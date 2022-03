Ukraina: Ingen enighet om våpenhvile

Mens krigen pågår for fullt, møttes Ukrainas og Russlands utenriksministre til dialog i Tyrkia i dag. Det var første gang de to møttes siden Russland invaderte nabolandet Ukraina for to uker siden.

Partene står langt fra hverandre, og de sivile lidelsene blir stadig sterkere.

De to ble ikke enige om noen våpenhvile denne gang, sa Ukrainas Dmytro Kuleba på en pressekonferanse i formiddag.

Ukrainas utenriksminister sier han er åpen for å møte Lavrov igjen «for å stanse krigen».

I en egen pressekonferanse sa Russlands utenriksminister at Ukraina ikke ønsket å stanse krigen. Ifølge Lavrov er det Ukraina som er den aggressive parten.

– Vi kan ikke stanse krigen hvis landet som startet aggresjonen ikke ønsker å gjøre det, sa Lavrov, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Russland startet invasjonen av Ukraina torsdag 24. februar. Over to millioner ukrainere er drevet på flukt.

Ukrainas utenriksminister ber om at sivile kan få slippe ut av den beleirede byen Mariupol, sør i landet.

– Minst 1170 mennesker har blitt drept, sa viseordfører i byen Serhii Orlov, ifølge Reuters.

I TYRKIA: Møtet på høyeste politisk nivå siden Russland invaderte nabolandet for to uker siden. Foto: Cem Ozdel / AP

Bruker andre ord

Til tross for harde kamper på bakken, var det små tegn til optimisme foran dagens møte.

Ordlyden fra både Kreml og Kyiv har endret seg de siste dagene, påpeker the New York Times:

Vladimir Putin snakker ikke lenger like høyt om regimeendring og å «avnazifisere» Ukraina, men har gitt signaler om at ukrainsk «nøytralitet» er viktigst, samt russisk kontroll over de russisk-okkuperte områdene i Øst-Ukraina.

I går åpnet Ukrainas president forsiktig for å diskutere Ukrainas ønsker om å bli med i Nato, og om mulighetene for å finne et kompromiss i spørsmålet om de okkuperte områdene i Øst-Ukraina.

Diplomati på høygir

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa før møtet at han håpet det kunne «åpne døra for en permanent våpenhvile». Tyrkiske diplomater skal ha hatt ti telefonsamtaler med de to utenriksministrene i forkant av dagens møte.

Diplomatiet gikk på høygir før invasjonen startet for to uker siden. Dialogen med Russland har fortsatt på ulike hold.

President Emmanuel Macron i Frankrike har fortsatt samtaler med Vladimir Putin på telefon, mens Israels statsminister har lovet flere diplomatiske samtaler for å avslutte krigen i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber Putin stanse angrepene.

– Stopp krigen. Begynn å snakke

Amerikanske Vice News har møtt den ukrainske presidenten i Kyiv. Volodymyr Zelenskyj sier han ikke stoler på Putin, men at dialog er den eneste løsningen.

– Hvordan stoppe denne krigen? Kun med dialog, sier Zelenskyj.

Han tror Putin vil måtte forhandle seg ut av krigen, fordi Ukraina har vist så mye motstand.

Han har ett budskap til den russiske presidenten:

– Stopp krigen. Begynn å snakke. Det er alt.