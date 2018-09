Tverrpolitisk samling rundt McCains båre

John McCain forsøkte to ganger å bli USAs president. I 2000 tapte han nominasjonskampen mot George W. Bush. I 2008 tapte han presidentvalget mot Barack Obama. I dag skal begge holde tale ved McCains båre i Den nasjonale katedralen i Washington DC.

Selve minnegudstjenesten starter kl. 16, norsk tid. Men allerede 14.45 starter kortesjen med kisten ferden fra Kongressen på Capitol Hill, via monumentet for de falne i Vietnam, til Den nasjonale katedralen. McCains kone, Cindy McCain, vil legge ned krans ved monumentet for de falne.

Vietnam-veteran og tidligere leder for Shakopee Mdewakanton Sioux indianerne, Glynn A. Crooks, ved McCains kiste i Kongressen i går. Foto: MARY F. CALVERT / Reuters

John McCain var overbevist om at tverrpolitisk samarbeid var nødvendig og ordet «kompromiss» var noe positivt. Derfor har han også valgt folk fra begge partier til å bære kisten i dag.

14 mann og én kvinne bærer kisten

Blant de femten John McCain ønsket skulle bære kisten, er det flere kjente demokrater. Tidligere visepresident Joe Biden, eks-senatorene Russ Feingold og Gary Hart, senator Sheldon Whitehouse og skuespiller Warren Beatty vil ledsage båren.

Skuespiller Warren Beatty (t.h.) ved John McCains båre under minnestunden på i Kongressen 31. august. Skuespiller Annette Bening (t.v.) er Beattys kone. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Da Beatty en gang ble spurt om det litt uvanlige vennskapet, svarte han« jeg tror ikke at politiske ideologi nødvendigvis er relevant for vennskap».

Den eneste kvinnen, Carla Eudy, var finansdirektør under McCains presidentvalgkamp i 2008.

Blant resten av kistebærerne er tidligere forsvarsminister William Cohen, tidligere borgermester i New York, Michael Bloomberg og den russiske opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza.

Kara-Murza er viseformann i Åpent Russland, en organisasjon grunnlagt av den tidligere oligarken og forretningsmannen Mikhail Khodorkovskij.

Trump ikke invitert

Før sin død gjorde McCain det klart at president Donald Trump ikke var velkommen i hans begravelse.

Allerede som presidentkandidat fornærmet Trump ved å si at «jeg liker folk som ikke blir tatt til fange» og «han er ikke en krigshelt». McCain satt 5 1/2 år i nordvietnamesisk fangenskap etter at flyet han fløy ble skutt ned.

McCain døde lørdag 25. august. Da gikk flagget i Det hvite hus ned på halv stang. Men allerede rett etter midnatt søndag kveld gikk det opp igjen (bildet), før Trump ga etter og fikk det senket til halv stang igjen mandag ettermiddag (bildet). Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Selv etter senatorens død har Trump fortsatt problemer med å anerkjenne McCains innsats i tweeter og kommentarer

Stikk i strid med tradisjonen, ble det flagget på halv stang i bare én dag. Men protestene over at flaggene ble reist på full stang igjen ble for sterke, Trump måtte gi seg.

Barn med sentrale roller

Med sju barn sørget McCain for å ha mange etterlatte. To av dem vil opptre under minnegudstjenesten.

Meghan McCain i dyp sorg foran farens kiste i delstaten Arizonas parlament, 29. august. Foto: Jae C. Hong / AP

Sønnen Jimmy er yrkesmilitær og har tjenestegjort i både Irak og Afghanistan. Han skal lese et dikt, mens datteren, blogger og talkshowvert Meghan, skal holde minnetale.

Sistnevnte er kjent som svært rappkjefta og meningssterk. I 2008 fikk hun sparken fra farens valgkampstab, blant annet på grunn av ufordelaktige uttalelser om visepresidentkandidat Sarah Palin. Palin er for øvrig ikke invitert til minnegudstjenesten.

Begraves ved Marineakademiet

Studenter ved Marineakademiet feirer uteksamineringen 25. mai i år. McCain følte seg hjemme her. Foto: JIM WATSON / AFP

Etter eget ønske blir John McCain i morgen begravet på kirkegården knyttet til Marineakademiet i Annapolis, Maryland.

Der vil han være omgitt av soldater som har falt i kamp.

McCain ble uteksaminert fra Marineakademiet i 1958.