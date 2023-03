Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj tror Ukrainas fremtid blir avgjort i kampene øst i landet.

– Det er svært hardt i øst, svært smertefullt, sier presidenten.

Men han understreker at det er nødvendig å ødelegge fiendens militære kraft.

Angrep uten stans

Ved småbyen Kreminna om lag 40 kilometer nord for Bakhmut, forteller den ukrainske kommandanten Oleksandr om situasjonen til Reuters.

Han sier at de russiske angrepene kommer uten stans, selv om de har hatt liten framgang.

– De presser hardt. De skyter granater mot oss, sier Oleksandr.

Han forteller at de russiske okkupasjonssoldater kommer i små grupper på tre. Når disse blir skutt, kommer det en ny bølge bak dem.

– Om natten angriper de alltid til fots. Vi ser dem med våre nattbriller og skyter dem, sier kommandanten.

I RUINER: Dette bildet er tatt i Bakhmut for vel to uker siden. Ukrainske myndigheter har i dag bestemt at byen skal forsvares. Foto: AFP

Mange falne

Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han sier til NRK at meldingene om at russerne sender inn små grupper på bare tre soldater, er uvanlige.

BLODIGE: Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han sier at det er svært store tap i denne krigen. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Russerne har som regel 6–8 soldater i hver gruppe, og de får støtte fra andre som skyter med granatkaster eller mitraljøse, sier den norske eksperten.

Han påpeker at russerne ifølge Nato-kilder har fem ganger flere falne soldater enn ukrainerne.

Ukrainske myndigheter mener at russerne har sju ganger flere døde soldater enn dem selv. Det tallet synes Ydstebø virker overdrevet, selv om det alltid er vanskelig å vurdere tapstall i krig.

– Men en angriper har større tap fordi soldatene må opp i terrenget. Den som forsvarer området har store fordeler ved å være mer beskyttet, understreker den norske offiseren.

RUSSISKE RAKETTER: Flere bolighus ble ødelagt i et russisk angrep mot byen Kramatorsk i tirsdag. Minst en person ble drept og tre såret. Foto: SERGEY SHESTAK / AFP

Dette er den blodigste bakkekrigen siden 2. verdenskrig, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ydstebø understreker at kampene blir svært blodige når Europas to største hærer er i krig.

Bakhmut skal forsvares

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og hans nærmeste militære rådgivere

VIKTIG: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at landets skjebne blir avgjort i kampene mot de russiske okkupasjonsstyrkene i øst. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

bestemte tirsdag at kampen om Bakhmut skal fortsette.

Avgjørelsen ble tatt til tross for advarsler om at store tap kan gjøre det vanskelig å sette i gang en planlagt motoffensiv mot de russiske styrkene.

Kampen om byen har pågått i månedsvis og er det største bakkeslaget så langt i krigen.

Soldater har gravd skyttergraver på hver sin side av frontlinjen. Kampene har etter alt å dømme krevd tusenvis av soldatliv.