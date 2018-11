Ulf Kristersson vraket av egne alliansepartnere i Riksdagen

Den politiske situasjonen i Sverige er like fastlåst som da valgresultatet ble klart, og etter at Stefan Löfven mistet tilliten under den dramatiske åpningen av Riksdagen i september.

Både Moderaternas leder Ulf Kristersson og statsminister Stefan Löfven har forsøkt å danne ny regjering etter valget, uten å lykkes.

Moderaternas leder Ulf Kristersson følte seg derfor forpliktet til å gjøre et forsøk i Riksdagen, vel vitende om at han ville bli den første statsministerkandidaten i Sverige i moderne tid som avvises av Riksdagen.

Frykter populisme og nasjonalisme

Onsdag foreslo derfor Kristersson at Moderaterna danner regjering sammen med Kristdemokraterna, men som forventet stemte Riksdagen forslaget ned.

Mange mente at en slik regjering ville bli fullstendig avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna, stikk i strid med hva de har lovet velgerne.

Fra talerstolen i Riksdagen onsdag formiddag la flere av partiene på begge sider av den politiske aksen vekt på at demokratiet er under press, og at de ikke ønsker å slippe Sverigedemokraterna frem.

– Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk og populistisk parti, som skiller seg fra vårt syn på et åpent og liberalt samfunn. Det burde ikke være grunnlaget for en svensk regjering, sa Anders Ygeman i Socialdemokraterna i Riksdagen.

Partilederne i Alliansen, Ebba Busch Thor, Annie Lööf, Ulf Kristersson og Jan Bjørklund i Riksdagen 12. september. Nå spår analytikere at Alliansen går mot en slutt.

Åkesson til angrep på de folkevalgte

At Moderaternas egne Alliansepartnere Centerpartiet og Liberalerna også stemte forslaget ned, i frykt for å gi Sverigedemokraterna innflytelse, får analytikere til å spå Alliansens død etter 14 års borgerlig samarbeid.

Jimmie Åkesson gikk selv til frontalangrep på de folkevalgte i Riksdagen og kritiserte dem for å ikke lytte til velgerne som har gjort Sverigedemokraterna til landets tredje største parti.

– Jeg er trist over å se på hvilket sandkassenivå dere i de andre partiene har oppført dere. Velgernes dom over hvordan dere har håndtert valgresultatene og den parlamentariske situasjonen kommer til å bli hard, sa Jimmie Åkesson i Riksdagen.

Riksdagen stemte i dag ned Ulf Kristerssons forslag til ny regjering.

Spår nyvalg

De folkevalgte har med det kun tre sjanser igjen til å komme til enighet om en ny regjering i Riksdagen, før svenskene eventuelt kalles tilbake til urnene for gi sin stemme i et nyvalg.

– Det mest sannsynlige er at det blir et nyvalg, sier Folke Johansson, professor emeritus i statsvitenskap ved Göteborgs universitet til NRK.

Han tror dog at Riksdagens leder Andreas Norlén først vil forsøke med Centerpartiets Annie Lööf.

Riksdagens leder Andreas Norlén og Centerpartiets Annie Lööf. Hun stemte i dag ned sin alliansepartner Kristersson i frykt for å gi Sverigedemokraterna for mye innflytelse.

Ville unngå «en gisselsituasjon»

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna ønsket å danne en borgerlig regjering sammen, og satset alt på Alliansen under valgkampen.

Velgerne ville det dog annerledes, og ga dem ikke det nødvendige parlamentariske flertallet, og i månedene som har fulgt har Alliansen slått sprekker.

Allerede tirsdag var det klart at Moderaternas partnere i Alliansen; Centerpartiet og Liberalerna, ville stemme nei til det nye regjeringsforslaget fra Ulf Kristersson.

Både Annie Lööf og Jan Bjørklund mente den foreslåtte koalisjonen ville bli avhengig av Sverigedemokraterna i Riksdagen, noe Alliansen i valgkampen lovet velgerne å unngå.

Annie Lööf og Jan Bjørklund satte foten ned for sin alliansepartner i dag. De håper fremdeles å finne en løsning innad i alliansen, men var ikke villige til å åpne opp for Sverigedemokraterna.

Moderaterna og Kristdemokraterna har avvist at Sverigedemokraterna vil få en slik rolle, men Annie Lööf er ikke enig.

– Jimmie Åkesson sa i forrige uke at de stiller ultimatum for å støtte en slik regjering, og jeg vil ikke havne i en gisselsituasjon, sa Annie Lööf til SVT tirsdag.

Kort tid etter, tirsdag kveld, ble det så klart at Sverigedemokraterna (SD) ville stemme ja til Moderaternas leder Ulf Kristersson som statsminister.

– Vi har, ut ifra de signaler vi har mottatt, gode grunner til å anta at en M-KD-regjering gir oss forutsetningene for faktisk innflytelse over politikken de neste fire årene, opplyste Jimmie Åkesson i en pressemelding.

Jimmie Åkesson ønsker å delta i et borgerlig samarbeid, og mente dagens mulighet for ny regjering ville gavne hans parti.

Tidligere statsminister kritiserer Riksdagens leder

Folke Johansson ved Göteborgs universitet er ikke alene om å tro at det går mot et nyvalg i Sverige.

Tidligere statsminister Göran Persson kritiserer Riksdagens leder Andreas Norlén for å trekke ut prosessen.

I et intervju med den svenske avisen Expressen spår Göran Persson at jakten på en ny statsminister i Sverige vil avsluttes med nyvalg.

– Jeg tror dette kan fortsette helt frem til et nyvalg, og det er kanskje et nyvalg som er nødvendig for at partiene skal få et mandat til å gjøre noe som de sa under valgkampen at de definitivt ikke ville gjøre, sier Göran Persson til Expressen.

Tidligere statsminister Göran Persson tror svenskene må forberede seg på nyvalg. Her i møte med Kong Carl XVI Gustaf.

Jan Scherman har dekket svensk politikk i en mannsalder og var tidligere i år aktuell med dokumentaren «Lenge leve demokratiet».

Flere uker før valget spådde han at mye tydet på at Sverige ville måtte lyse ut nyvalg, og han er ikke mindre overbevist i dag.

– Vi rykker stadig nærmere et nyvalg, sier Jan Scherman til NRK.

Jan Scherman har dekket svensk politikk i en mannsalder og aldri vært vitne til det politiske landskapet Sverige nå befinner seg i. Han tror det går mot nyvalg i Sverige.

Tror Sverigedemokraterna har mest å tjene på nyvalg

Sverigedemokraterna ble landets 3. største parti etter valget, men både den rødgrønne og den borgerlige blokken gikk til valg på å ikke samarbeide med dem.

– Det er et akutt problem, sier Folke Johansson ved Göteborgs universitet til NRK.

Han mener partiene er nødt til å endre holdning overfor Sverigedemokraterna dersom den politiske krisen skal løses. Johansson mener dessuten at et nyvalg vil gi det høyrepopulistiske partiet økt oppslutning.

– Jeg tror Sverigedemokraterna vil få større oppslutning ved et nyvalg fordi man er opprørt over at det andre partiene har kranglet så fælt og ikke klarer å komme til enighet, sier Johansson.

Riksdagens leder Andreas Norlén må nå bestemme seg for hvem som skal få oppdraget med å legge frem et andre regjeringsforslag til votering i Riksdagen.