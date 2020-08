Slik ble USAs postvesen en kampsak i presidentvalgkampen

Lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, ba søndag alle kongressrepresentantene komme tilbake på jobb denne uka, én måned før planlagt.

Speaker Nancy Pelosi (D) snakket om US Postal Service i sin siste pressebriefing 13. augst. Foto: Jim Watson / AFP

I et brev til representantene varsler Pelosi at de senere i uka skal stemme over en lov som skal beskytte det amerikanske postvesenet, US Postal Service (USPS).

– Over hele nasjonen ser vi de ødeleggende konsekvensene av presidentens kampanje for å sabotere valget ved å manipulere postvesenet til å frata folk stemmeretten, skriver Pelosi.

Hun vil forby alle kutt fram til 1. januar 2021.

Trumps utnevnte i vår en ny direktør for postvesenet. Louis DeJoy har forbudt overtid for postombærere og har tatt 671 sorteringsmaskiner ut av drift. Det er slike tiltak demokratene i Kongressen nå vi stanse.

Postdirektør Louis DeJoy på vei til et møte i Kongressen 5. august. Foto: ERIN SCHAFF / NYT

Demokratene har dessuten foreslått en hjelpepakke på 25 milliarder dollar til USPS, som har gått med underskudd helt siden 2006. I tillegg har de foreslått en ekstrabevilgning på 3,6 milliarder dollar for å gjøre postvesenet i stand til å takle et stort antall poststemmer som følge av pandemien. Presidenten kan på visse betingelser støtte en mindre hjelpepakke og er imot ekstra midler i knyttet til valget

Dette har Trump sagt

Donald Trump gjorde det klart i et intervju med Fox Business Network at det ligger valgtaktiske hensyn bak synet på demokratenes hjelpepakke.

– Nå trenger de pengene for å for å få posten til å fungere, slik at de kan ta seg av alle disse millioner stemmesedlene.

Han fortsatte med å forklare hva han tror skjer hvis republikanerne ikke går med på en redningspakke.

– Hvis vi ikke blir enige om en avtale, betyr det at de ikke får pengene. Det betyr at de ikke får til en generell stemmegivning via posten fordi de ikke er i stand til det, sa Trump.

Tidligere har han tvitret at poststemming «av en eller annen grunn ikke fungerer bra for republikanerne.»

President Trump før avreise til de viktige delstatene Minnesota og Wisconsin i morges. Han har så langt ikke lagt fram bevis for påstanden om at stemming via post fører til mer valgfusk. Foto: Alex Brandon / AP

Trump gjentok torsdag at det er frykten for omfattende valgfusk som ligger bak ønsket om å hindre stemmegivning via posten. Han har tidligere advart mot tyveri av postkasser med stemmesedler, falske underskrifter og stemmesedler trykket i utlandet.

Men det finnes ingen belegg for å si at denne måten å stemme på fører til mer juks.

Poststemmer før og nå

Stemming via post skjer enten ved at stemmesedler sendes ut til alle registrerte velgere, eller ved at velgerne kan be om å få tilsendt stemmesedler. Trump synes det siste er greit, det første er han imot.

Utfylte stemmesedler blir enten sendt inn med vanlig post, eller leveres i ekstra sikrede konvolutter.

Fem delstater har allerede før koronapandemien hatt poststemmer som hovedregel i forbindelse med valg.

Det gjelder Colorado, Washington, Utah, Oregon og Hawaii.

Som følge av pandemien har en rekke delstater nå utvidet muligheten til å stemme via post. Det skjer på flere måter:

Delstaten sender ut stemmesedler til alle registrerte velgere. California er en dem.

Delstaten sender ut et skjema til alle registrerte velgere, der de kan be om å få tilsendt stemmeseddel.

Delstater som krever en begrunnelse for å stemme via post dropper kravet helt, eller godkjenner uten videre «frykt for koronasmitte».

I alt vil 180 millioner velgere nå kunne stemme via post, skriver The Washington Post.

De blå postkassene fra US Postal Service er et veldig vanlig syn i amerikanske byer og tettsteder. Postvesenet i USA scorer fortsatt på omdømmetoppen. 91 prosent av både demokrater og republikanere har et positvt syn på US Postal Service. Foto: Scott Olson / AFP

Posten frykter kaos

Sist fredag skrev The Washington Post at US Postal Service har sendt brev til 46 delstater og Washington, D.C., der de varsler at posten ikke kan garantere at alle stemmesedlene når fram i tide for telling.

Noen delstater forventer en tidobling av mengden poststemmer. Blant dem som har tidkrevende systemer for poststemming er vippestatene Michigan, Pennsylvania og Florida. De var blant 40 stater som mottok en svært alvorlig bekymringsmelding fra posten.

Brevene ble sendt ut i juli, og flere delstater skal ha framskyndet fristen for å sende in poststemmer. Men for noen delstater er det praktisk umulig å flytte fristene.

Demokratenes primærvalg i New York i juni skremmer. En 17-dobling i antall poststemmer førte til at det tok seks uker før resultatet var klart.

En ansatt i US Postal Service i Los Angeles i ferd med å laste post for utkjøring 16. august. Nå er arbeidsplassen deres et hovedtema i presidentvalgkampen. Foto: Rob Latour/Shutterstock / Shutterstock editorial

Penger og politikk

US Postal Service ville hatt problemer med opptil 180 millioner poststemmer uavhengig av kuttene som Trumps nye postdirektør står bak.

Postvesenet skylder milliarder av dollar til finansdepartementet, til pensjonsfondet og til et spesielt helsefond for pensjonerte postfunksjonærer, ifølge Pew Research Center.

Kombinasjonen pandemi og valgår har ført til en helt ekstraordinær politisering av spørsmålet om føderal støtte til US Postal Service.

Demokratene bruker smittevern og hensynet til demokratiet som sine viktigste argumenter for hjelpepakken på 25 milliarder dollar, pluss 3,6 milliarder øremerket for gjennomføring av valget.

I brevet fra speaker Nancy Pelosi til kongressmedlemmene viser hun også til forsinkelser i postsendinger med «livreddende medisiner og utbetalinger».

Trump mener folk ikke trenger å frykte økt smittefare ved personlig oppmøte.

- Hold deg unna våre bokser, var beskjeden til den nytiltrådte postdirektøren 16. august. Foto: LOGAN CYRUS / AFP

Lån med betingelser

Men presidenten skal være villig til å gå med på at US Postal Service får tilgang på et lån på 10 milliarder dollar som Kongressen allerede har godkjent.

Trump har imidlertid flere betingelser, blant dem at de gir fra seg informasjon om avtaler med andre selskaper, som Amazon og FedEx.

Dessuten vil Trump ha en firedobling av prisen på pakkepost.



USPS har siden 2000 hatt en nedgang på 31 prosent i antall postsendinger, hovedsakelig brev og ukeblader. Men antall pakker øker, dels fordi posten frakter pakker fra Amazon «den siste mila».

Det vil Trump ha slutt på. Han misliker sterkt Amazon-gründer Jeff Bezos. Bezos eier også The Washington Post, der flere journalister er fulltids opptatt med å loggføre Trumps usannheter.

US Postal Service må ofte konkurrere om å kjøre ut Amazons pakker på mindre steder, der Amazon ikke har egne biler. En firedobling av prisen for pakker vil i virkeligheten bety at posten priser seg ut av markedet. Foto: Rick T. Wilking / AFP

Konsekvenser for demokratiet

Trump har i lang tid ligget etter Joe Biden på meningsmålingene.

Demokratene tolker angrepet på stemming via post som en måte å undergrave tilliten til valgsystemet på.

For det første kan det føre til at folk ikke stemmer, noe som i praksis har gagnet republikanere mer enn demokrater.

Hvis det blir kaos rundt opptellingen av poststemmer, kan han dessuten hevde at det er umulig å komme fram til et sikkert resultat, dersom han ser ut til å tape.

Talsmann Andrew Bates sa sist torsdag at presidenten forsøker å «sabotere» posttjenesten og kalte det «et angrep på demokratiet».

Demokratene vil gjøre valgdeltakelse til en nødvendig handling i forsvaret av demokratiet. Skal det fungere, må posten fungere.