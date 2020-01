Flere land frykter situasjonen i Midtøsten vil forverres etter drapet på generalen Qasem Soleimani.

Også USA forbereder seg på økt uro i regionen.

Kanalen CNN melder at USA nå setter inn flere tusen nye soldater i Midtøsten.

En kilde i det amerikanske forsvarsdepartementet sier til nyhetsbyrået AFP at USA kan sende opp mot 3.500 soldater.

Fra før har USA har sendt ytterligere 750 soldater til Bagdad i Irak.

Russlands president Vladimir Putin er blant statslederne som er bekymret for situasjonen etter drapet på generalen.

– Denne handlingen kan føre til en alvorlig forverring av situasjonen i regionen, uttalte Putin fredag.

I SORG: I byen Kufa samlet irakere seg til bønn fredag etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani. Foto: HAIDAR HAMDANI / AFP

USA : – Jobbet med angrepsplaner

Det amerikanske forsvarsdepartementet skriver i en uttalelse at den iranske generalen, som ledet Revolusjonsgardens elitestyrker, arbeidet med planer om et angrep på amerikanske tjenestemenn i Irak og i regionen.

– General Qasem Soleimani har drept eller alvorlig såret tusenvis av amerikanere over en lengre periode, og han planla å drepe mange flere, men ble tatt, skriver president Donald Trump på Twitter fredag.

Mike Pompeo, USAs utenriksminister, sier at han fredag diskuterte angrepet med Storbritannias utenriksminister Dominic Raab, Tysklands utenriksminister Heiko Maas og Yang Jiechi i det kinesiske politbyrået.

Ifølge Pompeo har USA bred internasjonal støtte.

– Jeg er takknemlig for at våre allierte innser hvilken kontinuerlig aggressiv trussel den iranske Quds-styrken utgjør, tvitrer Pompeo.

MANGE DEMONSTRANTER I GATENE ETTER DRAPET: Dette bildet er fra Irans hovedstad Teheran fredag. Foto: Vahid Salemi / AP

– En farligere verden

Den iranske generalen ble drept i en militær operasjon natt til fredag, norsk tid. Etter ordre fra president Donald Trump ble Soleimani drept i et droneangrep nær flyplassen i Bagdad i Irak.

Hjemme i USA har angrepet blitt møtt med sterke reaksjoner fra Trumps politiske motstandere.

Også internasjonalt har det kommet reaksjoner.

– Vi har våknet opp til en farligere verden, sier Frankrikes viseutenriksminister Amelie de Montchalin.

– Vi ber alle involverte parter, særlig USA, om å forholde seg rolige og tilbakeholdne og unngå ytterligere opptrapping, uttaler kinesisk UD. Tyske myndigheter kaller situasjonen for en «en farlig opptrapping» og ba partene utvise klokskap og trappe ned konfliktnivået.

Det samme gjør britenes utenriksminister, skriver NTB.

– Ytterligere konflikt er ikke i vår interesse, sier Dominic Raab.

Myndighetene i Egypt, Tyrkia og Pakistan har fredag tatt til orde for at partene må forhindre en ytterligere eskalering av situasjonen, skriver nyhetsbyrået AP.

Også EU-president Charles Michel ber nå om at voldsspiralen i Irak tar slutt.

– For mange våpen og for mange militser forsinker prosessen med å vende tilbake til et normalt dagligliv for Iraks innbyggere. Det er en risiko for en generell oppblussing av volden i hele regionen og for at mørke terrorkrefter skal blomstre opp i perioder med religiøse og nasjonalistiske spenninger, sier han.

TETT PÅ MAKTELITEN I IRAN: Et bilde fra 2015 viser Ayatolla Ali Khamenei sittende. Til høyre for ham står general Qasem Soleimani. Foto: HO

Iran lover hevn

Irans øverste leder lover at angrepet på generalen vil hevnes.

– Med ham borte, ved Gud, vil hans arbeid bli ført videre, men rå gjengjeldelse venter de kriminelle som sølte til sine skitne hender med hans og de andre martyrenes blod i nattens hendelse, skriver Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei på Twitter.

Da nyheten ble kjent, tok folk til gatene i Teheran for å demonstrere mot USAs angrep.

Under lignende demonstrasjoner Lahore i Pakistan tente demonstranter på det amerikanske flagget, skriver nyhetsbyrået AFP.

Forsker Sverre Lodgaard sier til NTB at det nå er en fare for at konflikten mellom USA og Iran kommer ut av kontroll.

Han tror at Irans svar på droneangrepet kommer til å bli «heftig».

– Det store spørsmålet er om partene klarer å vise evne og vilje til moderasjon, slik at de unngår den store krigen, sier han til NTB.