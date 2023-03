Tysk U-sving kan stoppe EUs elbilplaner

Vedtaket om å stoppe salget av fossilbiler er et av de viktigste i EUs grønne omstilling.

EU har som mål å bli klimanøytral i 2050. Forbudet mot fossisbiler har vært sett på som helt avgjørende for å nå det målet.

Det var derfor regnet som en stor seier for klimaet da EU-parlamentet og EU-kommisjonen tidligere i år ble enige om et forbud mot salg av biler med forbrenningsmotor fra år 2035.

Forbundskansler Olaf Scholz snakker ved åpningen av en ny Tesla-fabrikk i Berlin i mars 2022. Til tross for at Elon Musk åpnet en Tesla-fabrikk i Tyskland, er store deler av bilindustrien fortsatt rettet mot fossile brennstoff. Foto: Patrick Pleul / AP

«Som å fylle bensin på en dieselbil»

Når parlamentet og kommisjonen i EU er blitt enige om noe, blir det sett på som om man er kommet i mål.

Det eneste som da gjenstår er for landenes ministre å skrive under på dokumentet, skriver The Economist.

Når EUs 27 medlemsland har kommet frem til enighet, er det ikke regnet som greit å ta opp saken igjen.

Economist beskriver det å gjenåpne avtaler som man er blitt enige som «den diplomatiske varianten av å fylle diesel på en bensinbil».

Nettopp det har Tyskland nå gjort i elbil-avtalen, skriver Reuters. Nyhetsbyrået kaller Tysklands oppførsel «uten sidestykke».

Ved å åpne for nye forhandlinger kan også andre land komme med krav. For eksempel har Italia sagt at de også vil komme med krav om endringer. Italia har siden enigheten fått ny regjering, som har stemt imot en rekke klimatiltak.

Vil tillate e-fuel

Porsche-sjefen Oliver Blume sa tidligere i mars at han vil at Porsche skal fortsette å lage forbrenningsmotorer også etter 2035. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Tidligere i mars krevde den tyske regjeringen at EU også etter 2035 skulle tillate salg av biler med forbrenningsmotor som bruker såkalt e-fuel.

E-fuel er et syntetisk drivstoff som er laget av CO₂ og hydrogen, der all energi involvert kommer fra fornybare kilder.

Selv om det tilsynelatende høres klimavennlig ut, skriver The Guardian at det tyske forslaget vil føre til store CO₂ utslipp.

Avisen skriver at det tyske forslaget, om det blir gjennomført, vil føre til at det blir brukt 135 milliarder liter mer bensin enn det ellers ville blitt. Det tilsvarer over seks ganger Norges totale CO₂-utslipp per år.

Bilindustrien er Tysklands viktigste industri. Samtidig ligger tyske bilfabrikanter et stykke bak når det gjelder elbiler.

Produsentene har derfor lagt press på den tyske regjeringen for at EU skal innføre lettelser i lovverket.

Selges fortsatt mest fossilbiler

I motsetning til i Norge, er det store flertallet av nye biler som selges i EU fortsatt drevet av bensin og diesel.

Tall fra European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) viser at det ble solgt over 1,1 million nye elbiler i EU-landene i fjor.

Dette var en økning på 28 prosent fra året før, men elbiler utgjorde likevel bare 12,1 prosent av alle de nye bilene som ble solgt.

Til sammenligning var hele 79 prosent av alle nye personbiler som ble solgt i Norge i fjor, elektriske.

For EU er det dermed lang vei frem til målet om å slutte å selge bensin- og dieselbiler.

Mer oppmerksomhet enn Ukraina

Da lederne i EU-landene torsdag møttes til et to dagers toppmøte, var det elbil-problemene som fikk mest oppmerksomhet.

På pressekonferansene var det flere spørsmål om de nye tyske kravene enn om krigen i Ukraina.

Etter torsdagens forhandlinger sier lederen for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, at det er fremskritt i forhandlingene.

– Jeg er trygg på at vi vil finne en løsning i løpet av kort tid, sa hun.

Men hun sa ikke noe om i hvor stor grad en løsning vil svekke et av EUs tydeligste klimaløfter.