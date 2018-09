– Sverige har blitt et lite «Trump-land»

– Sverige har i de siste ukene og månedene blitt som et lite «Trump-land», et lite USA, sier Jan Scherman til NRK i Stockholm.

Jan Scherman har dekket svensk politikk i en mannsalder og vært sjef i svensk TV4. Med dokumentarserien «Lenge leve demokratiet» på SVT i vår, var han med på å sette dagsorden under valgkampen. I serien undersøkte han blant annet årsakene til, og konsekvensene av, at politiske partier mister medlemmer.

På valgnatten ble Scherman overrasket over at samtlige partiledere fremstilte seg som valgets vinnere, uavhengig av valgresultat.

Ukene som har fulgt, har gjort ham urolig.

Hva mener du med et lite «Trump-land»?

– Jeg mener at man lyver, sier Jan Scherman.

Ingen av partiene vil samarbeide med Sverigedemokratenes partileder Jimmie Åkesson, men hos talmann Andreas Norlén ble han som de øvrige tatt imot med kaffe og kaker. Foto: Henrik Montgomery/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

– Talmann, ikke trollmann

– Uten å avsløre noen statshemmelighet, kan jeg si at ikke alle er enige om fortsettelsen, sa Riksdagens talmann Andreas Norlén før helgen.

Da Andreas Norlén mandag ble utnevnt til Riksdagens nye talmann, tilsvarende stortingspresident i Norge, påpekte han selv at han er talmann og ikke trollmann. Det er historisk vanskelig å finne et regjeringsgrunnlag og en ny statsminister med det resultatet svenskene har stemt frem.

Etter samtaler med alle de svenske partilederne, etterfulgt av en diskusjon med sine tre visetalmenn, tyder lite på at talmannen vil dra et regjeringsalternativ ut av hatten med det første.

Den politiske situasjonen i Sverige er like fastlåst som da valgresultatet ble klart, og etter at Stefan Löfven mistet tilliten i Riksdagen under den dramatiske åpningen av Riksdagen på tirsdag.

Den situasjonen har politikerne selv drevet frem, mener Jan Scherman.

Jan Scherman mener svenske politikere lyver når de alle fremstiller seg som valgets vinnere. Foto: Charlotte Berrefjord Bergløff / NRK

Et farlig politisk spill

– Man lyver på en svensk måte, sier Jan Scherman.

Hva mener du med det?

– Det betyr at det er litt mer forsiktig, litt mer sofistikert. Man sier ikke som Donald Trump at jeg hadde det største publikum noensinne under en innsettelse. Man sier at i forhold til det meningsmålingene tilsa, så har jeg vunnet, selv om de kanskje gjør sitt verste valgresultat, sier Jan Scherman.

Dersom partiene verken er villige til å erkjenne det parlamentariske grunnlaget svenskene har stemt frem, eller vil drøfte nye løsninger, kan det få langtvirkende konsekvenser mener Scherman.

– Da har løgnen på et vis kommet inn i hele det politiske systemet, også låser man alle mulige kompromisser og løsninger. Det er veldig usvensk og jeg tror dessuten at det er veldig farlig for demokratiet.

Scherman er ikke alene om å stusse over partienes fremstilling av eget valgresultat og mangelen på vilje til å finne et kompromiss. Det preger avisspalter, TV-sendinger og radioprogram i Sverige døgnet rundt, så også i ukens utgave av den svenske podkasten «Det politiska spelet» fra Sveriges Radio, som titter i kulissene i svensk politikk.

Ebba Busch Thor feirer resultatet valgnatten 9. september. Foto: JESSICA GOW / AFP

Dramaturgi fremfor praktisk politikk

Jan Scherman mener partiene låste seg allerede i valgkampen med sine uvanlig steile holdninger til hvem det ville være mulig å samarbeide med. Det kan drive frem et nyvalg, uten at det nødvendigvis løser stort, men akkurat nå synes Scherman at partiene virker mer opptatt av dramaturgi enn praktisk politikk.



– Det er noe merkelig med hvordan man offentlig hele tiden skjerper konfliktene og stenger dører, istedenfor å være litt stille. Politikerne oppfører seg på en måte som setter et hardt press på demokratiet og øker politikerforakten, advarer Scherman.

Han mener at Sverige må anerkjenne at over 17 prosent av velgerne stemte på Sverigedemokraterna, om man liker det eller ei.



– Dersom man med demokrati mener majoritetens tyranni, holder demokratiet på å devalueres for alvor, advarer Scherman.