USA åpner store områder for offshore oljeleting

Det skal blant annet åpnes for oljeleting utenfor California for første gang på over 30 år.

Også utenfor Maine og andre områder langs østkysten ønsker regjeringen å tillate leting etter olje og gass for første gang på lenge. Det samme med Georgia og Alaska.

Utvidelsen av leteområdene ligger an til å bli den største i USA på flere tiår.

Møtes med kritikk fra flere hold

Planen ble umiddelbart møtt med massiv kritikk fra 60 miljøorganisasjoner, som kaller det «en skammelig ettergivenhet» for oljeindustrien. Men også politikere reagerer.

Rundt 100 representanter i den amerikanske Kongressen har allerede varslet at de kommer til å gå imot «The Draft Five Year Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Programme», som planen kalles.

Den republikanske guvernøren Rick Scott i Florida mener oljeplanen truer delstatens naturressurser.

Scott får følge av de republikanske guvernørene i Maryland, New Jersey og South Carolina. Også de demokratiske guvernørene som styrer i Virginia, North Carolina, Oregon og Washington er sterkt kritiske.

Dette er delstater hvor turisme-, fiskeri- og havbruksnæringer står sterkt, og hvor man frykter konsekvensene for både økosystemer og kystøkonomiene.

Vil bli energisupermakt

Innenriksminister Ryan Zinke, som la frem oljeplanen torsdag, mener den vil være bra for den amerikanske økonomien og helt nødvendig hvis USA skal gjøre seg mindre avhengig av andre oljenasjoner, spesielt i Midtøsten.

– Det er en klar forskjell mellom energisvakhet og energidominans. Vi kommer til å bli den sterkeste energisupermakten, sa Zinke.

Innenriksministeren forsikret om at også kritiske røster vil bli hørt, og lovet at hensynet til delstatenes naturressurser har høyeste prioritet. Ha la til at oljeletingen vil skje på en måte som tar hensyn til miljøet.

Florida-guvernør Scott svarer at han allerede har bedt om et møte med Zinke, for å fremføre sine bekymringer.

Ønsker arbeidsplasser

Selv om mange politikere er imot å åpne for oljeleting i områder som de mener er sårbare, er det også en del som er for. De ser planen som en mulighet til å skape arbeidsplasser og få oljeinntekter kanalisert til sin delstat.

Det vil uansett ta tid før en eventuell leting kan starte, selv om programmet vil gjelde fra 2019 til 2024. Det er ventet at flere av de berørte delstatene vil utfordre den fremlagte planen rettslig.

Det er også usikkert hvor mange av oljeselskapene som er interessert i å starte en kostbar leteprosess så lenge oljeprisen er såpass lav som den er, og hvor letingen kan bli møtt med motstand.

Opphever regler

I forrige uke foreslo Trump-regjeringen å fjerne regler som ble innført etter Deepwater Horizon-katastrofen i 2010 for å hindre nye oljeutslipp.

Begrunnelsen var at reglene hadde påført oljebransjen store økonomiske tap.