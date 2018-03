Tyskland: Spansk separatistleder varetektsfengslet

Spania krever Puigdemont utlevert, siktet for oppvigleri.

Møtte i retten

Carles Puigdemont som ble arrestert da han passerte grensen fra Danmark til Tyskland på søndag, ble framstilt for retten i dag.

Politiet kjører Carles Puigdemont til fengselet i Neumuenster mandag ettermiddag. Separatistlederen ble framstilt i retten der det ble bestemt at han skal varetektsfengsles inntil en høyere domstol avgjør om han skal utleveres til Spania. Foto: Fabian Bimmer / Reuters

I Neumuenster ble han varetektsfengslet videre. Det er ventet at en høyere domstol etter påske vil avgjøre om separatistlederen skal utleveres til Spania.

Hemmelighold

Det har vært mye hemmelighold rundt fengslingsmøtet i Tyskland i dag.

Tyske myndigheter ville på forhånd ikke opplyse tid og sted for møtet.

Det eneste som var kjent i forkant av fengslingsmøtet var at Puigdemont skulle framstilles i et rettslokale i delstaten Schleswig-Holstein.

Etter pågripelsen på søndag har Puigdemont sittet i et fengsel i Neumuenster noen mil nord for Hamburg.

Asyl eller utlevering?

Spanske myndigheter krever at Puigdemont blir utlevert til Spania.

Det er ikke klart om han vil søke om politisk asyl i Tyskland.

Catalonias tidligere president Carles Puigdemont sitter bak lås og slå i et fengsel nord i Tyskland. Det er uvisst om han vil bli utlevert til Spania og om han kommer til å søke politisk asyl i Tyskland. Bildet er fra Barcelona i oktober i fjor. Foto: Josep Lago / AFP

– Vi kan ikke utelukke noe, sier advokaten Jaume Alonso-Cuevillas.

Oppvigleri

Carles Puigdemont er siktet for oppvigleri og for å ha ledet det spanske myndigheter er et opprør i Catalonia.

Han har ledet kampen for at Catalonia skal løsrive seg fra Spania.

En katalansk tilhenger av Puigdemont og løsrivelse fra Spania, roper ut sin støtte. Om lag 50.000 katalanere demonstrerte mot at Puigdemont var arrestert i Tyskland i helgen. Foto: Emilio Morenatti / AP

Det var i oktober i fjor at Spanske myndigheter utstedte en arrestordre på ham. dagen etter flyktet Puigdemont til Brussel.

Bakgrunnen var en folkeavstemning som Spanias regjering mener er grunnlovsstridig.

90 prosent av dem som stemte, sa ja til løsrivelse. Men det var kun 43 prosent av Catalonias befolkning som deltok i den omstridte folkeavstemningen.

Voldelige opptøyer

Puigdemont ble arrestert etter å ha besøkt Finland. Da tilhengerne hans mottok nyheten om at deres forbilde og leder var pågrepet, utløste det voldelige opptøyer.

Nyheten om at separatistleder Carles Puigdemont var arrestert i Tyskland utløste opptøyer i Barcelona. Mange ble skadd i direkte sammenstøt mellom tilhengere av Puigdemont og politiet. Foto: Josep Lago / AFP

Om lag 50.000 demonstrerte i Barcelona. 100 personer, inkludert 23 politimenn, ble skadd.

Katalanske separatistpolitikere fordømmer de voldelige opptøyene.

Det samme gjør Carles Puigdemont.

Ekspresidentens ektefelle Marcela Topor, som jobber som journalist, har vært i kontakt med Puigdemont, som ba folk om å avstå fra vold, ifølge avisa El Punt Avui.

Samtidig ber Roger Torrent, presidenten i den katalanske regionforsamlingen, katalanere om å opptre ansvarlig.