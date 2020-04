Trump krangler med postvesenet: – De taper penger på hver pakke

Trump vil at postvesenet skal øke avgiftene for å levere pakker «minst fire eller fem ganger».

– Posttjenesten er en vits, fordi de deler ut pakker fra Amazon og andre internettselskaper, og hver gang de tar med en pakke, taper de penger på den, sa Trump fredag fra Det ovale kontor.

Det amerikanske postvesenet har i flere år ropt varsko om dårlig økonomi, skriver Politico.

– Vil ikke fornærme Amazon

Den amerikanske økonomien har bråbremset som følge av koronakrisen, noe som blant annet har ført til at postvesenet har hatt en nedgang i antall forsendelser på 30 prosent.

– Posttjenesten, hvis de skrur opp prisen på en pakke med rundt fire ganger, så ville det vært en helt annen greie, sa Trump fredag, som en del av seanse der han godkjente ny koronabistand.

– Men de kommer ikke til å gjøre det, fordi de ikke vil fornærme Amazon, og de vil ikke fornærme andre selskaper, kanskje det er selskaper de liker, sa Trump, ifølge Politico.

US Postal Service har bedt om en krisepakke på hele 75 milliarder dollar for å overleve.

Trump har lenge hatt et horn i siden til Amazon-eier Jeff Bezos, som også eier avisa The Washington Post. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Avbrøt Mnuchin

Uttalelsen kommer etter meldinger om at Trumps administrasjon planlegger å tvinge gjennom store endringer i postvesenet, som en motytelse for å godkjenne et lån på 10 milliarder dollar.

I henhold til loven må finansminister Steven Mnuchin godkjenne lånet før postvesenet kan motta pengene. Mnuchin var sammen med Trump i Det ovale kontor fredag, og sa da at man jobbet med USPS for å komme fram til en enighet om lån.

Mnuchin påpekte samtidig at man vil stille krav om ny postreform før lånet godkjennes. Trump brøt da inn, og sa at han ville gå «et skritt videre».

– Jeg kommer ikke til å signere noe, og jeg kommer ikke til å gi deg fullmakt til å gjøre noe om de ikke øker prisene, sa Trump, mens han så på Mnuchin.

Lou Martini i US Postal Service leverer post i Kings Park i New York. Ifølge den største fagforeningen har 44 ansatte i postvesenet mistet livet under koronapandemien. Foto: Spencer Platt / AFP

– Fornærmelse

Mark Dimondstein, som leder en største fagforeningen for ansatte i postvesenet, reagerer kraftig på Trumps uttalelser.

– Hans kommentarer er en fornærmelse mot de 44 ansatte i postvesenet som har mistet livet som følge av denne pandemien, heter det i en uttalelse.

«The Package Coalition» er en egen lobbygruppe som er opprettet for å svare det man oppfatter som gjentatte angrep på postvesenet og Amazon, sier i en uttalelse at Trumps forslag bare vil gjøre netthandel dyrere for forbrukere

Det er for øvrig ikke første gang Trump kritiserer Amazon og deres eier Jeff Bezos for å svindle postvesenet. Bezos eier også avisa The Washington Post, som har skrevet en rekke kritiske artikler om Trump.

Demokratenes leder i Representantens hus, Nancy Pelosi, ser imidlertid Trumps uttalelser mer som en del av en plan for å privatisere det amerikanske postvesenet. Pelosi advarer kraftig mot privatisering, men sier samtidig at det er en legitim debatt å ha, ifølge Politico.