NRKs tidligere USA-korrespondent om McCain: – Han var en hedersmann

– Han var en hedersmann. Han hadde livskunnskap, innsikt og medmenneskelighet, sier den tidligere USA-korrespondenten.

Den republikanske senatoren og tidligere presidentkandidaten John McCain døde lørdag, i en alder av 81 år.

Tove Bjørgaas har vært NRKs korrespondent i Washington, D.C. fra 2006–2010 og 2014–2018. I løpet av sine år som journalist i USA rakk Bjørgaas å møte McCain flere ganger.

– Hadde alltid tid

Tove Bjørgaas har i en årrekke bodd og jobbet i Washington. Hun omtaler McCain som en politiker som var prinsippfast. Foto: NRK

Hun sier den høytstående politikeren alltid hadde tid til journalister fra mindre land.

– Vi møtte ham ofte, blant annet da han hadde norske politikere på besøk. Vi fikk beskjed fra pressefolkene hans om at vi ikke fikk stille spørsmål, men det ville han ikke ha noe av. Spørsmål ble det, og McCain svarte villig.

Bjørgaas beskriver ham som en politiker av den gamle skolen, som visste at man måtte samarbeide. I amerikansk politikk får man gjort lite uten samarbeid, understreker hun.

– Problemet i amerikansk politikk i dag er at det er for mange politikere på ytterkantene. McCain var en av de siste på midten som kunne samarbeide med andre på begge sider. Han satte alltid sak først og ikke ideologi.

Både faren og bestefaren til McCain var admiraler. Han ble utdannet ved det amerikanske marineakademiet og begynte som flyger i sjøforsvaret. Han var krigsfange i Vietnam i mange år og ble sett på som en krigshelt i USA. Foto: Harvey Georges / AP

– Uredd

McCain var pilot i det amerikanske forsvaret under Vietnamkrigen, og ble i 1967 skutt ned under et bombetokt over Hanoi. Han ble tatt til fange, sterkt skadd, og ble tidvis utsatt for tortur. McCain satt som krigsfange fram til 1973, men krigen merket ham fysisk for resten av livet.

– Han hadde vært gjennom ufattelige opplevelser i Vietnam. Han klarte ikke løfte armene, kunne ikke gre sitt eget hår. Under fangenskapet fikk han tilbud om å løslates tidligere fordi faren var admiral, men han sa nei fordi han mente det var andre fanger som burde løslates før ham, forteller Bjørgaas.

Disse opplevelsene gjorde John McCain uredd som politiker, mener den tidligere USA-korrespondenten.

– Han var ikke redd for å stå opp for det han mente, og gjorde det gjennom hele sin karriere. Han jobbet alltid for å få gjennom sakene han trodde på, sier Bjørgaas.

Også omstridt

Men senatoren hadde ikke bare populære standpunkter. John McCain var en konservativ politiker som hadde sterk tro på USAs militærmakt.

Både faren og bestefaren var admiraler. Han ble selv utdannet ved det amerikanske marineakademiet og begynte som flyger.

Den militære oppveksten og utdannelsen til McCain preget hans politiske meninger. McCain var en av de fremste pådriverne for bruk av militærmakt i Irak i 2003, og var også blant de første som ønsket å sende enda flere soldater til Irak.

– Han var en «hauk», som de sier på engelsk. Han var for at USA skulle ha en aktiv militærrolle i verden, og var stort sett for at man skulle bruke makt når det var nødvendig, forteller Bjørgaas.