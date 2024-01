USA angriper Houthi-mål i Jemen for andre dag på rad

Den houthi-kontrollerte TV-stasjonen Al-Masirah meldte natt til lørdag at USA og Storbritannia har gjennomført nye angrep mot Jemens hovedstad Sana.

– Den amerikansk-britiske fienden gjennomfører et antall angrep mot hovedstaden Sana, sto det i en melding fra Al-Masirah.

Senere natt til lørdag bekreftet to amerikanske tjenestepersoner overfor Reuters at USA var i gang med nye angrep. Innbyggere i Sana meldte i sosiale medier om at de hadde hørt flere eksplosjoner.

– Mindre omfattende

Storbritannia hadde i løpet av natten ikke kommentert opplysningene. Men en amerikansk tjenesteperson sier til CNN at det kun var USA som sto bak den siste militæraksjonen natt til lørdag.

Omfanget av aksjonen er langt mindre enn angrepene ett døgn tidligere, ifølge tjenestepersonen. Den amerikanske sentralkommandoen (Centcom) bekreftet senere på natten at et houthi-kontrollert radaranlegg var mål for det siste angrepet.

Et døgn tidligere, natt til fredag, gjennomførte USA og Storbritannia en omfattende militæraksjon mot nesten 30 steder tilknyttet Houthi-bevegelsen i Sana og andre steder i Jemen. Disse angrepene skjedde med støtte fra Canada, Australia, Bahrain og Nederland.

USA og Storbritannia begrunnet da angrepene med at den Iran-støttede Houthi-bevegelsens evne til å angripe sivil skipsfart i Rødehavet, må stanses.