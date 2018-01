Unicef: Jemen er et av de verste stedene i verden å være barn

I en ny rapport som heter «Født i krig. 1000 dager med tapt barndom» konkluderer Unicef med at Jemen er et av de verste stedene i verden å være barn.

Unicef, som er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn, har skrevet rapporten der de viser til at over 5000 barn er drept eller såret siden borgerkrigen brøt ut i mars 2015. Det tilsvarer fem drepte barn hver eneste dag.

I tillegg dør et barn i Jemen hvert tiende minutt av sykdommer som kunne vært unngått.

Det lutfattige landet på Den arabiske halvøy er hardt rammet av en krig som omfatter sjiamuslimske opprørere og en koalisjon ledet av Saudi-Arabia. Av en befolkning på 29 millioner er rundt halvparten barn. Mange av dem blir uskyldige ofre i de voksenes krigføring.

400 000 alvorlig underernærte barn kjemper hver dag for sine liv i Jemen. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Uskyldige ofre

– Barna i Jemen lider under de ødeleggende konsekvensene fra en krig som de selv er helt uskyldige i, sier Meritxell Relano, Unicef-representant i Jemen til The Guardian.

400.000 barn er allerede livstruende underernært, ifølge Unicef, som mener samfunnet i Jemen er i ferd med å kollapse.

– Underernæring og sykdom er konsekvensene av at grunnleggende behov som helsetjenester og tilgang på mat kollapser. De barna som overlever vil bære fysiske og psykiske arr etter konflikten for resten av sitt liv, sier Meritxell Relano.

Nå krever Unicef en slutt på den blodige krigen, beskyttelse for barna og bærekraftig og ubetinget tilgang til å kunne hjelpe barn i nød.

– Vi risikerer at en helg generasjon barn i Jemen vil vokse opp uten å vite at livet handler om noe annet enn krig, sier Unicef representanten, Meritxell Relano.

Allerede før krigen brøt ut var det ifølge Unicef mange av barna som ikke hadde mulighet til å gå på skole. Så lenge krigen pågår står millioner uten skoleplass. Det haster med å få i gang skolene for barna mener hjelpeorganisasjonen.

Ber om hjelp

Jemens internasjonalt anerkjente regjering innrømmet tirsdag at den sto overfor økonomiske vanskeligheter, og oppfordret sine allierte, inkludert Saudi-Arabia, til å bidra.

I et innlegg på Facebook la statsminister Ahmed bin Dagher ut et brev til de allierte der han ba om help til å redde innbyggerne i Jemen fra hungersnød.

Allerede før krigen brøt ut i Jemen, var landet et av verdens fattigste. Nå er over 1 million mennesker smittet av kolera, og over 8 millioner risikerer å sulte.

