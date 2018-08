Trump stanset positiv uttalelse om avdøde McCain

Både Trumps pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders, og stabssjef John F. Kelly mente det ville være passende med en offisiell uttalelse om den dekorerte Vietnam-veteranen og mangeårige republikanske senatoren. Han døde som følge av en kreftsvulst på hjernen.

Men Trump sa nei, og viste til at han foretrakk å tvitre, ifølge The Washington Post. Lørdag kveld kom tweeten, blottet for positiv omtale av den avdøde.

«Sympati med familien» var så langt presidenten kunne strekke seg.

Folk fra begge partier har kommet med fotografier og blomster til John McCains kontor hjemme i Phoenix, Arizona. Foto: ROBYN BECK / AFP

Hedret av andre i administrasjonen

Det ble andre regjeringsmedlemmer som sørget for å hedre McCain, blant dem visepresident Mike Pence og forsvarsminister James Mattis.

– Lidenskapelig dedikert til vårt land, senator McCain satte alltid hensynet til nasjonen foran seg selv, sto det i uttalelsen fra forsvarsminister Mattis. Også pressetalskvinnen, innenriksministeren og presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver var ute med rosende ord om

Tidligere president George W. Bush kalte McCain «en mann med dype prinsipper og en patriot av høyeste rang».

Trump tvitret om økonomi og spilte golf

Heller ikke søndag kom det mer om McCain fra presidenten. I stedet sendte han ut flere tweeter om hvor strålende det går i økonomien, før han dro ut til Virigina for å spille golf på egen bane.

Fem år gamle Olivia Lawler planter et amerikansk flagg i en spontan minnelund opprettet ved Dignity Memorial Mortuary i Phoenix, Arizona. Bildet er fra søndag 26. august. Foto: Ralph Freso / AFP

Forholdet mellom de to ble aldri godt.

– Jeg liker folk som ikke blir tatt til fange, sa Trump under valgkampen.

Den tidligere jagerflyiloten McCain satt over fem år i vietnamesisk fangenskap. Trump mente at det ikke gjorde ham fortjent til statusen som krigshelt.

Til gjengjeld gjorde McCain det klart at presidenten ikke er velkommen i begravelsen, der både George W. Bush og demokraten Barack Obama skal tale.

Mente McCain undergravde presidentens politikk

John McCain var en av Trumps klareste kritikere innad i det republikanske partiet. I Det hvite hus mente mange at han bidro til å undergrave administrasjonens politikk.

Det var hans stemme som gjorde at Trump-administrasjonens forslag til ny helseforsikringsreform ikke ble vedtatt i Senatet. Trump skal ha sagt til venner at han følte seg «forrådt» av McCain.

Det flagges nå på halv stang utenfor Kongressen i Washington DC. John McCain var senatorer i seks perioder. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Senatoren var kjent som en utenrikspolitisk «hauk». Da Trump møtte Putin i Helsingfors i juli, var han ikke nådig.

– Dagens pressekonferanse i Helsingfors var noe av det verste fra en amerikansk president noensinne. Presidenten torde ikke stå opp mot Russland. Skadene forårsaket av Trumps naivitet, egoisme, falske likeverdighet og sympati for autokrater er vanskelig å kalkulere, uttalte republikaneren McCain.

Trump sa blant annet at «Russlands-etterforskningen er en katastrofe for våre land», og at Putin var «svært sterk» når han nektet for at hans land stod bak innblanding i presidentvalget.

McCain hadde gode kontakter i etterretningen og hele det sikkerhetspolitiske miljøet i USA. Han visste godt han hadde flertallet på sin side når han reagerte på Trumps vilje til å ta den russiske presidenten på hans ord.