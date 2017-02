Forholdet mellom USA og Russland har fått mye oppmerksomhet etter at Donald Trump flyttet inn i Pennsylvania Avenue 1600. Valginnblanding, uformelle samtaler om sanksjoner og tette bånd mellom Trump-kampanjen og den russiske etterretningen.

Samtaler på bakrommet

Men i dag møter USAs nye administrasjon for første gang sine russiske kollegaer i en formell sammenheng, og da er spørsmålene mange.

Hva ligger konkret i slagordet «America first» og hvordan vil dette påvirke det nære samarbeidet mellom G20-landene når det kommer til klimaendringer, internasjonal utvikling og global økonomi?

Så langt har Tillerson hatt en mer moderat tone enn Trump og signalisert at han ønsker kontinuitet snarere enn et radikalt brudd med fortida, men det er likevel Trumps mann som kommer til Bonn i dag.

Tillerson og Lavrov vil møtes på tomannshånd og det er ventet at de vil diskutere krisen i Ukraina, der Trump denne uken stilte spørsmål på Twitter om Obama ikke hadde vært tøff nok mot russerne.

Og han fikk umiddelbart svar fra en av sine sterkeste kritikere, senator John McCain:

Klimakrangel?

Men det er andre ting på programmet i Bon også.

Ifølge det offisielle programmet, skal utenriksministrene i de 19 største nasjonale økonomiene i verden og EU diskutere samarbeid med Afrika, konfliktforebygging, fredsbevaring og Agenda 2030.

Sistnevnte er FNs 17 mål for å sikre jordas bærekraft fremover.

At klimaendringene skal diskuteres, kan potensielt bli den første konflikten på møtet. Trump har benektet at det finnes menneskeskapte klimaendringer.

Det er heller ikke sikkert at Tillerson som tidligere var sjef for Exxon Mobil er en særlig tilhenger av at man gradvis skal gå bort ifra å bruke fossile brensler, selv om han i sin forrige rolle støttet klimaavtalen i Paris.

Utenriksministrene i G20 møtes torsdag ettermiddag i Bonn. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Norge til stede

På sidelinja av det offisielle programmet, vil det også være en rekke bilaterale møter.

For Russland, Kina, Saudi-Arabia og Tyrkia vil det være viktig å finne ut av hvordan samarbeidet med USA blir når det gjelder de mer sensitive områdene i utenrikspolitikken fremover, blant annet konfliktene i Syria og Ukraina, territorielle diskusjoner rundt Sør-Kina havet og atomnedrustning.

Formannskapet i G20 går på rundgang og nå i år er det Tyskland som har formannskapet.

Norge er i utgangspunktet ikke med, men er i 2017 invitert med av Tyskland som gjesteland.

Utenriksminister Børge Brende deltar derfor også under møtet i Bonn.