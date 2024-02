En gruppe soldater beveger seg raskt gjennom et skogholt i Donetsk, øst i Ukraina.

De har fått ordre om å angripe. Målet er å ramme posisjonen til russiske dronepiloter, 10–12 kilometer unna.

BRITISK: Soldatene skyter granater mot russiske posisjoner. Den selvgående artillerikanonen, AS-90, har Ukraina fått fra Storbritannia. Foto: kari skeie / nrk

Den britiske artillerikanonen er presis og kan skyte langt, sier soldaten Oleksandr til NRK.

– Vi klarer å holde de russiske styrkene borte. Så langt har vi det vi trenger.

Men situasjonen kan endre seg raskt.

Russland kan nå bruke tre ganger så mye artilleriammunisjon som Ukraina hver dag, advarte Ukrainas forsvarsminister Rustem Umjerov i et brev til sine EU-kolleger sist uke.

GRANATMANGEL: Ukrainerne har advart om et desperat behov for å fylle lagrene av granatene som trengs for å forsvare frontlinjen mot Russland. Foto: Det ukrainske forsvaret

Også det amerikanske forsvarsdepartementet har slått alarm.

Ukraina er i ferd med å gå opp for ammunisjon og våpen fordi den amerikanske støtten har stoppet opp, sa en talsperson i slutten av januar.

Pengene som er satt av, er brukt opp, skrev Politico.

SKJULESTED: På et hemmelig sted i Øst-Ukraina holder en liten gruppe soldater fra 58. brigade til. Foto: kari skeie / nrk

På bakken i Øst-Ukraina er soldatene urolige.

– Jeg er veldig bekymret. Denne hjelpen er veldig viktig. Livene våre avhenger av den, sier soldaten Viktor.

– Livsviktig at USA fortsetter støtten

Men torsdag kom meldinga som kan tenne et håp for soldatene i Donetsk.

Da ble det klart at Senatet endelig hadde besluttet å starte arbeidet med en støttepakke på 95 milliarder dollar til Ukraina, Israel og Taiwan.

Demokratene la fram forslaget etter at et lignende forslag, som også inneholdt penger til økt sikkerhet langs grensa til Mexico, falt på onsdag.

–Dette er et godt første skritt. Dette lovforslaget er viktig for vår nasjonale sikkerhet, for sikkerheten til våre venner i Ukraina, i Israel, for humanitær hjelp til uskyldige sivile i Gaza, og for Taiwan, sa Chuck Schumer som leder Demokratene i Senatet.

Selv om forslaget blir godkjent i Senatet, er det likevel usikker om Representantenes hus vil gi tommelen opp.

Det er spesielt knyttet usikkerhet til om de som støtter tidligere president Donald Trump.

STØTTE: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte republikanere i Kongressen slutten av januar, men fikk ingen løfter om mer hjelp til Ukraina. Foto: NATO

Generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg sa onsdag at det er «livsviktig» at kongressen i USA blir enige om fortsatt støtte til Ukraina i nærmeste fremtid.

Politisk spill

Det smeller kraftig når soldatene i 58. brigade skyter ut granaten.

Artillerikanonen dekkes av røyk. Soldatene lader en ny granat. De vet nøyaktig hva de skal gjøre.

DRONER: Målet for angrepet er å slå ut russiske dronepiloter. Foto: kari skeie / nrk

Flere har vært i England for å lære å betjene den britiske artillerikanonen.

Oleksandr er frustrert over at videre amerikansk hjelp har blitt til det han beskriver som et politisk spill.

ADVOKAT: Oleksandr har vært soldat siden den russiske invasjonen 24. februar 2022. Da byttet han ut advokatdressen med uniform. Foto: kari skeie / nrk

– Jeg mener at når de har investert så mye i denne krigen, og i å bevæpne landet vårt, kan de ikke stoppe på halvveien.

– Det hele er blitt et spill som før eller senere vil ta slutt. Jeg håper det ender godt, sier soldaten.

Vil slåss med spader

I Donetsk har kampene pågått i snart ti år.

De siste ukene har russiske styrker presset på flere steder.

Torsdag skal svært mange russiske styrker ha stormet byen Avdijivka øst i Ukraina, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Dessverre presser fienden på fra alle retninger, det er ikke en eneste del av byen vår som er så å si rolig. De stormer oss med svært mange styrker, sier ordfører Vitalij Barabasj til statlige medier.

ANGREP: Byen Avdijivka ligger fem kilometer fra Donetsk by og har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep. ikke en eneste bygning i byen skal være intakt. Foto: Reuters

Også utenfor Bakhmut, ved Tsjasiv Jar, prøver russiske styrker å bryte gjennom forsvarsstillingene, melder det ukrainske forsvaret torsdag.

Oleksandr sier de aldri kommer til å gi seg, uavhengig av hva amerikanske politikere bestemmer seg for.

– Hvis de slutter å hjelpe landet vårt, må vi bruke det vi har. Hvis det blir nødvendig, vil vi slåss med spader.