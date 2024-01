Norsk FN-spesialutsending tror ikke på storkrig

– Etter at Gaza-krigen har vart i hundre dager, kan jeg ikke se at det plutselig skulle komme til en eskalering på dette tidspunktet, når det ikke har kommet tidligere, sier Tor Wennesland.

NRK møter FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten på hans kontor i FN-bygningen i Jerusalem.

Få timer tidligere angrep amerikanere og briter Houthi-militsen i Jemen natt til fredag. Fem personer ble drept og seks andre såret, ifølge en talsperson for Houthiene.

SVARER: Mohammed Ali al-Houthi, medlem av Houthis øverste politiske råd, taler mens han holder et gevær i luften. Tilhengere av Houthi-militsen demonstrerte for å fordømme luftangrep lansert av USA og Storbritannia. Foto: KHALED ABDULLAH / Reuters

Flyangrepene mot Houthi-militsen skjedde etter flere advarsler om å stanse angrepene mot skipstrafikken i Rødehavet.

Angrepet fra USA og Storbritannia har ført til sterke reaksjoner. Tyrkias president Erdogan er kritisk til angrepet.

«Et hav av blod»

I en uttalelse sier Erdogan at «USA og Storbritannia prøver å gjøre Rødehavet til et hav av blod».

– Folk blir urolige dersom parter som er sentrale til å garantere en løsning på konflikten som vi har i Gaza, involveres i en annen konflikt i regionen. I tillegg er dette en konflikt som ikke rammer israelere eller palestinere, men internasjonale handelsruter. Så det er en annen type krigføring og den er problematisk og helt uakseptabelt, sier Wennesland.

NRK i Midtøsten: – En bitteliten feilberegning kan utløse den krigen ingen vil ha Du trenger javascript for å se video.

FNs spesialutsending tror ikke på en stor eskalering, men frykter likevel at den militære innblandingen kan mistolkes i Midtøsten.

– Det kan fort bli tolket som at en er ute etter de land som helt klart kjemper mot Israel, sier Wennesland.

Storkrig

En annen risiko er at det skjer uhell som eskalerer konfliktene.

– Det er militær aktivitet og det er klart at jo lenger den typen aktiviteten varer, jo større er risikoen for at det skjer et uhell eller noe veldig uventet som fører til en helt annen dynamikk, men så langt har ikke dette skjedd, sier Wennesland.

Han forklarer likevel hvorfor han ikke tror konflikten i Rødehavet eskalerer til en storkrig.

– Vi har sett at det er militær aktivitet, ikke bare i Rødehavet mellom Israel og Hizbollah, men også i Irak, men det er jo ikke noe omfattende krigføring, sier Wennesland.

– Hva gjøres nå for å hindre en spredning av krigføringen?

– Det er jo et omfattende diplomatisk arbeid som gjøres. Nå har USA vært veldig aktive i området med Blinken. FN er aktive på dette området også, jeg er aktiv, generalsekretæren er i kontakt med partene i Midtøsten hele tiden, sier han.

KONTORET: NRK møtte Tor Wennesland på hans kontor i FN bygningen i Jerusalem. Foto: Torstein Bøe / NRK

FNs generalsekretær António Guterres ber alle parter om å unngå opptrapping, etter flyangrepet som USA og Storbritannia utførte mot Houthi-opprørerne i Jemen.

– Eskalering bør unngås av hensyn til fred og stabilitet i Rødehavet og den omkringliggende regionen, sier en talsperson for FN-sjefen.

– Det er ikke mulig å forutse, men det jeg er sikker på er at det ikke er noe interesse i å la denne konflikten blåse ut av kontroll og spre seg eller bli mer intensiv med involvering av andre stater, sier Wennesland.

– Gjenstår å se

Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge ikke var kjent med at angrepet kom akkurat i natt, men han var kjent med at det var en operasjon som de planla for.

Han understreker at houthi-militsen gjentatte ganger har blitt advart om at dette kunne skje dersom de fortsatte angrepene mot frakteskip i Rødehavet.

– Bifaller Norge denne typen aksjon?

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap). Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Vi deler veldig mye av tilnærmingen med våre amerikanske venner og allierte og de andre landene. Det er uskyldige parter som rammes, og det må vi få slutt på. Vi hadde håpet og jobbet for at det skulle ta slutt på annet vis, men nå er vi her. Forhåpentligvis bidrar dette til at angrepene kan ta slutt, men det gjenstår å se, dessverre, sier statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap).