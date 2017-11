Torsdag ble blokaden av Jemen opphevet – i hvert fall offisielt.

De siste to og en halv ukene har verken mat eller medisiner kommet inn i det konfliktfyltelandet, etter at den saudiledede koalisjonen som kriger mot houthimilitsen har blokkert både luftrommet og farvannene utenfor Jemen.

Saudi-Arabia og de andre golfstatene som deltar i koalisjonen, innførte blokaden etter at en rakett ble avfyrt mot den saudiarabiske hovedstaden Riyadh.

Ulovlig kollektiv straff

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, sparer ikke på kritikken, verken av dem som innførte blokaden eller hva den har ført til.

Jan Egeland har sterk internasjonal støtte i sitt syn på krisen i Jemen. Foto: Mohammed Huwais / AFP

– Dette er en ulovlig kollektiv straff, uttaler Egeland til nyhetsbyrået Reuters i forbindelse med et møte i Genève.

– Det å avfyre en rakett mot andre, slik det skjedde her, er uakseptabelt. Men de som lider på grunn av blokaden, har ingenting med raketten å gjøre. Derfor er dette en ulovlig avstraffelse, mener flyktningsjefen.

RUINER: Folk i hovedstaden Sana ser på ødeleggelsene etter et flyangrep mot det som en gang var forsvarsministeriet i Jemen 11. november. Angrepet ble utført av den saudiledede koalisjonen mot den opprørskontrollerte hovedstaden. Foto: AFP

FN sterk i ordbruken

Siden Saudi-Arabia i spissen, med støtte fra USA, i mars 2015 gikk til krig mot houthi-militsen, har situasjonen i Jemen gått fra vondt til verre.

FN betegner nå situasjonen som prekær, og en av de mest akutte krisene i verden.

Over 10.000 mennesker er drept i massive flyangrep mot landet, og 3 millioner er drevet på flukt. 20 millioner er avhengige av matvarehjelp for å overleve og rundt 7 millioner av dem er på randen av hungersnød.

Verdens matvareprogram og andre nødhjelpsorganisasjoner slet allerede før blokaden med å få inn mat til befolkningen, som nå er avhengig av internasjonal hjelp for å overleve.

Etter innføringen av blokaden, har advarslene og ordbruken vært særdeles sterk – selv fra sindige FN-diplomater.

– Det kommer til å bli den verste sultkatastrofen verden har sett på mange tiår, med flere millioner ofre, advarte FNs visegeneralsekretær og nødhjelpssjef Mark Lowcock for to uker siden under sitt besøk i landet.

Matvarelagrene ville i løpet av seks uker være tømt. Vaksiner og medisiner ville ta slutt før det.

I tillegg til matmangelen har en koleraepidemi rammet landet.

STENGT AV: Ingen skip med mat og medisiner har sluppet inn eller ut til havnen i Hodeida. Foto: Abdo Hyder / AFP

Foreløpig opphevet på papiret

Flyktninghjelpen er en av flere internasjonale organisasjoner som er inne i Jemen. Den norske organisasjonen bidrar med hjelp til rundt 1 millioner personer.

Jan Egeland er glad for at blokaden offisielt er opphevet, men sier opphevelsen gjenstår å se i praksis. For nødhjelpsorganisasjoner, inkludert Flyktninghjelpen, rapporterer at de ikke slipper inn med forsyninger.

– Opphevelsen er et steg i riktig retning, men foreløpig er den kun på papiret, sier Egeland.

Det benekter lederen for Kong Salmans nødhjelpssenter, dr. Abdullah Al Rabeeah. Saudiaraberen er i Oslo for å ha møter med norske myndighetspersoner om situasjonen i Jemen.

Rabeeah mener både flyplassen i hovedstaten Sanaa og havnen i Hodeida er åpnet for nødhjelpsforsyninger.

– De ble åpnet torsdag, sier Rabeeah til NRK.

Det bestrider FLyktninghjelpen ovefor NRK torsdag.

– Vi venter fortsatt på en endring, at Saudi-Arabia skal holde hva de har lovet. Det er blant annet åtte flyginger med forsyninger til Sanaa, men selv om alt er klart på vår side, venter vi fortsatt, sier Karl Schembri i Flyktninghjelpen på telefon fra Amman.

HELT DØDT: Foreløpig er det stille på flyplassen i Sanaa. Foto: Mohammed Huwais / AFP

Han håper det i beste fall er snakk om logistikk-forsinkelser. For foreløpig er det beviselig stille på flyplassen i Sanaa.

Ikke press fra USA

Dr. Abdullah Al Rabeeah sier Saudi-Arabia tok beslutningen om å lette på blokaden uten press fra USA. For selv om den saudiledede koalisjonen støttes av USA, har den amerikanske utenriksministeren Rex Tillerson vært sterkt kritisk til blokaden og bedt Saudi-Arabia om å avslutte den.

– Nei, det er jeg ikke enig i. Saudi-Arabia har lenge vært den største bidragsyteren til Jemen. Vi har hatt tilstedeværelse i landet gjennom tiår for å bidra med hjelp, og vi vil fortsette med det, så det er ikke nytt for oss å støtte humanitær hjelp til Jemen, sier Rabeeah, som avholdt en pressekonferanse i Oslo for å presentere hjelpetiltakene.

Det rike oljelandet forsøker nå å fortelle verden hvor mange humanitære prosjekter de bidrar med hos naboen, hvor mye penger det koster og hvor mange internasjonale samarbeidspartnere de har i dette arbeidet.

Den prekære situasjonen kan har ført til at de har trappet opp informasjonsvirksomheten, for å presentere sin versjon for den vestlige opinionen.

Flyktningsjef Jan Egeland sier det må mer enn blokadeoppheving til for å hjelpe folket i Jemen.

– Selv om forsyninger nå vil slippe gjennom, så løser det ikke den underliggende krisen i et land som trenger å få 90 prosent av sine varer gjennom import. Da nytter det ikke bare å åpne opp for nødhjelp, sier Egeland.