupper øker angrepene sine mot amerikanske styrker i området. Svaret var:

– Nei, ikke nødvendigvis, uttalte pressetalsperson Sabrina Singh.

Søndag ble det også sendt et intervju med USAs øverste militære leder – forsvarssjef og general Charles Brown.

Intervjuet med ABC News var spilt inn før angrepet i Jordan var kjent, og forsvarssjefen understreket at USA ikke ønsket eskalering.

– Målet er å avskrekke dem. Vi vil ikke gå ned veien mot økt eskalering som fører til en bredere konflikt i regionen, sa general Brown.

USA har den siste tiden gjennomført en rekke angrep mot de iranskstøttede houthiene i Jemen.

Jordan: – Angrepet var ikke i Jordan

En offisiell talsperson for myndighetene i Jordan hevder at angrepet ikke skjedde på jordansk jord, melder Reuters.

Talsmannen Muhannad al Mubaidin skal ha sagt til kringkasteren Mamlaka at angrepet skjedde mot en amerikansk base inne i Syria – ikke i Jordan.

Ifølge talsmannen skal det være basen al Tanf like over grensen til Syria som er angrepet, ikke Tower 22 inne i Jordan.

Dette til tross for at USAs president Joe Biden har bekreftet at tre amerikanske soldater er drept «i nordøstlige deler av Jordan, nært grensen til Syria».