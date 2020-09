USA forbereder seg på poststemmeskred – frykter valgkaos

– Jeg skal stemme over post, jeg har bedt om stemmeseddelen allerede, sier Matt Kaplan (33).

NRK møter ham utenfor det lokale postkontoret i Germantown i den viktige vippestaten Pennsylvania, en av statene som kan være med på å avgjøre det amerikanske valget. På grunn av koronapandemien er det ventet at mange kommer til å gjøre som han.

Matt Kaplan er en av mange amerikanere som planlegger å stemme per post i år. Foto: Lars Os / NRK

– Jeg kan ikke forstå hvordan det kan være trygt å gå og stemme når vi de siste seks månedene har vært innesperret i husene våre for å unngå folk, sier Kaplan, som frykter å bli syk.

Koronapandemien har ført til nesten 200.000 dødsfall i USA og smittetallene er fortsatt høye. Det er ventet at mange vil stemme per post i presidentvalget 3. november. Men store problemer med postgangen skaper bekymring for at det vil påvirke stemmegivningen.

Postvesenet i USA sliter

– Jeg skal møte opp i valglokalet. Det er tydeligvis ikke orden på ting nå. Jeg synes synd på postarbeiderne, sier Tabithi Anderson utenfor sitt lokale postkontor i Germantown.

Kundene vi møter utenfor postkontoret forteller om lange køer og forsinkelser i postgangen. De er frustrerte. Postvesenet befinner seg for tiden i en alvorlig krise.

President Donald Trump utnevnte i vår en ny direktør for postvesenet. Louis DeJoy forbød overtid for postbudene og tok sorteringsmaskiner ut av drift.

Samtidig er han en av dem som har gitt penger til Trumps valgkamp. I USA har postvesenet derfor blitt en betent politisk sak. I august holdt Kongressen høring om saken.

Postsjef Louis DeJoy på vei inn i Kongressen i august. Foto: ERIN SCHAFF / NYT

Flertallet av dem som planlegger å stemme per post, stemmer demokratisk. Demokratene mener Trump fører en kampanje for å sabotere valget, ved å manipulere postvesenet. Selv sier presidenten at han frykter omfattende valgfusk på grunn av de mange poststemmene.

Fagforeningsleder advarer

I Philadelphia møter vi fagforeningsleder Nick Caselli, som representerer over 1500 postarbeidere. Han roper varsko om at situasjonen ikke er blitt bedre etter høringen, selv om Louis DeJoy sa at han satt endringene som ble innført på vent til etter valget.

Daglig mottar fagforeningssjefen bilder som dette; post som hoper seg opp fordi bilene må kjøre av gårde uten fullt lass til oppsatt tid, dersom ikke posten er klar til avreisetidspunktet. Foto: Privat

– Rett etter høringen stoppet problemene, men de siste dagene har jeg fått bilder av post som skulle blitt sendt ut, men som fortsatt venter på å bli det, sier Caselli, og viser fram bilder av forsinket post som han har fått tilsendt fra ansatte i posten.

De forteller om biler som drar tomme fra postsentralen fordi de blir beordret til å reise ut på oppsatt tid, og post som hoper seg opp og blir forsinket.

– Dette er folks medisiner. Her er mer post. Se på all denne posten, sier han fortvilet, og legger til at han ikke har opplevd lignende i sin mangeårige karriere i postvesenet.

Ifølge Caselli startet problemene etter at den nye postdirektøren begynte i jobben. Han mener sjefen er ute etter én ting: å forsinke posten. Han har derfor gitt DeJoy kallenavnet «Delay».

NRK har forsøkt å få et intervju med Louis De Joy og det amerikanske postvesenet, men fått til svar at de ikke gir intervjuer for tiden.

Føderal dommer setter foten ned

– Han var håndplukket. Dette er arrangert. Det er et show de har laget for det amerikanske publikum, sier Nick Caselli.

Nick Caselli sier han ikke har opplevd lignende problemer i sin tid i det amerikanske postvesenet. Foto: Lars Os / Lars Os

Han er sint og frykter at problemene i postvesenet vil gå ut over avviklingen av valget.

– Vi skal fortsette å kjempe til slutten. DeJoy er her for én ting, og kun én ting; å skape forstyrrelse og kaos under valget 3. november. Slik får Trump et argument hvis han taper. Du vet, «ta det til Høyesterett». Han kommer til å skape all mulig kaos når han taper valget, sier fagforeningslederen.

En føderal dommer beordret før helgen postvesenet til å holde igjen bilene så lenge det er post igjen å laste, og fastslo at all post relatert til valget skal behandles som prioritert A-post.

I tillegg bes postvesenet om å reinstallere alle postbehandlingsmaskiner som er nødvendige for å sikre rask håndtering av valgpost.

Postvesenet sier de nå skal vurdere sine juridiske muligheter etter dommen.



Postbilen er et kjent syn i USAs gater. Her leveres også pakker fra Amazon som postvesenet den siste tiden har forsøkt å få til en avtale med. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Vippedistrikt i vippestat

Litt lenger sør i Bucks County forbereder de seg på en enorm økning i antall poststemmer. Mange delstater, som Pennsylvania, har gjort det enklere å stemme via post i år.

– Jeg tror alle tenkte at det ville bli populært på sikt, så vi startet å gire opp litt med postsedler, men så kom pandemien. Det satte virkelig fart på prosessen, sier Bob Harvey, som er sjef for Bucks County valgdistrikt og ansvarlig for gjennomføringen av valget der.

Bob Harvey viser frem en ny tellemaskin som allerede må byttes ut i en større og dyrere variant, på grunn av koronapandemien. Foto: Lars Os / Lars Os

Pennsylvania generelt, og dette valgdistriktet spesielt, er steder mange kommer til å følge med på frem mot valget. Dette er et vippedistrikt i en vippestat. Noen ganger går det Demokratenes vei, andre ganger Republikanernes.

Harvey forteller at interessen for poststemming nå er enorm og at mange ber om poststemmesedler, slik man må gjøre i delstaten. Ordningene er forskjellige i hele USA og noen sender dem også ut til alle.

– Det er en veldig, veldig stor endring for Pennsylvania. Vi har aldri før håndtert denne mengden med poststemmer, forklarer han.

Valgdistrikt gjør store investeringer

På grunn av pandemien gjør de nå store investeringer for å heve beredskapen. Da NRK er på besøk forbereder de seg på å ta imot en stor tellemaskin verdt rundt 200 millioner norske kroner.

De har også ansatt 15 nye medarbeidere. Alt med koronakrisepenger.

Av de opp mot 400.000 stemmeberettigede forventer de at halvparten eller flere kan komme til å forhåndsstemme.

Flere valgdistrikt i USA gjør store investeringer for å behandle den økende mengden poststemmer som er ventet å komme inn. Foto: Lars Os / Lars Os

Bob Harvey føler at han har kontroll, men erkjenner at han ikke kan garantere for postgangen og synes det er trist at de har vært underfinansiert i lang tid. Han sier de fokuserer på å få ut stemmesedlene i god tid:

– Hvis du mottar stemmeseddelen fem uker før valget, så håper vi at folk ikke vil være så nervøse. At de ikke vil tvile på å stemme via posten fordi de har nok tid, sier han.

Han understreker samtidig at det alltid er en risiko hvis man venter for lenge med å sende inn stemmeseddelen.

Vil ikke stemme via post, men må

Utenfor postkontoret i Germantown er kundene utålmodige.

Studenten Sheron Perkins forklarer at hun måtte vente i 35 minutter for å få sendt posten sin. Hun skulle ønske hun ikke måtte stemme per post, men er tvunget til det fordi hun er registrert i en annen delstat og ikke har råd til å fly dit.

– Basert på opplevelsen jeg akkurat hadde på postkontoret, ville jeg definitivt gått til et fysisk valglokale hvis jeg kunne, sier hun.

Sheron Perkins selger T-skjorter på nett, men i det siste har kundene begynt å klage over at pakkene hun sender ikke kommer frem i tide. Foto: Lars Os / Lars Os

Matt Kaplan tror ikke valgresultatet vil bli klart på valgdagen 3. november. Men han velger å ha tillit til systemet

– Å stemme per post er trygt. Vi har gjort det i lang tid, sier han.

– Er du bekymret når du hører postansatte varsle om situasjonen?

– Ja, selvfølgelig. Dette er et konstitusjonelt tilbud. Det har vært grunnleggende for å styre landet vårt som et demokrati. Å gå ut og politisere dette og forsinke postgangen for å tilfredsstille Trumps personlige behov, eller hva det er, det er bare vilt, sier Kaplan.

– Det bryter med kjerneverdiene av hva dette landet er ment å være, avslutter han.