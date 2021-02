Rystende forklaringer i høringen om stormingen: – De var forberedt på krig

Politistyrken som skulle forsvare Kongressen i Washington D.C. var helt uforberedt på de voldsomme angrepene 6. januar.

Rapportene, som advarte om et voldelig koordinert angrep, nådde aldri politiet på Capitol.

Det kom fram tirsdag, i en høring om angrepene i Senatet. Dette var første gang Steven Sund, som gikk av etter angrepet, forklarte seg om den dramatiske dagen.

Sund beskrev opprørerne som klare for krig.

– De kom forberedt for krig. De kom med våpen, radioutstyr og klatreutstyr.

Arrene vitner om vond dag

Politibetjent Carneysha Mendoza har fortsatt arr i ansiktet etter at noen av opprørerne kastet kjemikalier i ansiktet hennes.

– Vi kunne vært ti ganger så mange på jobb, og jeg tror likevel kampene ville vært like ødeleggende, sa hun i høringen i Senatet.

Hun sa det var den langt verste dagen hun hadde hatt på jobb i sine 19 år som politi.

Fire mennesker mistet livet da tusenvis av voldelige Trump-tilhengere beleiret deler av Kongressen, dagen USAs folkevalgte skulle validere Joe Bidens seier i presidentvalget.

TAPTE: Politiet måtte gi tapt da de forsøkte å forsvare kongressbygningen mot rasende demonstranter. Foto: Joseph Prezioso / AFP

Som et «militært angrep»

Like før de voldelige demonstrantene brøt seg inn, holdt tidligere president Donald Trump en tale der han oppfordret til motstand og påstod valgresultatet var feil.

TALTE: Donald Trump manet til motstand 6. januar. Foto: Jim Bourg / Reuters

Det er noe av grunnen til at Trump ble stilt for riksrett. Han ble ikke dømt i Senatet, men er den eneste presidenten i USAs historie som har blitt stilt for riksrett to ganger.

STEVEN SUND Foto: POOL / Reuters

Politiet har fått krass kritikk for ikke å slå hardere tilbake mot opprørerne. Men i høringen i Senatet sa tdligere sjef for politiet, Steven Sund, at de ikke hadde fått god nok informasjon om hva som ventet.

Sund sa hans folk var forberedt på en protestaksjon, men ikke på «et militæraktig koordinert angrep.»

En rapport fra FBI som advarte mot krigsliknende situasjon, kom aldri fram til den daværende politisjefen.

Ifølge Sund, var det først etter flere uker etter opprøret at han fikk se FBI-advarsler om hva som kunne være i gjære.

DØDSTRUSLER: Demonstrantene hadde satt opp en galge utenfor Kongressen. Flere av USAs folkevalgte fryktet for sine liv. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / NTB

Fikk ikke hjelp

Washington-politiets sjef Robert Contee sier de nærmest tryglet om å få utplassert nasjonalgarden da opprøret ble mer og mer voldelig.

– Politibetjenter var der ute og kjempet bokstavelig talt for livene sine, sa Contee.

En politimann mistet livet under angrepene.

Contee la skylden på USAs forsvarsdepartement, som han sa var dem som ikke ville sende ut nasjonalgarden eller hæren.