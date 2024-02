Ukrainske styrker nær Donetsk: Måtte gi tapt

De siste ukrainske soldatene, som forskanset seg på et kraftverk nær byen, har gitt tapt.

Russland har nå full kontroll over koks- og kraftverket og byen i Avdijivka.

Det melder det russiske forsvaret.

Kampene har kostet utallige soldater livet på begge sider.

En ukrainske soldat i Avdijivka i desember 2023. Foto: AP

Avdijivka har vært under konstante russiske angrep i over fire måneder.

Tapet har ført til kritikk av det ukrainske militæret.

Rådgiver Glen Grant sier til avisa Kyiv Independent at Ukraina må endre taktikk fordi Russland har råd til å miste mange flere soldater enn Ukraina.

– Vi har ikke råd til å slåss på denne måten. Taktikken må endres, sier han.

Det er under to måneder siden Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tok dette bildet for å markere ukrainsk styrke i Avdijivka:

Avdijivka er ukrainsk, står det bak president Zelenskyj her, 29. desember 2023. Nå er byen falt til Russland. Foto: AFP

Trakk seg ut lørdag

Byen ligger fem kilometer fra Donetsk by, som er kontrollerte av Russland.

Mange ukrainere er lettet over at Ukraina har trukket seg tilbake, sier Morten Jentoft, NRKs reporter i Ukraina.

Byen beskrives som lite strategisk i ukrainske medier, som betegner fallet som en symbolsk viktig seier for Russland.

24. februar er det to år siden Russland angrep hele Ukraina.

I 2014 annekterte Russland den ukrainske Krim-halvøya.

Store endringer

Ukraina sa natt til lørdag at de trakk sine styrker ut av byen for å unngå å bli omringet.

Før Russland startet fullskala-krigen i 2022, hadde byen rundt 23.000 innbyggere.

Det er den største byen Russland har tatt kontroll over siden Bakhmut i mai i fjor, ifølge BBC.

– Dette er en stor endring i den 10.000 kilometer lange frontlinjen, sier Jentoft.

Det har kommet meldinger om at russiske styrker prøver å fortsette offensiven, sier Jentoft.

En boligbygning i Avdijivka etter fire måneder med angrep. Foto: Reuters

Anklages for krigsforbrytelser

Det har kommet ut flere bilder og en video som skal vise russiske soldater som dreper ubevæpnede ukrainske soldater i området.

Nå har Ukrainas påtalemyndighet har åpnet etterforskning om anklagene.

Påtalemyndigheten sier ifølge NTB at de har informasjon om at de seks var «alvorlig såret og ventet på å bli evakuert».

Russlands forsvarsdepartement hadde sent søndag kveld ikke svart på Reuters' henvendelse om kommentarer til saken.