Tyrkia har innledet angrep på Nord-Syria

* I Syria bor det om lag 2 millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.

* Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.

* I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.

* Partiet for en demokratisk kurdisk union (PYD) og deres YPG-milits kontrollerer nå rundt 25 prosent av Syria, som de kaller Rojava eller Vest-Kurdistan.

* YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS.

* YPG har tette bånd til PKK i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia.

* Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker.

* Human Rights Watch og Amnesty International anklager PYD og YPG for overgrep mot sivile, vilkårlig fengsling og bruk av barnesoldater.

* I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.

* Tyrkia sendte i 2016 regjeringsstyrker over grensa for å hindre at YPG tok kontroll over større