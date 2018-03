Puigdemont arrestert i Tyskland

Carles Puigdemont var torsdag og fredag i Finland. Han var invitert for å delta på møte i nasjonalforsamlinga. Fredag heldt han ein tale ved universitetet i Helsingfors.

Søndag blei han arrestert ved grensa mellom Danmark og Tyskland. Han var då på veg til Belgia. Tysk politi opplyser at han blei arrestert klokka 11.19 av trafikkpolitiet i delstaten Schleswig-Holstein.

Regionforsamlinga i Catalonia vedtok lausriving frå Spania i slutten av oktober 2017. Responsen frå hovudstaden Madrid kom raskt. Den spanske statsministeren Mariano Rajoy oppheva sjølvstyret i Catalonia.

Jubel utanfor det katalanske parlamentet då vedtaket om sjølvstende frå Spania var gjort. Foto: Emilio Morenatti / AP

Rømde til Belgia

Etter dette rømde Carles Puigdemont frå Spania, og bur no i eksil i Belgia. Han er sikta for oppvigling, underslag og opprør i samband med forsøket på å lausrive Catalonia frå Spania.

Han og fem andre katalanske separatistleiarar er etterlyst internasjonalt.

Nederlag for Rajoy

Den katalanske regionforsamlinga blei oppløyst, og statsminister Mariano Rajoy utlyste nyval i håp om at katalanarane ville stemme fram parti som ville at regionen framleis skulle vere ein del av Spania. Slik gjekk det ikkje.



Under valet i desember 2017 gjorde partiet hans, Partido Popular, det dårlegaste valet i Catalonia nokon gong.