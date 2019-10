Twitters nye retningslinjer vil gjelde globalt og trer i kraft fra 22. november.

Dorsey opplyser at denne endringen vil gjelde både reklame for enkeltpolitikere og for politiske saker. Men oppfordringer om å delta i valg og registrere seg for å stemme, rammes ikke av forbudet.

Dette er et forsøk på å kneble konservative, skriver Brad Parscale som leder kampanjen for gjenvalg av Donald Trump – på Twitter.

Parscale skriver at det er en tåpelig avgjørelse som fører til at Twitter sier farvel til hundrevis av millioner i inntekt.

Hard kritikk mot sosiale medier

De sosiale mediene, særlig i USA, har vært i hardt vær de senere år på grunn av at feilaktig informasjon blir spredt gjennom dem.

Facebook ble kritisert da de tidligere i oktober opplyste at de ikke kommer til å faktasjekke innlegg fra politikere eller deres valgkampapparat. Kritikere har påpekt at det gir politikere grønt lys til å lyve.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sa i en høring i Kongressen forrige uke at politikere har rett til ytringsfrihet på Facebook.

De nye reglene om forbud mot politisk reklame på Twitter kommer 15. november og skal gjelde over hele verden fra 22. november. Foto: LOIC VENANCE / AFP

Men nå går altså Twitters sjef Jack Dorsey ut med et klart forbud mot politisk reklame og begrunner de nye reglene i flere twittermeldinger.

– Noen vil kanskje hevde at det vi nå gjør er en fordel for etablerte politikere, men vi har sett eksempler på massive sosiale bevegelser som har oppstått uten hjelp fra politiske reklame, skriver sjefen for Twitter.

Skreddersydde budskap med falsk informasjon

– Og til slutt, skriver Dorsey at dette ikke dreier seg om det frie ord. Det dreier seg om det å betale for å nå ut – betale for å øke muligheten for få ut sitt politiske budskap. Det har viktige konsekvenser som dagens demokratiske strukturer kanskje ikke er forberedte på å håndtere.

Jack Dorsey da han vitnet for USAs Senat i fjor om utenlandsk innflytelse over amerikansk politikk via sosiale medier. Foto: Jose Luis Magana

Det er grunn til at stanse opp og henlede oppmerksomheten på dette, ifølge Twitters sjef.

Han skriver også at internett utgjør en utfordring for samfunnsdebatten. Han skriver om systemer som tilrettelegger budskapene og skreddersyr dem til spesielle mottakere, uten at de blir faktasjekket for feilaktig og falskt innhold.

Dette skjer i høyt tempo, har blitt mer avansert og er overveldende, skriver Dorsey.