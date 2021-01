Trump vil bidra til en ryddig maktovertakelse

– Kongressen har sertifisert valgresultatet. En ny regjering skal innsettes 20. januar. Jeg vil bidra til at overgangen vil skje i ordnede former, sier president Donald Trump i sin nye videohilsen på Twitter.

Han beklager at valgresultatene ikke gikk som mange hadde håpet på.

– Å få være deres president, har vært den største æren i mitt liv, sier han videoen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Han kaller opptøyene som fant sted i Kongressen i Washington i går som avskyelige angrep.

– i likhet med alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier han.

Og legger til at han straks innkalte nasjonalgarden og føderale politi for å sikre kongressbygningen for å få ut inntrengerne. Flere medier meldte i går at det var visepresident Mike Pence som sørget for det.

– Amerika er og skal alltid være en nasjon for lov og orden, sier han.

Videre sier han at demonstranene som infiltrerte kongressen har mislyktes mot demokratiet i landet.

– Demonstrantene som tok seg inn i Kongressen har skjemt setet til det amerikanske demokratiet, sier han, og lover at dem som brøt loven vil bli straffeforfulgt.