Kraftige eksplosjoner kan høres i Kyiv

To boligblokker skal stå i brann sørøst i den ukrainske hovedstaden, skriver The Guardian. Bygningene skal ha blitt truffet av fallende vrakdeler fra et fly som er skutt ned Bilder fra ukrainske nødetater viser at en bygning med mange etasjer som står i brann.

Ifølge ubekreftede meldinger fra Innenriksdepartementet er et russisk fly skutt ned i Darnytskyi-området i Kyiv.

Like før 03.30- tiden natt til fredag norsk tid ble det meldt om lyden av høye eksplosjoner i Kyiv, det meldte en rekke internasjonale medier.

Rådgiver ved det ukrainske innenriksdepartementet Anton Gerashchenko sier til AFP at det er skutt nye russiske missiler mot Kyiv.

BNO News skriver også at den ukrainske byen Konotop ifølge guvernøren skal være omringet av russiske styrker, som er på vei mot Kyiv.

Den ukrainske grensevakten opplyste torsdag at russiske styrker har tatt seg inn i Kyiv-regionen.

Dette hevdet også en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet, skrev Reuters. Den samme kilden hevdet at Russland hadde fyrt av mer enn 160 missiler mot ukrainske mål så langt.

Presidentens rådgiver sier de frykter at russiske styrker skal bli sluppet fra luften og forsøke å innta regjeringsbygningene i sentrum av Kyiv.

Det ukrainske forsvaret hevdet torsdag at russiske styrker har som mål å blokkere hovedstaden samtidig som de lager en korridor på sørkysten mot den annekterte Krim-halvøya og Transdniestria-regionen i Moldova, skrev Reuters.

NRKs reporter hører smell i Ukrainas hovedstad Kyiv. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter hører smell i Ukrainas hovedstad Kyiv.

Grensepost truffet av missiler

En ukrainsk grensepost i Zaporizjzja sørøst i Ukraina skal være truffet av russiske missiler. Flere grensevakter skal ha blitt truffet noer er såret og noen er drept, melder Reuters.

Stedet ligger langs frontlinjen mot den opprørskontrollerte regionen Donetsk.

Mange døde i Ukraina

– I dag mistet vi 137 av våre helter, våre borgere. Militære og sivile, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en videotale til nasjonen etter midnatt natt til fredag, lokal tid.

Han opplyste også at 316 personer var skadet under ett døgn etter Russlands angrep.

Presidenten ga videre uttrykk for skuffelse for at Ukraina ikke har fått hjelp på bakken av andre land.

– Vi har blitt overlatt til oss selv for å forsvaret staten vår, sa han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj

– Hvem er klare til å kjempe ved vår side? Jeg ser ikke noen. Hvem er klare til å gi Ukraina en garanti for NATO-medlemskap? Alle er redde, sa Zelenskyj.

Han advarte også om russiske sabotasjegrupper som han sa hadde kommet seg inne i hovedstaden Kyiv, og ba befolkningen være oppmerksomme.

Lovet å bli i hovedstaden

Russlands president Vladimir Putin har gjort det klart at han ønsker å skifte ut den politiske ledelsen i Ukraina. Men Ukrainas president gjorde det klart at han ikke aktet å flykte.

– Jeg blir i hovedstaden. Min familie er også i Ukraina, sa Zelenskyj.

– De vil ødelegge Ukraina politisk ved å fjerne statsoverhodet.

USAs utenriksminister Antony Blinken ble spurt på CBS om han var bekymret for Zelenskyjs sikkerhet.

– Så vidt jeg vet forblir president Zelenskyj på sin post i Ukraina, og selvfølgelig er vi bekymret for sikkerheten til alle våre venner i Ukraina. Myndighetspersoner og andre, sa Blinken.

Boligblokker rammet i Mariupol

17 boligblokker i havnebyen Mariupol sørøst i Ukraina skal være rammet av russiske granater. Det melder byens myndigheter natt til fredag.

23 beboere og 23 soldater skal være såret melder DPA.

Det skal være observert flere hundre eksplosjoner i byen torsdag kveld.

Mauriopol ble angrepet av russiske styrker torsdag morgen, men det ukrainske forsvaret sier de fortsatt har kontroll over byen.

Byen ligger ved Azovhavet mellom Krim og de to separatistrepublikkene Donetsk og Luhansk. Den er viktig for Russland, fordi den ligger mellom Krim og Russland.

I SKJUL: Mennesker som har samlet seg i et bomberom i den ukrainske byen Mauriopol Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Russland fornøyd

Russlands forsvarsdepartement sa at de har oppnådd alle sine mål for dagen, skrev Reuters torsdag kveld.

Departementet sa at de militære styrkene har ødelagt 83 ukrainske militære landbaserte mål, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

En talsmann for departementet sa at russiske styrker har skutt ned fire fly, fire droner og ett helikopter som tilhører den ukrainske hæren.

Også ukrainske myndigheter meldte at de har fått skutt ned et fly.

Ukrainske myndigheter hevder at et ukrainsk militærfly har blitt skutt ned 20 km sør for hovedstaden Kyiv. Foto: STATE EMERGENCY SERVICE / Reuters

Ifølge nyhetsbyrået AFP var 14 personer om bord i flyet. Minst fem mennesker skal ha mistet livet.

Ukrainas forsvarsminister hevder Kreml forbereder nye bølger av angrep, inkludert flyangrep.

Generell mobilisering i Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skrev torsdag kveld under på en ordre om generell mobilisering av den ukrainske befolkningen.

Det betyr at man samler og organiserer nasjonale ressurser for å benytte dem i krig.

Det vil si full mobilisering av vernepliktige og reservister, og menn mellom 18 og 60 år får ikke forlate landet.

Dette skjer etter at Zelenskyj på tirsdag sa at det ikke var aktuelt med en slik generell mobilisering.

Russland: Fortsetter så lenge det er nødvendig

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at angrepene mot mål i Ukraina vil fortsette så lenge det er nødvendig.

Talsmann Igor Konasjenkov for det russiske forsvarsdepartementet fastholder at angrepene bare er rettet mot militære mål og at ukrainske byer ikke vil bli angrepet verken med fly, raketter eller artilleri.

Ukraina skal ha gjenerobret flyplass

Flyplassen Hostomel skal torsdag kveld være tilbake under ukrainsk kontroll, ifølge en talsmann for presidenten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa torsdag ettermiddag at russiske styrker hadde erobret flyplassen Hostomel, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han lovet å gjenerobre militærflyplassen, som ligger 25 kilometer fra Kyiv sentrum.

Russland har erobret Tsjernobyl

Administrasjonen til den ukrainske presidenten Zelenskyj, sier at kjernekraftverket Tsjernobyl er erobret av russiske styrker. Ifølge presidentens rådgiver Mykhailo Podolyak er det umulig å si om kraftverket er trygt.

USA sier de ikke kan bekrefte rapportene om overtakelsen av kjernekraftverket.

Torsdag ettermiddag meldte Reuters at russiske tropper har gått inn i området rundt Tsjernobyl kjernekraftverket, ifølge en rådgiver forukrainas innenriksminister Denys Anatoliyovych Monastyrsky.

Skal ha mistet kontroll over to fylker

Deler av Kherson- og Henitsjesk-regionen, som ligger sør i Ukraina, skal ifølge den lokale administrasjonen, ikke lenger være under ukrainsk kontroll.

Kherson og Henitsjesk er to av Ukrainas 24 regioner.

Lokale myndigheter i fylket Kherson sør i Ukraina sier at 13 sivile er drept etter at Russland iverksatte invasjonen natt til torsdag.

Også ni ukrainske soldater skal være drept i kampene med russiske styrker, opplyser fylkesadministrasjonen.

De oppgir også at russiske soldater har tatt kontroll over grensestasjoner mellom fastlandet og Krim-halvøya og en vei over elven Dnipro.

Flere skal være drept

Russiske styrker skal ha gått i land i nærheten av den ukrainske havnebyen Odesa, ifølge nyhetsbyrået Interfax. Ukrainske myndigheter på sin side melder at de russiske rapportene fra havnebyen er falske.

Ifølge en kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet er det ingen bevis for at russiske styrker okkuperer eller angriper Odesa, melder Reuters.

Ukrainsk militære melder at luftforsvaret har skutt ned flere russiske fly og et helikopter øst i Ukraina. Dette benektes fra russisk side.

Det ukrainske militæret melder at rundt 50 russiske soldater er drept. Ifølge en rådgiver ved presidentens kontor i Ukraina er flere enn 40 ukrainske soldater døde og flere såret, melder Reuters. Disse opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Et sykehus i Donetsk skal ha blitt angrepet av russiske styrker og fire skal ha blitt drept. Ti personer skal være skadd, skriver Reuters som siterer ukrainske styresmakter.

En stor eksplosjon i Ukrainas hovedstad Kyiv torsdag morgen Det var torsdag formiddag kaos på flere av hovedveiene ut av Ukrainas hovedstad Kyiv. Det var torsdag morgen lange bilkøer ut av Ukrainas hovedstad Kyiv. Biler i kø for å fylle bensin i Ukrainas hovedstad Kyiv torsdag morgen. Flere ukrainere har valgt å forlate hovedstaden Kyiv. Her fra Vydubytchi busstasjon i Kyiv torsdag morgen. Folk i kø for å ta ut penger fra en minibank i Ukrainas hovedstad Kyiv torsdag morgen. Flere personer har søkt dekning på metrostasjoner i Kyiv etter meldinger om at det er satt i gang en russisk militæroperasjon øst i landet. Torsdag morgen gikk flyalarmen flere ganger i Ukrainas hovedstad Kyiv. Her har en familie har søkt dekning på en av Kyivs metrostasjoner. Folk med bagger og poser på en metrostasjon i Kyiv torsdag morgen.

Flukt og meldinger om panikk

Fra Kyiv er det meldt om eksplosjoner og luftvernsirenene har gjallet over byen. Det er det timelange bilkøer med folk som vil forlate hovedstaden. Foran flere minibanker er det køer av mennesker som vil ha ut kontanter. Myndighetene har innført en grense på bankuttak på rundt 30.000 norske kroner.

Det ukrainske togselskapet sier det vil bli satt opp evakuerings-avganger fra Øst-Ukraina og fra Odesa.

Kharkiv er utsatt for rakettangrep og et militært kommandosenter der er truffet av et russisk missil, ifølge det ukrainske innenriksdepartement. Et øyenvitne sier til nyhetsbyrået Reuters at folk flykter i panikk.

Torsdag kveld skriver Reuters at rundt 100.000 ukrainere skal ha forlatt hjemme sine og er på flukt, tusenvis skal ha tatt seg over grensen til land som Moldova og Romania.

Røyk og flammer ved et militæranlegg i Kyiv etter det som skal være et russisk luftangrep. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Stort trykk på grenseovergangene

Det er meldt om lange køer på en rekke grenseoverganger ut av Ukraina. Bilder fra grenseovergangen Medyka i Polen viser en lang kø av mennesker som vil inn i Polen fra Ukraina.

Regjeringen i Slovakia varsler at den vil sende 1500 soldater til den ukrainske grensen for å hjelpe flyktninger. Landet er også forberedt på et stort antall grensepasseringer, ifølge Reuters.

Bilder fra grenseovergangen Medyka i Polen viser en lang kø av mennesker som vil inn i Polen fra Ukraina. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

Våknet av drønn

– Jeg våknet klokka 5 om morgenen av drønn. Jeg løp til balkongen og skjønte at det ikke var fyrverkeri, det var eksplosjoner. Jeg så røyken i det fjerne, sier Sasha som bor i Kharkiv til nyhetsbyrået AP.

Sasha sier hun så folk som rømte fra Kharkiv. Hun og familien blir i byen. Foto: AP

Hun forteller at hun så folk som løp i gatene. Mange satte seg i bilene sine og forlot byen.

– Familien min skal ikke dra noe sted for dette er vårt hjem. Vi håper på det beste. At vi ikke blir rammet av krigen, sier hun.

Flere eksplosjoner er i morgentimene hørt i den ukrainske havnebyen Mariupol ved Azovhavet, nær grensen mot Russland, melder Reuters.

Flyalarmen er også hørt i storbyen Lviv, i det vestlige Ukraina, nær grensen til Polen. Det rapporterer nyhetsbyrået AFP.

Den ukrainske forsvarsministeren har oppfordret alle som kan bære våpen til å melde seg. Myndighetene sier de vil kalle inn alle reservestyrker. Og politiet i landet har sagt at de vil dele ut våpen til veteraner.

Ukrainske myndigheter sier at landet er under konstante cyberangrep, melder Reuters. Også tidligere i uka har ukrainske nettsider og -tjenester blitt angrepet av datahackere.

Fakta om Ukraina Ekspandér faktaboks Republikk med 41 millioner innbyggere (ikke inkludert Krim-halvøya).

Med et areal på drøyt 603.000 kvadratkilometer er Ukraina det neste største landet i Europa etter Russland. Til sammenligning er Fastlands-Norges areal rundt 324.000 kvadratkilometer.

Kievriket som ble grunnlagt i 882, var den første slaviske statsdannelsen.

Ukraina var en del av det russiske imperiet fra slutten av 1700-tallet fram til revolusjonen i 1917.

Formelt innlemmet i Sovjetunionen fra 1922 til unionens oppløsning i 1991.

Erklærte seg uavhengig 24. august 1991.

President Volodymyr Zelenskyj har ledet landet siden mai 2019.

I 2014 ble Krim-halvøya annektert av Russland. Russland støtter også opprørerne i Øst-Ukraina og anerkjenner utbryterregionene Donetsk og Luhansk som uavhengige republikker.

Ikke medlem av EU eller Nato. (Kilde: NTB)

Angrep fra hviterussisk grense

Ukrainske grensevakter sier de blir angrepet med artilleri fra hviterussisk og russisk side av landets grense mot nord. Ifølge nyhetsbyrået AFP blir ilden besvart.

Et stort antall russiske stridsvogner skal ha rullet over grensen fra Hviterussland.

Hviterusslands Alexander Lukasjenko åpner for å sende hviterussiske soldater til nabolandet Ukraina. Foto: Nikolay Petrov / AP

Hviterusslands president Alexander Lukasjenko åpner for at også hviterussiske soldater kan ta del i Russlands militære operasjon i nabolandet Ukraina, hvis nødvendig. Det melder det statlige hviterussiske nyhetsbyrået Belta, ifølge Reuters.

Separatistene i Luhansk øst i Ukraina hevder de har inntatt småbyene Stanytsja Luhanska og Sjtsjastja.

Ukrainske myndigheter bekrefter på sin side at de prorussiske separatistene er inne på territorier som regjeringsstyrkene inntil nå har kontrollert.

Innenriksdepartementet i Ukraina sier at russiske styrker har rykket fram til byene Milove i Luhansk-regionen og Horodysjtsje i Tsjernihiv-regionen nord i Ukraina.

Gro Holm rapporterer fra Kyiv Du trenger javascript for å se video.

Zelenskyj: – Ikke få panikk

– Ikke få panikk. Vi er sterke, vi er klare for alt og vi vil overvinne alle, for vi er Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyj i en tale torsdag morgen.

Han oppfordret verdenssamfunnet til å ta grep for å tvinge Moskva til å stanse angrepet mot Ukraina.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har presidenten beordret landets militære å påføre russerne store tap.

– Den øverstkommanderende for de væpnede styrkene i Ukraina har gitt ordre om å påføre den angripende part maksimale tap, sier generalmajor Valerij Zaluzjnij.

– Vår fiende har lidd alvorlige tap, sa president Volodymyr Zelenskyj i en tale han holdt senere på dagen.

Han oppfordret bedrifter i landet til å bidra med varer og tjenester til folk.

Zelenskyj ba også folk om å ikke spre uriktig informasjon, og oppfordret alle russere til å gå ut i gatene og protestere mot krigen.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at de skyter mot militære mål med presisjonsvåpen, og at sivilbefolkningen ikke er i fare.

Eksplosjoner i Dnipro, vest for Donetsk:

Klager over angrep i opprørskontrollert område

Beboere i den opprørskontrollerte byene Horlivka og Donetsk i Donbass sa torsdag til nyhetsbyrået AP at de har blitt utsatt for bombardement fra ukrainsk side

Vitner sa til nyhetsbyrået at det hadde vært flere eksplosjoner, og at tak og vinduer i en boligblokk er ødelagt. En fabrikk og andre bolighus skal også være også truffet.

Også mennesker skal ha blitt rammet av angrepene, men dette er ikke bekreftet.

En eldre mann står utenfor det skadede huset sitt i Horlivka i Donbass den 24. februar. Foto: Alexei Alexandrov / AP

Putin talte

Den russiske presidenten Vladimir Putin holdt en tale som ble vist på statlig TV ved 04-tiden i natt norsk tid. Der gjorde Putin det klart at et militært angrep er satt i gang i Donbas-regionen øst i Ukraina.

Ut fra talen er det uklart hvor omfattende angrepet skulle bli. Russiske myndigheter sier at de målrettet går etter å ødelegge ukrainsk militær infrastruktur med presisjonsvåpen, og at de ikke angriper ukrainske byer, melder det russiske nyhetsbyrået Ria.

Bilder skal vise eksplosjon på flyplassen på Ivano-Frankvisk, Vest-Ukraina:

Påstand om folkemord

Putin hevdet at Russland i 30 år har forsøkt å få til en avtale med Nato og USA om Russlands sikkerhet, uten å ha lyktes.

– Dette har blitt et spørsmål om liv og død for Russland, det har blitt en reell trussel, sa Putin.

Han gjentok påstanden om at det pågår et «folkemord» i de russiskstøttede opprørsregionene i Øst-Ukraina.

– Russland vil demilitarisere og denazifisere Ukraina, understreket den russiske presidenten.

Dette sier Russlands president Vladimir Putin om invasjonen av Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Dette sier Russlands president Vladimir Putin om invasjonen av Ukraina.

Putin sier han ikke vil okkupere

Det er ikke klart ut fra Putins tale om det russiske angrepet skal begrenses til Øst-Ukraina, eller om det skal omfatte større deler av landet, eller hele Ukraina.

Men presidenten påpekte at Russland ikke ønsker å okkupere nabolandet.

Ifølge Putin er uunngåelig at det blir militære kamper. Han kom med en oppfordring til Ukrainas militære.

– Jeg oppfordrer de ukrainske militære til å legge ned våpnene og dra hjem, sa presidenten.

Han henvendte seg også til Russlands militære styrker, og sa at han regner med at de militære utfører sin plikt. Han regner med deres patriotisme, og at oppnår målene som er satt.

Russiske styrker har angrepet flere steder i Ukraina. Foto: N17606

Krangel i sikkerhetsrådet i FN

Det brøt ut full krangel mellom Ukraina og Russland i FNs sikkerhetsråd i natt. De vestlige landene i rådet fordømte den russiske invasjonen som Putin ga klarsignal til i natt.

FNs generalsekretær António Guterres sier at nattens møte i Sikkerhetsrådet representerer hans tristeste øyeblikk som FN-sjef.

– Jeg ba Putin, fra bunnen av mitt hjerte, om å stoppe soldatene sine fra offensiven i Ukraina, og om å gi freden en sjanse, sa han på en følelsesladd pressekonferanse etter nattens hastemøte.

FNs sikkerhetsråd diskuterer Ukraina-krisen Du trenger javascript for å se video. FNs sikkerhetsråd diskuterer Ukraina-krisen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrepet og sier det er et alvorlig brudd på folkeretten.

Nytt Ukraina-møte i Sikkerhetsrådet

USA og Albania ønsker et nytt møte om Ukraina i FNs sikkerhetsråd fredag kveld og legger fram en ny resolusjon som krever at Russland trekker seg ut.

Resolusjonen kommer til å bli stemt ned av Russland som har vetomakt, men USA mener at det likevel vil vise hvor isolert Russland er.

Det ventes at hovedforsamlingen vil stemme over resolusjonen etterpå. Ingen av de 193 medlemslanden der har vetorett, men i motsetning til i Sikkerhetsrådet vil en resolusjon ikke være bindende.

I forslaget fordømmes Russland fordømmes for brudd på FN-charteret om at ingen medlemsland skal angripe andre land, melder AFP som har sett forslaget.