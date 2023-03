Heltekulten vokser i Ukraina

– Mamma, jeg overgir meg aldri.

42 år gamle Oleksandr Masievskyj var helt klar da han snakket med sin mor Paraska Demtsjuk på telefonen.

29. desember i fjor skulle bli siste gang de to snakket sammen, et sted ved byen Soledar i Donetsk øst i Ukraina.

Avdelingen til Masievskyj var under et voldsomt angrep av det de selv beskrev som overlegne russiske styrker.

Russland på offensiven i Donbas

Oleksandr Masievskyj og fire andre soldater befinner seg plutselig isolert fra resten av avdelingen. Alle forsøk på å komme dem til unnsetning er mislykket.

Til slutt er det bare Masievskyj som er i live. Han velger å kaste fra seg våpenet og å gi opp kampen.

Brutal henrettelse. Dette bildet er hentet fra videoen av henrettelsen av Oleksandr Masievskyj, trolig i slutten av desember 2022. Foto: Skjermdump

Brutal henrettelse av ubevæpnet soldat

Det er da det skjer det som har sjokkert en hel verden.

For de russiske angriperne ber den nå ubevæpnede ukrainske soldaten fjerne de ukrainske kjennetegnene fra uniformsjakken.

Men Oleksandr Masievskyj nekter og roper i stedet «Ære til Ukraina». Da blir han meid ned av en salve fra det som må være et automatgevær.

Der kunne historien ha sluttet.

Men en av de russiske soldatene filmet det som skjedde. Etter noen måneder la han det makabre opptaket ut på sosiale medier.

Etter litt fram og tilbake kunne Paraska Demtsjuk i byen Nizjen nord i Ukraina fortelle at det var hennes sønn som var på videoen.

Dette ble også bekreftet av den 163. bataljonen i heimevernet i Tsjernihiv fylke, som var avdelingen Oleksandr Masievskyj tjenestegjorde i.

Oleksandr Masievskyj hadde deltatt i kampen mot den russiske aggresjonen helt siden våren 2022. Foto: Privat

Kroppen levert tilbake til Ukraina

Russland leverte etter en tid tilbake den døde kroppen til Masievskyj, som et ledd i en utveksling mellom de russiske og ukrainske styrkene.

Han ble begravet i Nizjen 14. februar 2023, på en kirkegård der gravene med de døde lokale soldatene har blitt mange etter det russiske storangrepet på Ukraina 24. februar 2022.

Oleksandr Masievskyj ble begravet i hjembyen Nizjen 14. februar. Foto: Den 163 bataljonen

Tre uker seinere ble plutselig Oleksandr Masievskyj noe mer enn et navn blant tusener av andre døde ukrainske soldater.

– Jeg så hvordan faren min ble drept.

Oleksandr Masievskyjs sønn Mykola ringte til sin bestemor Paraska for å fortelle om den forferdelige videoen som snart alle i Ukraina hadde sett.

Det siste offisielle bildet av Oleksandr Masievskyj skal være tatt bare 10 dager før han ble henrettet av russiske soldater.

Ukraina får nye helter

Snart dukket det opp tegninger og plakater med den røykende Masievskyj som venter på sin dom.

I løpet av noen timer var mannen som ropte «Ære til Ukraina» som sine siste ord blitt en ekte krigshelt. En mann som stod opp mot de russiske angriperne til siste åndedrett.

Ære til heltene – med profilen til Oleksandr Masievskyj øyeblikket før han blir henrettet, er blitt et symbol på motstandskampen i Ukraina.

Og den siste uken har Ukraina brukt mye tid på sine helter.

Dagen etter at videoen med henrettelsen av Masievskyj ble kjent, kom meldingen om at Dmytro «Da Vinci» Kotsjubailo var drept.

Det skjedde under de harde kampene om Bakhmut, 10 kilometer fra Soledar, der Masievskyj ble meid ned vel to måneder tidligere.

Den 27 år gamle Kotsjubailo var i motsetning til Masievskyj et kjent navn i Ukraina.

Han hadde sin bakgrunn fra den høyreorienterte bevegelsen Høyresektoren, som helt siden 2014 har stått i første rekke i kampen mot den russiske aggresjonen mot Ukraina.

Dette har også gjort ham til et hatobjekt for statskontrollerte russiske medier, som mener han er beviset på hvor infisert det ukrainske samfunnet er av høyreradikale grupper.

Drept i Bakhmut

Men etter det russiske storangrepet på Ukraina i februar 2022, har Dmytro Kotsjubailo blitt trukket fram som en av dem som har reddet Ukraina.

Ikke minst fordi hans erfaring fra felt i startfasen var helt uvurderlig for å få stoppet de framrykkende russiske styrkene, som kommandør for avdelingen som kaller seg Da Vinci-ulvene.

Dmytro Kotsjubailo var en av de yngste kommandantene i den ukrainske hæren. Foto: Høyresektoren

Denne avdelingen er nå fullt ut integrert i den ukrainske hæren, og deltok blant annet i frigjøringen av den østlige delen av Kharkiv fylke i september 2022. .

Han var kjent for å gå i spissen for sine soldater i kampen, og aldri vike tilbake for å ta på seg de farligste oppdrag.

Sammen med sin kjæreste Alina Mykhailova sørget han også for at det hele tiden var tette bånd mellom soldatene i felt og støttegrupper som sørger for forsyninger av blant annet mat.

Dmytro Kotsjubailo og hans kjæreste Alina Mykhailova fotografert på en stridsvogn i august 2022. Foto: (Kostiantyn and Vlada Liberovy

Men 7. mars var det slutt på hellet. Den offisielle versjonen er bare at han ble drept under kampene om Bakhmut.

Heltene er viktige for Ukraina

10. mars tok hele den politiske og militære eliten, med president Volodymyr Zelenskyj i spissen farvel en med mannen som også var kjent under sitt kallenavn Da Vinci.

Dmytro Kotsjubailo lå i en åpen kiste under minneseremonien i Kyiv 10. mars. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Dmytro Kotsjubailo og Oleksandr Masievskyj. De måtte begge ofre sitt liv for å bli folkehelter i det hardt prøvede Ukraina.

Nå løftes de fram av ukrainske myndigheter som eksempler til etterfølgelse, som de heltene som landet trenger for å vinne kampen mot den russiske aggresjonen.

Hvor er de russiske heltene?

Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt sier til NRK at framhevelsen av egne helter slik Ukraina nå gjør, ikke er uvanlig i en konflikt.

– Det mest interessante med krigen mellom Russland og Ukraina er at det ser ut som den russiske presidenten Vladimir Putin ikke ønsker å løfte fram egne døde soldater og offiserer sier Bukkvoll.

– Kanskje han ikke vil gjøre dette for at denne typer helter kan bli sett på som konkurrenter mot ham selv.

Bukkvoll mener at det neppe er tvil om at Ukraina, som er landet som er parten som er angrepet i denne krigen, er de som ønsker å bruke falne helter til å styrke moralen.

Hvor mange døde helter trenger man?

Ordføreren i Nizjen Oleksandr Kodola sier til avisen The Guardian at det bør reises en statue over Masievskyj, men at en beslutning om dette kan tas når alle detaljer rundt henrettelsen er avklart.

Den ukrainske regjeringen sa i desember 2022 at opp til 13.000 soldater hadde mistet livet siden 24. februar samme år. At dette tallet kan økes med mange tusen siden den gang, er det liten tvil om.

Spørsmålet er bare hvor mange helter som Kotsjubailo og Masievskyj. Ukraina må miste før det blir fred i det krigsherjede landet.