Ukraina krev orsaking og erstatning frå Iran

Natt til laurdag innrømte Iran at dei ved eit uhell skaut ned passasjerflyet som styrta i Teheran på onsdag. Om bord på flyet var 176 menneske som alle omkom i styrten.

Den iranske hærsjefen seier at det sivile flyet hadde floge nært eit sensitivt militært område, og at dette førte til angrepet. Flyet vart skote ned kort tid etter at Iran hadde sendt fleire missil mot to amerikanske militærbasar i Irak.

Irans utanriksminister Javad Zarif bad om orsaking overfor familiane til ofra. Han sa og at det var «handlingane til USA som førte til katastrofen».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Krev erstatning frå Iran

Denne orsakinga var ikkje god nok for presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj, som krev at Iran må ta på seg heile skulda for flystyrten.

Elleve av dei som omkom i flystyrten var frå Ukraina, inkludert ni av dei tilsette i det ukrainske flyselskapet Ukraine International Airlines. Zelenskyj ber no om ei full gransking av hendinga.

– Vi forventar forsikringar om at dei er villige til å gjennomføre ei grundig og open gransking, og at dei omkomne blir returnerte til Ukraina, seier Zelenskyj.

Styresmaktene i Iran har invitert USA, Canada og andre til å delta i etterforskinga, og sa laurdag at dei svarte boksane kjem til å bli sende til eit utanlandsk laboratorium for analyse.

I tillegg til ei orsaking gjennom diplomatiske kanalar vil han også ha ei økonomisk erstatning, slik at flyselskapet får dekt sine økonomiske tap.

Sjefen for flyselskapet seier at han aldri trudde at det var flyselskapet som var skuld i at passasjerflyet deira styrta.

Fredag vart det halde minnestund ved University of Windsor i Canada. Fem av studentane ved universitetet omkom i flystyrten i Teheran onsdag. Foto: Rob Gurdebeke / AP

– Må bli haldne ansvarlege

Statsminister i Canada, Justin Trudeau, seier at det no er tid for at dei ansvarlege vert stilte til ansvar. Han krev at familiane til ofra skal få vite kva som eigentleg skjedde.

Både Canada og Ukraina var tidleg ute og sa at dei hadde opplysingar som tyda på at flyet var skote ned. Iran har i fleire dagar nekta for at dei var skuld i flystyrten, men stadfestar no at det var dei som stod bak.

Det var Irans øvste leiar ayatolla Ali Khamenei som gav ordre om at sanning skulle kom fram i lyset, og at Iran skulle fortelje at det var dei som skaut ned flyet.

Iran seier at dei kjem til å oppdatere systema sine for å hindre at noko slikt skjer igjen. Dei seier og at dei kjem til å halde dei som skaut ned flyet ansvarlege.