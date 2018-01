Lørdag kveld sier den tyrkiske hæren at de har angrepet 108 mål tilhørende kurdiske militser. Tyrkiske fly og bakkestyrker gikk tidligere på dagen inn i Afrin-provinsen nord i Syria. En talsmann for den tyrkiske hæren sier til nyhetsbyrået Reuters at de har angrepet til sammen 108 mål, men ville ikke si om alle disse er i Afrin-provinsen.

– Afrin-operasjonen har de-facto startet på bakken, sa Erdogan i en TV-tale i byen Kutahya lørdag.

Erdogan sa også at de vil gå videre til Manbij, en annen by i Syria som også er under kontroll av den kurdiske YPG-militsen, som har støtte fra USA. Det er mellom 8.000 og 10.000 YPG-krigere i Afrin, i tillegg til 800.000 sivile, blant annet mange flyktninger fra andre områder i Syria.

Den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan hilser på tyrkiske soldater i byen Kutahya lørdag 20. januar, hvor han kom med opplysningene om de tyrkiske angrepene mot den kurdiske militsen YPG. Foto: Handout / Reuters

Selv om den kurdiske YPG-militsen utgjorde hoveddelen av den USA-støttede SDF-styrken som var med på å bekjempe ekstremistgruppa IS, anser Tyrkia både YPG og det kurdiske politiske partiet PYD for å være terrorister og allierte av den forbudte PKK-bevegelsen i Tyrkia.

Syriske myndigheter ikke informert

Syriske myndigheter fordømmer de tyrkiske angrepene. En talsmann for utenriksdepartementet sier til det statlige nyhetsbyrået SANA at de ikke ble informert om angrepene, slik tyrkiske myndigheter hevder.

– Vi fordømmer de brutale angrepene på det sterkeste. Afrin er en udelelig del av Syria, sier talsmannen.

Olivengren

Lørdag ettermiddag opplyste Tyrkias statsminister Binali Yildirim at tyrkiske kampfly har innledet luftangrep mot stillinger som holdes av YPG i Afrin-regionen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Opprørere i Den frie syriske hær (FSA), en opprørsgruppe som støttes av Tyrkia, gikk lørdag inn i regionen, ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Den tyrkiske hæren bekrefter lørdag ettermiddag at den klokka 15 norsk tid innledet en operasjon både på bakken og i lufta. Operasjonen har fått navnet «Olivengren» og er ifølge hæren rettet mot både YPG og ekstremistgruppa IS.

– Beskytte grensene

Hæren sier i en uttalelse at operasjonen skal gjennomføres «med respekt for Syrias territorielle integritet».

Ifølge uttalelsen har operasjonen som mål å beskytte Tyrkias grenser, «nøytralisere» syrisk-kurdiske krigere i Afrin, og å «redde lokalbefolkningen fra deres press og undertrykkelse»

Ifølge YPG er flere personer såret i luftangrep lørdag, melder Reuters. De opplyser ikke hvor mange personer det skal være snakk om, eller om det dreier seg om YPG-medlemmer eller andre.

Syria vil svare med flyangrep

De siste dagene har flere titalls tyrkiske militære kjøretøy og hundrevis av soldater blitt sendt til grenseområdet, og Tyrkia har truet med et nært forestående bakkeangrep.

Torsdag dro militære ledere til Moskva for å diskutere angrepet med Russland, som allerede er til stede i området.

Syria svarte at deres luftforsvar vil svare dersom Tyrkia angriper med fly.

Lørdag sier det russiske utenriksdepartementet at de har blitt informert om den tyrkiske militæroperasjonen i Syria, og de oppfordrer til tilbakeholdenhet.

Lørdag morgen sa det tyrkiske militæret at de gjengjelder angrep mot Tyrkia fra et kurdiskkontrollert område nordvest i Syria.

I en kort uttalelse sier militæret i Tyria at de har svart på to dager med provokasjoner med å skyte mot leirer som tilhører den kurdiske militsen YPG i Afrin nord i Syria. Dermed mener de at angrepene er legitimt selvforsvar.

Tyrkia utførte lignende angrep fredag.