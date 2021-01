Angrepet på Kongressen fordømmes av statsledere over hele verden.

Statsminister Erna Solberg sier det er trist å se at dette skjer hos en nær alliert.

– Den tapende parten skal anerkjenne nederlaget og bidra til en fredelig maktovertagelse. Trump har brutt grunnleggende demokratiske prinsipper sier Solberg.

Torsdag ble Joe Biden formelt godkjent som USAs neste president.

Et splittet USA

Det amerikanske samfunnet er delt i to. Med demokratene på den ene siden og republikanerne på den andre.

– Polariseringen kommer som en følge av to ting. Det ene er et dypt splittet amerikansk samfunn, og så har man en president som har brukt nesten all sin tid på å gjøre splittelsen dypere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den 6. januar holdt president Donald Trump en tale som flere mener oppfordrer til å demonstrere utenfor Kongressen.

Utenriksministeren mener Donald Trump har bidratt til å oppildne sine tilhengere for å få dem til å marsjere mot Kongressen.

– Han har fortsatt å fremsette løgner, konspirasjonsteorier og desinformasjon, og han har fortalt sine velgere feilaktig at de kan omgjøre valgresultatet, sier Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener stormingen av Kongressen er et uakseptabelt angrep på demokratiet. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Stor ledersvikt

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det politiske ansvaret for dette hviler tungt på Donald Trump.

– De som har brutt seg inn i kongressen er ansvarlig for det fysiske, men det er en ansvarlig instans til: hvordan kunne sikkerhetsmyndighetene la dette skje?

Støre sammenligner politistyrkene under stormingen av Kongressen, med styrkene under Black Lives Matter-demonstrasjonene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre spør hvordan sikkerhetsmyndighetene kunne la demonstrantene storme Kongressen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg tenker at det er ingen tvil om at det var andre normer og vurderinger i går, enn under Black Lives Matter-demonstrasjonene, sier Erna Solberg.

Hun mener det amerikanske systemet vil ha godt av å gå igjennom hva som var vurderingene på dette.

– Det var rart å se at nasjonalgarden ble sendt inn så sent. Hvis det stemmer at det var Mike Pence som kalte inn nasjonalgarden, og ikke Trump, er det en stor ledersvikt, sier Solberg.

Onsdag stormet Trump-tilhengere den amerikanske Kongressen. Foto: Samuel Corum / AFP

Leder i utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt er redd mange kanskje har vært for naive.

– Jeg tror at i ettertiden vil vi tenke at vi burde sett dette før, sier Huitfeldt.

Sjokkerte allierte

– Ekstremisme, polarisering og vold er aldri veien framover, sier den danske statsministeren Mette Frederiksen.

– Sjokkerende scener, tvitrer Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Politikere og allierte fra flere land er sjokkerte over å se hva som har skjedd i USA.

Video fra innsiden: Her bryter demonstrantene forbi sikkerhetsvaktene

Tysklands statsminister Angela Merkel reagerer med sinne og sorg på stormingen og legger skylden på president Donald Trump.

Storbritannias statsminister Boris Johnson mener det var skammelige scener som utspilte seg i den amerikanske hovedstaden.

Mens EUs utenrikssjef Josep Borrell kaller det et angrep på demokratiet.

Frankrikes president Emmanuel Macron mener dette ikke ligner på USA.

– Vi vil ikke gi etter for volden til de få som vil utfordre demokratiet. Det som skjedde i dag i Washington er ikke amerikansk, skriver Macron på Twitter.

President Donald Trumps støtte til de som stormet Kongressen har utløst krav om å fjerne ham før presidentperioden er over. Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

Spanias statsminister er glad Biden snart overtar:

– Jeg tror på styrken til det amerikanske demokratiet. Den nye presidenten, Joe Biden, vil beseire dette øyeblikket av spenning og forene det amerikanske folket, skriver Pedro Sánchez.

FNs generalsekretær António Guterres sier uroen i Washington gjør ham trist. Han ber om respekt for den demokratiske prosessen.