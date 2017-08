Ukraina utviser russiske journalister

Det var i formiddag korrespondenten fra den russiske Kanal 1, Anna Kurbatova, ble dradd inn i en bil av ukjente menn i den ukrainske hovedstaden Kiev og kjørt bort. Hennes arbeidsgiver i Moskva var raskt ute med å si at hun var kidnappet.

Seinere opplyste en talskvinne for den ukrainske sikkerhetstjenesten Olena Gitljanska at Kurbatova er midlertidig anholdt og at hun snart vil bli sendt ut av landet.

Årsaken er at hun ifølge ukrainske myndigheter driver med anti-ukrainsk propaganda, blant annet i forbindelse med dekningen av den ukrainske selvstendighetsdagen 24. august.

Flere journalister utvist

Tidligere denne måneden ble en annen russisk journalist, Tamara Nersesjan, som jobber for kanalen Rossia 24, også utvist for tre år, for som det heter, aktiviteter som er i strid med ukrainske interesser.

Dette skjedde etter at hun hadde laget et innslag om en musikkfestival hun sa var organisert av nynazister. Også to spanske journalister er nylig nektet innreise fordi deres måte å dekke konflikten mellom prorussiske separatister og regjeringsstyrkene i Donbass på.

Russiske TV-kanaler har en svært negativ dekning av alt som skjer i Ukraina, og reportasjen som Anna Kurbatova laget om den ukrainske uavhengighetsdagen var ikke noe unntak.

Hele det nesten fem minutter lange innslaget handlet om at Ukraina var i hendene på det internasjonale pengefondet og USA og at landet var på vei mot kaos og fattigdom.

Korrespondenten for Rossija 24 Tamara Nersesjan ble utvist fra Ukraina 15. august. Foto: Milan Lelich

Angrep på pressefriheten?

Likevel er det mange som reagerer på at ukrainske myndigheter, som ønsker å bringe landet nærmere Europa og demokratiske idealer, på denne måten slår ned på retten til fri nyhetsformidling.

Ukrainske myndigheter sier at de er nødt til å forsvare seg mot den massive påvirkningen som kommer fra russiske medier. Selv om de store russiske TV-kanalene ikke lenger er mulig å se i Ukraina, så er det svært mange som følger russiske medier via internett.

Ukraina har tidligere forbudt kjente russisk-styrte nettsider som vKontakte og Odnoklassniki, som har vært svært populære blant ukrainske internettbrukere.