Det kommer en jevn strøm av velgere til valglokalet i den vesle byen Odolena Voda nord for Praha, selv om byen er liten og dørene bare har vært åpne en drøy time.

I første runde av valget var det sittende president Milos Zeman som fikk flest stemmer her, i motsetning til storbyen Praha, der motkandidat Jiri Drahos gikk av med seieren.

Det er ingen tvil om at det tsjekkiske presidentvalget engasjerer. Det er to motpoler som stiller til valg, meningsmålingene er svært jevne og nå i andre valgomgang har begge leire mobilisert sine tilhengere.

UNG DRAHOS-VELGER: Historiestudenten Ondrej Antos gjør som veldig mange andre unge tsjekkere – stemmer på EU-vennlige Jiri Drahos. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Jeg har stemt på Jiri Drahos. Han har en mye bedre oppførsel enn Zeman, sier historiestudenten Ondrej Antosj til NRK i det han kommer ut av lokalet.

Dermed gjør han som de fleste unge tsjekkere, og stemmer på utfordreren til presidenten, nemlig EU-vennlige Jiri Drahos.

Pensjonistkameratene Jan Bohac og Ladislav Lalak, derimot, stemmer på den sittende presidenten Milos Zeman, som helst taler EU midt imot.

Særlig når det kommer til asylkvoteordningen.

– Vår kandidat er Zeman. Han har lang politisk erfaring, i motsetning til Drahos, som er en amatør og ikke har vært i politikken tidligere, forklarer Bohac.

ELDRE ZEMAN-VELGERE: Jan Bohac og Ladislav Lalak har stemt på sittende president Milos Zeman. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Tydelig velgermønster

Velgermønsteret bekreftes av forskningsdirektør Daniel Prokop ved Medianinstituttet.

Han har studert adferden blant velgerne og viser frem et kart med en oversikt som viser at Drahos velgerne gjerne er unge, velutdannede og bor i urbane strøk, mens

Zemans velgere er eldre, med mindre utdanning og bor i mer landlige omgivelser.

– I de fattige regionene stoler de ikke på institusjonene, og innbyggerne føler ikke at de har fått noe igjen for landets europeiske integrasjon, sier Prokop.

VELGERMØNSTER: Forskningsdirektør Daniel Prokop ved Median i Praha viser et kart over velgeradferden i Tsjekkia under forrige runde av presidentvalget. Foto: Guri Norstrøm / NRK

– Hvorfor mener de at de ikke får noe igjen, Tsjekkia får jo masse subsidier fra EU?

– Mange vet ikke at flere prosjekter, for eksempel veier og lignende, er subsidiert av EU. Det blir ikke kommunisert ut på en god måte av myndighetene. Dessuten blir ikke alltid EU- subsidiene brukt på riktig måte, og det har også vært misbruk av midlene.

Den tsjekkiske statsministeren Andrej Babis er for øvrig midt i en slik skandale akkurat nå.

Han ble nylig fratatt sin parlamentariske immunitet, og etterforskes for å ha lurt til seg EU-subsidier da han var forretningsmann i 2007.

Babis er en nær politisk alliert av sittende president Zeman.

VALGPLAKAT: Reklamen for Tsjekkias president Milos Zeman spiller på at migrantene må stanses. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Fremmedfrykt

Langs motorveiene henger det store plakater til støtte for Zeman, med påskriften : «Stans migranter og Drahos. Dette er vårt land!»

Selv om de såkalte migrantene langt på vei allerede er stanset av sin EU-kvote på 2600 asylsøkere, og Tsjekkia kun har tatt imot 12 siden kvotene ble delt ut, så går budskapet likevel rett hjem hos mange velgere.

– LIKER IKKE MIGRANTER: Migrantspørsmålet var avgjørende da Marcel Mojzis skulle bestemme seg for hvem han skulle stemme på. – Jeg liker ikke migranter, fordi de er aggressive, sier han. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Jiri Pehe, politisk analytiker og direktør ved New York Universitys avdeling i Praha, og tidligere sjef for president Vaclav Havels kontor på slutten av 90-tallet, mener fremmedfrykten bunner i at tsjekkerne ikke kan fatte at det har gått så bra med landet, etter deres traumatiske historie.

Pehe mener tsjekkerne frykter at hellet når som helst kan bli tatt fra dem igjen, og migranter blir holdt frem som en trussel for nettopp det.

– Folk er redde for noe som ikke finnes: migranter som ikke finnes. Terrorangrep som ikke har skjedd. Jeg tror dette er prisen å betale for å være et ungt demokrati. Vi er rett og slett ikke modne for oppgaven ennå, sier Pehe.

– FRYKTER NOE SOM IKKE ER REELT: Direktør ved NYU Praha, Jiri Pehe, forklarer hvorfor fremmedfrykten får dominere under valget. Foto: Guri Norstrøm / NRK

I ettermiddag får vi vite hva det unge demokratiet har bestemt seg for. Valglokalene stenger klokka 14.