Det gikk hardt for seg da Russland i dag feiret fallskjermsoldatenes dag.

Den russiske TV-stasjonen NTV hadde direktesendingen fra Gorkijparken i Moskva, da en mann slo ned journalisten Nikita Razvozjajev samtidig som han ropte at «vi skal okkupere Ukraina».

Mannen hadde en TV-skjorte merket med Oplot, som er en organisasjon som har slåss mot ukrainske myndigheter under konflikten i Ukraina.

Den nåværende presidenten for de prorussiske separatistene Aleksandr Zakhartsjenko var en av lederne for Oplot.

Russiske fallskjermveteraner under dagens arrangement i Gorkijparken Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Ikke selv fallskjermsoldat

Mannen løp seinere fra stedet, men er nå tatt hånd om av russisk politi. Ifølge dem skal han ikke ha hatt noen forbindelse med de russiske fallskjermsoldatene og vært sterkt beruset da han ble arrestert.

Det er også uklart om han har deltatt i kampen i øst-Ukraina på de prorussiske separatistenes sider.

Russiske fallskjermsoldater gikk i august 2014 inn i øst-Ukraina, og der en større gruppe av dem ble tatt til fange av ukrainske styrker.

Et ukjent antall russiske fallskjermsoldater skal også ha mistet livet under kampene i Ukraina, selv om russiske myndigheter sier at det kun er frivillige som har slåss på separatistenes side.